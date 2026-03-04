Edit Profile
    ఎర్రటి తివాచీలా గుంటూరు మిర్చి పొలాలు: ఆనంద్ మహీంద్రా ఫిదా.. ఏపీ ప్రభుత్వానికి క్రేజీ ఐడియా

    ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని గుంటూరు మిర్చి పొలాల అందాలకు పారిశ్రామికవేత్త ఆనంద్ మహీంద్రా ఫిదా అయ్యారు. హోలీ సందర్భంగా ఆయన షేర్ చేసిన మిర్చి పొలాల డ్రోన్ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. వీటిని పర్యాటక ప్రాంతాలుగా మార్చాలంటూ ఆయన ఏపీ ప్రభుత్వానికి ఆసక్తికర సూచనలు చేశారు.

    Published on: Mar 04, 2026 5:02 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త ఆనంద్ మహీంద్రా సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్‌గా ఉంటూ అద్భుతమైన విషయాలను పంచుకుంటారు. తాజాగా ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన మిర్చి పొలాల వీడియోను షేర్ చేశారు. హోలీ పండుగ వేళ చూడదగ్గ 'పర్ఫెక్ట్ వీడియో' ఇదేనంటూ ఆయన అభివర్ణించారు.

    ఎర్రటి తివాచీలా గుంటూరు మిర్చి పొలాలు: ఆనంద్ మహీంద్రా ఫిదా (X/@anandmahindra)
    ఎర్రటి తివాచీలా గుంటూరు మిర్చి పొలాలు: ఆనంద్ మహీంద్రా ఫిదా (X/@anandmahindra)

    కళ్లు చెదిరే ఎర్రటి రంగుల హరివిల్లు

    రైలు పట్టాల పక్కన ఆరబోసిన ఎర్ర మిరపకాయల దృశ్యాలను డ్రోన్ ద్వారా చిత్రీకరించిన ఈ వీడియోలో, నేలంతా ఎర్రటి తివాచీ పరిచినట్లుగా కనిపిస్తోంది. "భారతదేశ రంగులు రకరకాలుగా మనల్ని ఆశ్చర్యపరుస్తాయి. పైనుంచి చూస్తే ఈ మిర్చి పొలాలు ఒక అద్భుతమైన కళాఖండంలా (Tapestry) కనిపిస్తున్నాయి" అని ఆనంద్ మహీంద్రా తన ఎక్స్ (ట్విట్టర్) ఖాతాలో పేర్కొన్నారు.

    భారతదేశ మొత్తం మిర్చి ఉత్పత్తిలో గుంటూరు జిల్లా వాటా దాదాపు 15 శాతంగా ఉందని, ఇంతటి ప్రాధాన్యం ఉన్న ఈ ప్రాంతాన్ని పర్యాటక కేంద్రంగా మార్చలేమా? అని ఆయన ప్రశ్నించారు.

    అగ్రి-టూరిజంపై ఆసక్తికర సూచనలు

    మిర్చి సాగును కేవలం పంటగానే కాకుండా, ఒక 'అగ్రి-టూరిజం' (వ్యవసాయ పర్యాటకం) అనుభవంగా మార్చాలని ఆయన సూచించారు. ఇందుకోసం కొన్ని వినూత్న ఆలోచనలను పంచుకున్నారు:

    • హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ రైడ్స్: నేలపై నుంచి చూస్తే ఈ అందం పూర్తిగా కనిపించదు కాబట్టి, బెలూన్ రైడ్స్ ద్వారా పర్యాటకులు ఈ దృశ్యాలను ఆస్వాదించేలా చేయవచ్చు.
    • మిర్చి ఫెస్టివల్: పంట కోత సమయంలో స్థానిక సంగీతం, జానపద నృత్యాలతో ఒక పండుగ వాతావరణాన్ని సృష్టించవచ్చు.
    • రైతులకు అదనపు ఆదాయం: పర్యాటక రంగం వల్ల రైతుల పనికి ఆటంకం కలుగుతుందేమోనన్న ఆందోళన కొంతమందికి ఉండవచ్చు, కానీ దీనివల్ల రైతులకు, స్థానిక సమాజానికి అదనపు ఆదాయం లభిస్తుందని ఆయన విశ్లేషించారు.

    నెటిజన్ల స్పందన: 'గుంటూరు మిర్చి మేళా' కావాలి

    ఆనంద్ మహీంద్రా పోస్ట్‌పై నెటిజన్లు ఉత్సాహంగా స్పందిస్తున్నారు. "గుంటూరు మిర్చి పొలాలు ప్రకృతి సిద్ధంగా ఏర్పడిన హోలీ క్యాన్వాస్ లాంటివి. దీనిని 'గుంటూరు మిర్చి మేళా'గా నిర్వహిస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది" అని ఒక యూజర్ కామెంట్ చేశారు. డ్రోన్ వ్యూ పాయింట్లు, మిర్చి రుచులతో కూడిన స్టాళ్లు, కుచిపూడి ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ గర్వించదగ్గ పర్యాటక ప్రాంతంగా ఇది మారుతుందని మరికొందరు అభిప్రాయపడ్డారు.

    News/Andhra Pradesh/ఎర్రటి తివాచీలా గుంటూరు మిర్చి పొలాలు: ఆనంద్ మహీంద్రా ఫిదా.. ఏపీ ప్రభుత్వానికి క్రేజీ ఐడియా
    News/Andhra Pradesh/ఎర్రటి తివాచీలా గుంటూరు మిర్చి పొలాలు: ఆనంద్ మహీంద్రా ఫిదా.. ఏపీ ప్రభుత్వానికి క్రేజీ ఐడియా
