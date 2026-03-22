    Chicken Price : పెరిగిన చికెన్, మటన్ ధరలు.. కేజీ ఎంత ఉందో తెలుసా?

    Chicken Price : చికెన్, మటన్ ధరలు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి. దీంతో వ్యాపారం మీద ప్రభావం పడుతోంది. జనాలు కూడా ప్రత్యామ్నాయాల వైపు చూస్తున్నారు.

    Published on: Mar 22, 2026 9:09 PM IST
    By Anand Sai
    తెలంగాణలో మాంసం ధరలు పెరుగుతున్నాయి. ఉమ్మడి వరంగల్, కరీంనగర్ జిల్లాల్లో కోడి మాంసం రూ.400, మటన్ ధర రూ.1,200లకు పెరిగాయి. వీక్లీ ఎఫెక్ట్ కూడా మాంసం ధరలపై పడుతోంది. సాధారణంగా ఆదివారాల్లో రద్దీగా ఉండే మార్కెట్లకు మధ్యతరగతి, తక్కువ ఆదాయ వర్గాల వారు మాంసం కొనడానికి ఇబ్బంది పడటంతో చాలా ప్రదేశాల్లో కస్టమర్లు తగ్గారు.

    చికెన్, మటన్ ధరలు
    చికెన్, మటన్ ధరలు

    మాంసం ధరల పెరుగుదలకు డిమాండ్-సరఫరా మధ్య వ్యత్యాసమే కారణంగా కనిపిస్తోంది. పెళ్లిళ్ల సీజన్, రంజాన్ మాసంలో డిమాండ్ అధికంగా ఉండగా.. వేసవి తాపం సరఫరాను ప్రభావితం చేసింది. తీవ్రమైన వేడిగాలుల కారణంగా కోళ్ల మరణాలు అధికంగా నమోదవుతున్నాయని పౌల్ట్రీ రైతులు తెలిపారు. దీంతో నష్టాలను తగ్గించుకోవడానికి రైతులు చూస్తున్నారు.

    కొన్ని రోజుల కిందట కిలో రూ.280గా ఉన్న స్కిన్‌లెస్‌ చికెన్.. ఉమ్మడి కరీంనగర్, వరంగల్ జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కిలోకు రూ.380 నుంచి రూ.400 ధరకు అమ్ముడవుతోంది. ఇతర రకాల మాంసం ధరలు కూడా పెరిగాయి. నాటు కోడి కిలో రూ.800కు అమ్ముడవుతుండగా, మటన్ ధర నెల రోజుల్లోనే కిలో రూ.900 నుంచి రూ.1,200కు పెరిగింది.

    కిలో చికెన్ ధర 400 రూపాయలు ఉండటంతో సామాన్యులకు కష్టంగా ఉందని పలువురు చెబుతున్నారు. కానీ ఈ ధరలతో మాంసానికి బదులుగా గుడ్లు లేదా చేపలు కొనడం వైపూ చూస్తున్నారు జనాలు. ధరల పెరుగుదల అమ్మకాలపై ప్రభావం చూపిందని చిల్లర వ్యాపారులు తెలిపారు.

    సాధారణంగా ఆదివారాల్లో రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. చాలా మంది వినియోగదారులు కేవలం చికెన్, మటన్ రేటు అడిగి వెళ్లిపోతున్నారు. ఎండ తీవ్రతతో కోళ్లు చనిపోతున్నాయి. ధరలతో వ్యాపారం మీద కూడా ప్రభావం పడుతోంది. అయితే ఇంకా ఇది మార్చి నెలనే కావడంతో ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. రేట్లు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

    News/Telangana/
    News/Telangana/Chicken Price : పెరిగిన చికెన్, మటన్ ధరలు.. కేజీ ఎంత ఉందో తెలుసా?
