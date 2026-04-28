Tomato Chicken Gravy : టమాటో చికెన్ గ్రేవీ రెసిపీ.. ఒక్కసారి ట్రై చేయండి.. టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవెల్!
Tomato Chicken Gravy : చికెన్ వండాలి అనుకుంటున్నారా? ఎప్పుడూ ఒకేలాగా వండితే ఏం బాగుంటుంది చెప్పండి. కొత్తగా టమాటో చికెన్ గ్రేవీ రెసిపీ తయారుచేసుకోండి.
చికెన్ కర్రీ ఎప్పుడూ ఒకేలాగా వండితే కొత్త ఏముంటుంది చెప్పండి. ఈ నార్త్ ఇండియన్ స్టైల్ టొమాటో చికెన్ గ్రేవీని తయారు చేసి చూడండి. ఈ ప్రత్యేకమైన చికెన్ గ్రేవీ అన్నంతో తినవచ్చు, పూరీ, చపాతీలతో కూడా బాగుంటుంది. మీరు ఈ రకమైన చికెన్ గ్రేవీని తయారు చేస్తే, మీ కుటుంబ సభ్యులు ఎల్లప్పుడూ ఇదే చేయమని అడుగుతారు. ఈ చికెన్ గ్రేవీని ముఖ్యంగా పిల్లలు ఇష్టపడతారు.
టొమాటో చికెన్ గ్రేవీ ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఎలాగో చూద్దాం..
కావలసిన పదార్థాలు
2 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి, 3 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె, 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, 3 టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 1 కిలోగ్రాము చికెన్, 4 పచ్చిమిరపకాయలు (సగానికి కోసినవి), 2 కప్పుల తురిమిన టమోటాలు, ½ కప్పు వేయించిన ఉల్లిపాయలు, 3 టేబుల్ స్పూన్ల కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ½ టీస్పూన్ గరం మసాలా పొడి, 2 టేబుల్ స్పూన్ల తరిగిన కొత్తిమీర.
ఎలా తయారుచేయాలి?
- ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయను నిలువుగా తరిగి, బంగారు గోధుమ రంగు వచ్చేవరకు నూనెలో వేయించండి. తర్వాత దానిని పక్కన పెట్టుకోండి.
- మందపాటి అడుగు ఉన్న బాణలిలో నెయ్యి, నూనెను మధ్యస్థ మంట మీద వేడి చేయండి. నూనె వేడెక్కాక జీలకర్ర వేసి వేయించండి. తరువాత అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం కలపండి. అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించండి.
- తరువాత కడిగిన చికెన్ను వేసి 3-4 నిమిషాల పాటు అధిక మంట మీద ఉడికించండి. మధ్యమధ్యలో తరచుగా కలుపుతూ ఉండండి.
- తరువాత తరిగిన పచ్చిమిర్చి, తురిమిన టమోటాలు, వేయించిన ఉల్లిపాయలు, కారం, ఉప్పు వేసి బాగా కలపండి. పాత్రకి మూత పెట్టి, చికెన్ను మధ్యస్థ మంట మీద ఉడికించండి.
- చికెన్ మెత్తబడే వరకు సుమారు 30 నిమిషాల పాటు సన్నని మంటపై ఉడికించండి. గ్రేవీ అడుగంటకుండా ఉండేందుకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉండండి. నీరు కలపాల్సిన అవసరం లేదు.
- తరువాత గరం మసాలా పొడి, తరిగిన కొత్తిమీర వేసి బాగా కలపండి. ఉప్పు సరిచూసుకుని, అవసరమైతే మరికొంత కలపండి.
- అంతే రుచికరమైన టొమాటో చికెన్ గ్రేవీ రెడీ. దీనిని చపాతీ, దోసె లేదా అన్నంతో కూడా తినొచ్చు.
