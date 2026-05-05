Stocks to buy today : ట్రేడర్స్ అలర్ట్- ఈ రూ. 126 స్టాక్తో లాభాలకు ఛాన్స్!
stock market news today : మే 5, 2026 ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్ చేయాల్సిన స్టాక్స్ టు బై, బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై లిస్ట్ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు ఫ్లాట్గా ముగించాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 356 పాయింట్లు పెరిగి 77,269 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 122 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 24,119 వద్ద సెషన్ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ 15 పాయింట్లు పెరిగి 54,878 వద్దకు చేరింది.
ఎఫ్ఐఐలు.. డీఐఐలు..
సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఎఫ్ఐఐలు రూ. 2,835.62 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొన్నారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 4,764.16 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.
ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా ఉండబోతోంది?
ఇక మంగళవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ దాదాపు 170 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.
“నిఫ్టీ50 డైలీ చార్ట్లో పెద్ద అప్పర్ షాడోతో కూడిన స్మాల్ బుల్లిష్ క్యాండిల్ ఏర్పడింది. టెక్నికల్గా చూసుకుంటే సూచీ 23,800- 24,300 లెవల్స్ మధ్యలో ఊగిసలాడుతోంది. సోమవారం కూడా 24,300 రెసిస్టెన్స్ దగ్గరిలో నుంచి పడింది. ఆ రెసిస్టెన్స్ బ్రేక్ అయితే సూచీ 24,600- 24,800 లెవల్స్ వరకు వెళ్లొచ్చు,” అని హెచ్డీఎఫ్సీ సెక్యూరిటీస్కి చెందిన సీనియర్ టెక్నికల్ రీసెర్చ్ ఎనలిస్ట్ నాగరాజ్ శెట్టి తెలిపారు.
అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు..
సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు స్వల్ప నష్టాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్ 1.13 శాతం పతనమైంది. ఎస్ అండ్ పీ 500 0.41శాతం పడింది. టెక్ ఇండెక్స్ నాస్డాక్ 0.19 శాతం డౌన్ అయ్యింది.
ఆసియా స్టాక్ మార్కెట్లు మంగళవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.
ముడి చమురు ధర..
అమెరికా- ఇరాన్ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో క్రూడ్ ఆయిల్ 110 డాలర్ల పైనే ట్రేడ్ అవుతోంది. ప్రస్తుతం 0.6శాతం పడి బ్యారెల్కు 113.76 డాలర్లకు చేరింది.
స్టాక్స్ టు బై..
విషాల్ మెగా మార్ట్- బై రూ. 126, స్టాప్ లాస్ రూ. 123, టార్గెట్ రూ. 132
జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్- బై రూ. 252, స్టాప్ లాస్ రూ. 248, టార్గెట్ రూ. 260
బెల్రైస్ ఇండస్ట్రీస్- బై రూ. 215, స్టాప్ లాస్ రూ. 212, టార్గెట్ రూ. 220
బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై..
చోలమండలం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ఫిన్ కో- బై రూ. 1770, స్టాప్ లాస్ రూ. 1564, టార్గెట్ రూ. 1770
నెస్కో- బై రూ. 1285, స్టాప్ లాస్ రూ. 1230, టార్గెట్ రూ. 1400
శివాలిక్ బైమెటల్ కంట్రోల్స్- బై రూ. 625, స్టాప్ లాస్ రూ. 595, టార్గెట్ రూ. 675
షిప్పింగా కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా- బై రూ. 318.5, స్టాప్ లాస్ రూ. 301, టార్గెట్ రూ. 340
జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా- బై రూ. 409.3, స్టాప్ లాస్ రూ. 393, టార్గెట్ రూ. 440
(గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.