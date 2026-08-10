బెంగళూరు స్టార్ హోటళ్లపై ఫుడ్ సేఫ్టీ దాడులు: కుళ్లిన మాంసం స్వాధీనం
బెంగళూరులోని ప్రముఖ స్టార్ హోటళ్లలో ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు మెరుపు దాడులు నిర్వహించారు. ఫంగస్తో కూడిన మాంసం, కుళ్లిన ఆహార పదార్థాలను స్వాధీనం చేసుకోవడంతో పాటు యూబీ సిటీలోని ఒక కిచెన్ను సీజ్ చేశారు.
బెంగళూరులోని త్రీస్టార్, ఫైవ్స్టార్ హోటళ్లలో ఆహార నాణ్యతా ప్రమాణాలు దారుణంగా పడిపోయాయి. ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (FDA) విభాగానికి చెందిన అధికారులు జరిపిన తనిఖీల్లో విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఏకంగా 30 బృందాలుగా ఏర్పడి నగరవ్యాప్తంగా 26 ప్రముఖ హోటళ్లపై మెరుపు దాడులు నిర్వహించగా, దాదాపు 132 కిలోల కుళ్లిపోయిన ఆహార పదార్థాలు బయటపడ్డాయి.
యూబీ సిటీ కిచెన్ సీజ్..
ఈ తనిఖీల్లో ప్రధానంగా యూబీ సిటీలోని 16వ అంతస్తులో ఉన్న 'స్కై లాంజ్' (Skyee Lounge) అక్రమాలు వెలుగుచూశాయి. అక్కడ నిల్వ ఉంచిన మాంసానికి ఫంగస్ పట్టి తీవ్ర దుర్వాసన వస్తుండటంతో అధికారులు ఆ కిచెన్ను తక్షణమే మూసివేశారు. పది రోజుల క్రితమే గడువు ముగిసిన పాలు, పెరుగును కూడా వంటల్లో వినియోగిస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
అలాగే యూబీ సిటీలోని 'హోటల్ స్కై' నుంచి 45 కిలోల కుళ్లిన చికెన్/బీఫ్, 6 కిలోల వెజ్ కట్లెట్లు, 15 లీటర్ల వాడేసిన వంటనూనెను స్వాధీనం చేసుకుని పడేశారు. 'రాయల్ చైన్ హోటల్' నుంచి 50 కిలోల బాతు మాంసం, 5 కిలోల చేపలను జప్తు చేశారు. 'మద్రాస్ కిచెన్', 'టెస్కాన్ హోటల్', 'సాంచెజ్ హోటల్' ల నుంచి కూడా కిలోల కొద్దీ నాసిరకం పచ్చి బఠానీలు, పుట్టగొడుగులు, చేపలు, టకోస్, కేకులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
35 రకాల శాంపిల్స్ ల్యాబ్కు.. కఠిన చర్యలు తథ్యం
తనిఖీల సందర్భంగా అధికారులు హోటళ్ల నుంచి 35 రకాల ఆహార నమూనాలను సేకరించి ల్యాబ్ పరీక్షలకు పంపించారు. టీ పొడి, చికెన్, మటన్, చేపలు, మసాలా దినుసులు, పాలు, టమాటో సాస్ వంటి పదార్థాలు ఇందులో ఉన్నాయి. FSSAI లేబులింగ్ నిబంధనలను పాటించకపోవడం, ఎక్స్పైరీ పూర్తయిన పదార్థాలను వాడటం, శాకాహార-మాంసాహారాలను ఒకే చోట కలిపి నిల్వ చేయడం వంటి అనేక ఉల్లంఘనలను అధికారులు ఎత్తిచూపారు.
ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ యాక్ట్-2006 కింద సంబంధిత హోటళ్ల నిర్వాహకులకు (FBOs) నోటీసులు జారీ చేశామని, విచారణాధికారి ముందు న్యాయపరమైన చర్యలు చేపడతామని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
ప్రజల ఫిర్యాదులతో కదిలిన యంత్రాంగం
సామాజిక మాధ్యమాల్లో హోటళ్ల అపరిశుభ్రతపై, నాసిరకం ఆహారంపై ప్రజల నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తాయి. గోబీ మంచూరియా, కబాబ్లలో హానికరమైన కృత్రిమ రంగులు వాడుతున్నారనే అంశంపై భయాందోళనలు వ్యక్తమయ్యాయి. దీంతో కర్ణాటక ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి యు.టి. ఖాదర్ ఆదేశాల మేరకు ఈ విస్తృత తనిఖీలు చేపట్టారు. గతేడాది కూడా 'ఆపరేషన్ ఈట్ రైట్' పేరిట ఇటువంటి దాడులే నిర్వహించి పలు హోటళ్లకు జరిమానాలు విధించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More