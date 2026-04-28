    Tomato Chicken Gravy : టమాటో చికెన్ గ్రేవీ రెసిపీ.. ఒక్కసారి ట్రై చేయండి.. టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవెల్!

    Tomato Chicken Gravy : చికెన్ వండాలి అనుకుంటున్నారా? ఎప్పుడూ ఒకేలాగా వండితే ఏం బాగుంటుంది చెప్పండి. కొత్తగా టమాటో చికెన్ గ్రేవీ రెసిపీ తయారుచేసుకోండి.

    Published on: Apr 28, 2026 5:49 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    చికెన్ కర్రీ ఎప్పుడూ ఒకేలాగా వండితే కొత్త ఏముంటుంది చెప్పండి. ఈ నార్త్ ఇండియన్ స్టైల్ టొమాటో చికెన్ గ్రేవీని తయారు చేసి చూడండి. ఈ ప్రత్యేకమైన చికెన్ గ్రేవీ అన్నంతో తినవచ్చు, పూరీ, చపాతీలతో కూడా బాగుంటుంది. మీరు ఈ రకమైన చికెన్ గ్రేవీని తయారు చేస్తే, మీ కుటుంబ సభ్యులు ఎల్లప్పుడూ ఇదే చేయమని అడుగుతారు. ఈ చికెన్ గ్రేవీని ముఖ్యంగా పిల్లలు ఇష్టపడతారు.

    టమాటో చికెన్ గ్రేవీ
    టొమాటో చికెన్ గ్రేవీ ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఎలాగో చూద్దాం..

    కావలసిన పదార్థాలు

    2 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి, 3 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె, 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, 3 టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 1 కిలోగ్రాము చికెన్, 4 పచ్చిమిరపకాయలు (సగానికి కోసినవి), 2 కప్పుల తురిమిన టమోటాలు, ½ కప్పు వేయించిన ఉల్లిపాయలు, 3 టేబుల్ స్పూన్ల కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ½ టీస్పూన్ గరం మసాలా పొడి, 2 టేబుల్ స్పూన్ల తరిగిన కొత్తిమీర.

    ఎలా తయారుచేయాలి?

    • ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయను నిలువుగా తరిగి, బంగారు గోధుమ రంగు వచ్చేవరకు నూనెలో వేయించండి. తర్వాత దానిని పక్కన పెట్టుకోండి.
    • మందపాటి అడుగు ఉన్న బాణలిలో నెయ్యి, నూనెను మధ్యస్థ మంట మీద వేడి చేయండి. నూనె వేడెక్కాక జీలకర్ర వేసి వేయించండి. తరువాత అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం కలపండి. అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించండి.
    • తరువాత కడిగిన చికెన్‌ను వేసి 3-4 నిమిషాల పాటు అధిక మంట మీద ఉడికించండి. మధ్యమధ్యలో తరచుగా కలుపుతూ ఉండండి.
    • తరువాత తరిగిన పచ్చిమిర్చి, తురిమిన టమోటాలు, వేయించిన ఉల్లిపాయలు, కారం, ఉప్పు వేసి బాగా కలపండి. పాత్రకి మూత పెట్టి, చికెన్‌ను మధ్యస్థ మంట మీద ఉడికించండి.
    • చికెన్ మెత్తబడే వరకు సుమారు 30 నిమిషాల పాటు సన్నని మంటపై ఉడికించండి. గ్రేవీ అడుగంటకుండా ఉండేందుకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉండండి. నీరు కలపాల్సిన అవసరం లేదు.
    • తరువాత గరం మసాలా పొడి, తరిగిన కొత్తిమీర వేసి బాగా కలపండి. ఉప్పు సరిచూసుకుని, అవసరమైతే మరికొంత కలపండి.
    • అంతే రుచికరమైన టొమాటో చికెన్ గ్రేవీ రెడీ. దీనిని చపాతీ, దోసె లేదా అన్నంతో కూడా తినొచ్చు.
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

