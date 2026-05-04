Stock market : ట్రేడర్స్ అలర్ట్- చమురు ధర డౌన్, స్టాక్ మార్కెట్ జంప్! స్టాక్స్ టు బై టుడే లిస్ట్ ఇదే..
stocks to buy today : మే 4, 2026 ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్ చేయాల్సిన స్టాక్స్ టు బై, బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై లిస్ట్ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
Stock market news : మహారాష్ట్ర దినోత్సవం సందర్భంగా శుక్రవారం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లకు సెలవు. ఇక గురువారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాల్లో ముగించాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 583 పాయింట్లు పడి 76,913 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 180 పాయింట్లు కోల్పోయి 23,998 వద్ద సెషన్ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ మాత్రం 540 పాయింట్లు పడి 54,863 వద్దకు చేరింది.
అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య అనిశ్చితితో పాటు దేశంలో నేడు వెలువడనున్న 5 రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంలో ఎన్నికల ఫలితాలు.. స్టాక్ మార్కెట్లకు ప్రభావితం చేయనున్నాయి.
ఎఫ్ఐఐలు.. డీఐఐలు..
గురువారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఎఫ్ఐఐలు రూ. 8,047.86 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 3,487.10 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.
ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా ఉండబోతోంది?
ఇక సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ లాభాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ దాదాపు 150 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.
అని ఎల్కేపీ సెక్యూరిటీస్కి చెందిన సీనియర్ టెక్నికల్ రీసెర్చ్ ఎనలిస్ట్ రూపక్ దే తెలిపారు.
అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు..
శుక్రవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు ఫ్లాట్గా ముగించాయి. డౌ జోన్స్ 0.31 శాతం పతనమైంది. ఎస్ అండ్ పీ 500 0.29శాతం పెరిగింది. టెక్ ఇండెక్స్ నాస్డాక్ 0.89 శాతం వృద్ధి చెందింది.
“దలాల్ స్ట్రీట్ ప్రస్తుతం అప్రమత్తంగా ఉంది. నిఫ్టీ50 23,800- 24,300 మధ్యలో ట్రేడ్ అవుతోంది. బ్రేకౌట్ అయితే అటువైపు డైరక్షన్ని కొనసాగిస్తుంది. రానున్న రోజుల్లో సూచీ ఎటువైపు బ్రేకౌట్ అవుతుందో వేచి చూడాలి,” అని ప్రభుదాస్ లిల్లాధేర్కి చెందిన వైస్ ప్రెసిడెంట్, టెక్నికల్ రీసెర్చ్ వైశాలీ పరేఖ్ తెలిపారు.
ముడి చమురు ధర..
గత వారం బ్యారెల్కు 115 డాలర్లు దాటేసిన బ్రెంట్ క్రూడ్ ఇప్పుడు కాస్త కూల్-ఆఫ్ అవుతోంది. సోమవారం ట్రేడింగ్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ 0.41శాతం పడి, బ్యారెల్కి 107.73 డాలర్లకు చేరింది.
స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హర్ముజ్పై అమెరికా- ఇరాన్ వైఖరిపైనే ముడి చమురు ధరలు ఆధారపడి ఉంటాయి.
స్టాక్స్ టు బై..
తిరుమలై కెమికల్స్- బై రూ. 200, స్టాప్ లాస్ రూ. 197, టార్గెట్ రూ. 210
సీఈఎస్సీ- బై రూ. 185, స్టాప్ లాస్ రూ. 180, టార్గెట్ రూ. 195
భారత్ డైనమిక్సి- బై రూ. 1364, స్టాప్ లాస్ రూ. 1346, టార్గెట్ రూ. 1390
బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై..
పాండీ ఆక్సిడెస్ అండ్ కెమికల్స్- బై రూ. 1382, స్టాప్ లాస్ రూ. 1300, టార్గెట్ రూ. 1515
బ్లిస్ జీవీఎస్ ఫార్మా- బై రూ. 276.5, స్టాప్ లాస్ రూ. 265, టార్గెట్ రూ. 300
ఎస్జేఎస్ ఎంటర్ప్రైజెస్- బై రూ. 1808.5, స్టాప్ లాస్ రూ. 1705, టార్గెట్ రూ. 1950
భారత్ సీట్స్- బై రూ. 187.2, స్టాప్ లాస్ రూ. 175, టార్గెట్ రూ. 205
రెట్గెయిన్ ట్రావెల్ టెక్నాలజీస్- బై రూ. 602.6, స్టాప్ లాస్ రూ. 575, టార్గెట్ రూ. 660
(గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More