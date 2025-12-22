అమెరికా H-1B వీసా సంక్షోభం: భారత్లో చిక్కుకుపోయిన వేలాది మంది టెక్కీలు..
అమెరికాలో ట్రంప్ సర్కార్ తీసుకొచ్చిన కొత్త సోషల్ మీడియా వెట్టింగ్ నిబంధనల వల్ల H-1B వీసా రెన్యూవల్స్ నిలిచిపోయాయి. సెలవులకు స్వదేశం వచ్చిన వేలాది మంది భారతీయ ఐటీ నిపుణులు తిరిగి వెళ్లలేక ఇక్కడే చిక్కుకుపోయారు.
అమెరికాలో ఉద్యోగం చేస్తూ, వీసా స్టాంపింగ్ లేదా రెన్యూవల్ కోసం ఈ నెలలో భారత్కు వచ్చిన వేలాది మంది ఐటీ నిపుణులు ఇప్పుడు తీవ్ర ఆందోళనలో ఉన్నారు. అమెరికా కాన్సులేట్ కార్యాలయాలు ఎటువంటి ముందస్తు సమాచారం లేకుండా ఇంటర్వ్యూలను రద్దు చేయడం లేదా వాయిదా వేయడంతో వీరంతా ఇక్కడే చిక్కుకుపోయారు. ఇమ్మిగ్రేషన్ నిపుణులు ఈ పరిస్థితిని తాము చూసిన "అత్యంత దారుణమైన గందరగోళం" (Biggest Mess) గా అభివర్ణిస్తున్నారు.
అసలేం జరుగుతోంది?
వాషింగ్టన్ పోస్ట్ నివేదిక ప్రకారం.. డిసెంబర్ 15 నుంచి 26 మధ్య వీసా ఇంటర్వ్యూలు ఉన్న వందలాది మంది భారతీయులకు అమెరికా కాన్సులేట్ నుంచి షాకింగ్ మెయిల్స్ వచ్చాయి. వారి అపాయింట్మెంట్లను అర్థాంతరంగా రీషెడ్యూల్ చేశారు. అమెరికా పౌరసత్వ, వలస సేవల సంస్థ (USCIS) ఏప్రిల్ 2025 నివేదిక ప్రకారం, మొత్తం H-1B వీసాదారుల్లో 71 శాతం మంది భారతీయులే ఉన్నారు. తాజా నిర్ణయంతో అత్యధికంగా నష్టపోతోంది మనవారే.
"మా దగ్గరకు వచ్చే కేసుల్లో సుమారు 100 మందికి పైగా క్లయింట్లు ప్రస్తుతం భారత్లో చిక్కుకుపోయారు. వీరంతా ఎప్పుడు తిరిగి వెళ్తారో తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది. కంపెనీలు వీరి కోసం ఎంతకాలం వేచి చూస్తాయి?" అని హ్యూస్టన్కు చెందిన ఇమ్మిగ్రేషన్ లాయర్ ఎమిలీ న్యూమాన్ ప్రశ్నించారు.
చిక్కుముడి ఎక్కడ?
ట్రంప్ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన కొత్త 'సోషల్ మీడియా వెట్టింగ్' పాలసీయే ఈ జాప్యానికి ప్రధాన కారణం. అమెరికా జాతీయ భద్రతకు ముప్పు లేదని నిర్ధారించుకోవడానికి దరఖాస్తుదారుల ఆన్లైన్ కార్యకలాపాలను లోతుగా పరిశీలిస్తున్నారు.
అమెరికా స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రతినిధి దీనిపై స్పందిస్తూ.. "గతంలో వీసా ప్రక్రియను వేగంగా పూర్తి చేయడంపై దృష్టి పెట్టేవాళ్లం. కానీ ఇప్పుడు వేగం కంటే, ప్రతి అప్లికేషన్ను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేయడానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం" అని స్పష్టం చేశారు. H-1B వీసాదారులు మాత్రమే కాకుండా, వారిపై ఆధారపడిన H-4 వీసాదారుల సోషల్ మీడియా ఖాతాలను కూడా ఇప్పుడు క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేస్తున్నారు.
కొత్త నిబంధనలు.. మరిన్ని భారాలు
కేవలం తనిఖీలే కాదు, మరికొన్ని నిబంధనలు కూడా టెక్కీలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి.
థర్డ్ కంట్రీ రెన్యూవల్ రద్దు: సెప్టెంబర్ 2 నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన నిబంధన ప్రకారం.. H-1B వీసాదారులు కెనడా లేదా మెక్సికో వంటి దేశాల్లో తమ వీసాలను రెన్యూవల్ చేసుకునే అవకాశం లేదు. తప్పనిసరిగా స్వదేశానికే వెళ్లాలి.
భారీ ఫీజు: సెప్టెంబర్ 19న ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ సంతకం చేసిన కొత్త ఉత్తర్వుల ప్రకారం, కొత్తగా H-1B వీసా దరఖాస్తు చేసే కంపెనీలు ఒక్కో అప్లికేషన్కు సుమారు $100,000 (సుమారు రూ. 84 లక్షలు) చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఇది కేవలం కొత్త దరఖాస్తులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. పాతవారి రెన్యూవల్స్కు కాదు.
కుటుంబాలు దూరం.. పిల్లల చదువుల ఆందోళన
ఈ ఆకస్మిక మార్పుల వల్ల ఎంతో మంది టెక్కీలు తమ కుటుంబాలకు దూరమయ్యారు. భారత్కు పిల్లలతో కలిసి వచ్చిన వారు, ఇప్పుడు అమెరికాలో స్కూళ్లు తెరిచే సమయానికి వెళ్లలేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మరికొందరు తమ ఉద్యోగాలు ఎక్కడ ఊడిపోతాయోనని వణికిపోతున్నారు.
ప్రస్తుతానికి అమెరికా వెళ్లాలనుకునే వారు లేదా వీసా రెన్యూవల్ ప్లాన్ చేసుకునే వారు.. తమ సోషల్ మీడియా ప్రొఫైల్స్ను 'పబ్లిక్' మోడ్లో ఉంచుకోవాలని, ఎటువంటి వివాదాస్పద పోస్టులు ఉండకుండా చూసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.