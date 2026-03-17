    మిర్చి రైతులకు అలర్ట్.. వరంగల్ ఎనుమాముల మార్కెట్‌కు మూడు రోజులు సెలవులు!

    Enumamula Mirchi Market : వరంగల్‌ ఎనుమాముల మార్కెట్‌కు పెద్ద ఎత్తున మిర్చి వస్తుంది. ధరలు కూడా భారీగా ఉన్నాయి. మరోవైపు మార్కెట్‌కు మూడు రోజులు సెలవులు వస్తున్నాయ్.

    Published on: Mar 17, 2026 11:17 AM IST
    By Anand Sai, Warangal
    వరంగల్ ఎనుమాముల వ్యవసాయ మార్కెట్‌ రైతులకు కీలక ప్రకటన జారీ చేసింది. మూడు రోజులపాటు మార్కెట్ బంద్ ఉండనుంది. మిర్చి, పత్తి అమ్మకాల్లో ఎనుమాముల మార్కెట్ ముందు వరుసలో ఉంటుంది. పసుపు, కందులు, పల్లివంటి పంటల విక్రయాలు కూడా జోరుగా సాగుతుంటాయి. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాతోపాటుగా.. రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి ఇక్కడకు రైతులు వస్తుంటారు.

    ఎనుమాముల మార్కెట్‌కు సెలవు
    తాజాగా వరంగల్ ఎనుమాముల మార్కెట్ కీలక ప్రకటన జారీ చేసింది. మూడు రోజుల పాటు మార్కెట్ బంద్ కానుంది. ఈ మేరకు ఎనుమాముల వ్యవసాయ మార్కెట్‌కు మూడు రోజులపాటు సెలవులు ప్రకటిస్తున్నట్లు మార్కెట్ కార్యదర్శి మల్లేశం తెలిపారు.

    ఈ నెల 19,21,22 తేదీల్లో మార్కెట్‌కు సెలవు ఉండనుంది. ఈ నెల 19 ఉగాది, 21 రంజాన్, 22న వీక్లీ హాలిడే ఉంటుంది. ఈ నెల 20న మార్కెట్‌లో పంట ఉత్పత్తుల క్రయవిక్రయాలు యథావిధంగా జరుగుతాయి. రైతులు ఈ సెలువు రోజుల్లో పంట ఉత్పత్తులను మార్కెట్‌కు తీసుకురావద్దని అధికారులు సూచించారు. తర్వాత ఈ నెల 23వ తేదీన మార్కెట్ పున:ప్రారంభం అవుతుంది.

    పెరిగిన మిర్చి ధరలు

    మరోవైపు వరంగల్ ఎనుమాముల మార్కెట్‌లో మిర్చి ధరలు భారీగా పలుకుతున్నాయి. క్వింటాల్ ధర రూ.42,000కు చేరింది. మార్కెట్‌లోని 30 కోల్డ్ స్టోరేజీలు ఖాళీగా ఉండటం, వ్యాపారుల నుండి బలమైన డిమాండ్‌ ఉంది. డిమాండ్ పెరగడంతో, మిరప రైతులు తమ పంటను అమ్ముకోవడానికి మార్కెట్ యార్డుకు బారులు తీరుతున్నారు.

    సోమవారం మార్కెట్‌కు సుమారు 52,300 బస్తాల మిరపకాయలు వచ్చాయి. సింగిల్ పట్టి(SP), దేశీ, వండర్ హాట్, దీపిక వంటి రకాలకు వ్యాపారుల నుండి అధిక డిమాండ్ ఉంది. సింగిల్ పట్టి రకం క్వింటాల్ రూ.42,000కు అమ్ముడవుతుండగా.. దేశీ రకం రూ. 41,000కు అమ్ముడవుతోంది. వండర్ హాట్ ధర క్వింటాల్‌కు రూ.35,000 కాగా.. దీపిక ధర రూ.30,000గా ఉంది.

    ఎనుమాముల వ్యవసాయ మార్కెట్ కార్యదర్శి ఆర్.మల్లేశం మాట్లాడుతూ.. కొంతమంది రైతులు ధరలు మరింత పెరుగుతాయని ఎదురుచూస్తున్నారని అన్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో రైతులు నిరాశ చెందరని పేర్కొన్నారు.

    News/Telangana/మిర్చి రైతులకు అలర్ట్.. వరంగల్ ఎనుమాముల మార్కెట్‌కు మూడు రోజులు సెలవులు!
