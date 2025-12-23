Edit Profile
    మీ పోర్ట్‌ఫోలియోలో బంగారం ఎంత ఉండాలి? ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గురు రే డాలియో కీలక సూచనలు ఇవే

    ప్రపంచవ్యాప్తంగా అప్పుల భారం పెరుగుతున్న వేళ, పెట్టుబడిదారులు తమ పోర్ట్‌ఫోలియోలో 5 నుంచి 15 శాతం వరకు బంగారాన్ని కలిగి ఉండాలని దిగ్గజ ఇన్వెస్టర్ రే డాలియో సూచించారు. మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల నుంచి రక్షణ పొందడానికి ఇది ఉత్తమ మార్గమని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    Published on: Dec 23, 2025 12:50 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు, పెరుగుతున్న అప్పుల భారం మధ్య బంగారం ధరలు సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ తరుణంలో ఇన్వెస్టర్లందరినీ వేధిస్తున్న ఒకే ఒక ప్రశ్న.. "ఇప్పుడున్న ధరల వద్ద బంగారం కొనాలా? అసలు మన పెట్టుబడుల్లో పసిడి వాటా ఎంత ఉండాలి?" దీనికి సమాధానమిస్తూ, ప్రముఖ బిలియనీర్ ఇన్వెస్టర్, బ్రిడ్జ్‌వాటర్ అసోసియేట్స్ వ్యవస్థాపకుడు రే డాలియో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

    మీ పోర్ట్‌ఫోలియోలో బంగారం ఎంత ఉండాలి? ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గురు రే డాలియో కీలక సూచనలు ఇవే (Bloomberg)
    

    రికార్డు స్థాయిలో పసిడి ధరలు

    అమెరికా-వెనిజులా మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, డాలర్ ఇండెక్స్ బలహీనపడటంతో మంగళవారం (డిసెంబర్ 23) మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. ఎంసీఎక్స్ (MCX) మార్కెట్‌లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రికార్డు స్థాయిలో రూ. 1,38,381 కి చేరుకుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లోనూ గంటకు ఒక శాతం చొప్పున పెరుగుతూ ఔన్సు ధర 4,500 డాలర్లకు చేరువలో ట్రేడ్ అవుతోంది.

    డాలియో మంత్రం: 5-15 శాతం కేటాయింపు

    ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త నిఖిల్ కామత్ నిర్వహించిన 'WTF' పాడ్‌కాస్ట్‌లో రే డాలియో పాల్గొన్నారు. ధరలు ఇంత భారీగా పెరిగినప్పటికీ, ఇప్పటికీ బంగారంపై ఆయన సానుకూల ధృక్పథంతోనే ఉన్నారు.

    "ప్రతి ఇన్వెస్టర్ తన మొత్తం పెట్టుబడిలో 5 నుంచి 15 శాతం వరకు బంగారాన్ని లేదా దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఉండే కరెన్సీని కలిగి ఉండాలి. ధరల పెరుగుదల గురించి ఆలోచించకుండా, ఒక క్రమపద్ధతిలో ఈ కేటాయింపులు చేయడం సరైన నిర్ణయం" అని 76 ఏళ్ల డాలియో స్పష్టం చేశారు.

    బంగారం ఎందుకు కొనాలి? డాలియో విశ్లేషణ ఇదీ..

    బంగారం ఏడాదికి సుమారు 1.2 శాతం మాత్రమే వాస్తవ రాబడిని (Real Return) ఇస్తున్నప్పటికీ, పోర్ట్‌ఫోలియోలో దాని ప్రాముఖ్యత వేరని ఆయన వివరించారు.

    రిస్క్ నుంచి రక్షణ: "మార్కెట్‌లో స్టాగ్ ఫ్లేషన్ (ద్రవ్యోల్బణం పెరిగి వృద్ధి తగ్గడం) లేదా అప్పుల సంక్షోభం తలెత్తినప్పుడు ఇతర పెట్టుబడులు దెబ్బతింటాయి. కానీ అలాంటి సమయాల్లో బంగారం అద్భుతంగా రాణిస్తుంది. అందుకే ఇది పోర్ట్‌ఫోలియోకు ఒక రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    పెరుగుతున్న అప్పుల భారం: అమెరికా, బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, చైనా వంటి దేశాల్లో అప్పుల భారం విపరీతంగా పెరిగిపోతోందని డాలియో ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. "ప్రభుత్వాలు విపరీతంగా అప్పులు చేస్తున్నప్పుడు, ఆ కరెన్సీపై నమ్మకం తగ్గుతుంది. అందుకే అస్థిరమైన కరెన్సీ కంటే బంగారాన్ని కలిగి ఉండటానికే నేను ప్రాధాన్యత ఇస్తాను" అని ఆయన వివరించారు.

    నిజమైన సంపద: బంగారం అనేది ఎవరిపై ఆధారపడని సంపద. దీని విలువను ఎవరూ కృత్రిమంగా తగ్గించలేరు. ప్రపంచంలో ఎక్కడికైనా సులభంగా తీసుకెళ్లగలిగే, అందరూ ఆమోదించే ఏకైక సంపద బంగారమేనని ఆయన కొనియాడారు.

    ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ట్రేడ్ వార్ భయాలు, సెంట్రల్ బ్యాంకులు భారీగా బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తుండటంతో పసిడికి గిరాకీ మరింత పెరుగుతోంది.

    (గమనిక: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. మార్కెట్ పరిస్థితులు ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంటాయి. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.)

