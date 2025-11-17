Edit Profile
    ఏఐ కంటే పెద్ద సంక్షోభం పొంచి ఉంది.. ఆనంద్ మహీంద్రా హెచ్చరిక

    కృత్రిమ మేధస్సు (AI) వైట్‌కాలర్ ఉద్యోగాలను తొలగిస్తుందనే భయం కంటే, సమాజంలో అంతకుమించిన పెద్ద సంక్షోభం ఉందని మహీంద్రా గ్రూప్ ఛైర్మన్ ఆనంద్ మహీంద్రా హెచ్చరించారు. దశాబ్దాలుగా ఉన్నత విద్య, డెస్క్ ఉద్యోగాలకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం వల్ల, నైపుణ్యం కలిగిన కార్మికుల కొరత ఏర్పడిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    Published on: Nov 17, 2025 3:02 PM IST
    By HT Telugu Desk
    కృత్రిమ మేధస్సు (AI) కారణంగా త్వరలో వైట్‌కాలర్ ఉద్యోగాలు (White-collar Jobs) అదృశ్యమవుతాయనే భయాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్నాయి. అయితే, మహీంద్రా గ్రూప్ ఛైర్మన్ ఆనంద్ మహీంద్రా ఈ విషయంపై భిన్నమైన అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. ఏఐ వల్ల ఉద్యోగాలు పోవడం కంటే, "అంతకుమించిన పెద్ద సంక్షోభం" ఇప్పటికే మన ముందు ఉందని ఆయన హెచ్చరించారు.

    ఆనంద్ మహీంద్రా (Bloomberg)
    ఆనంద్ మహీంద్రా (Bloomberg)

    డెస్క్ ఉద్యోగాలపై పెరిగిన మోజు

    మహీంద్రా గ్రూప్ ఛైర్మన్, ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త ఆనంద్ మహీంద్రా, సామాజిక మాధ్యమం 'ఎక్స్' (గతంలో ట్విట్టర్)లో ఈ కీలక అంశాన్ని ప్రస్తావించారు.

    “దశాబ్దాలుగా, మనం డిగ్రీలు, డెస్క్ ఉద్యోగాలను 'ఆశించే' మెట్లుగా అగ్రస్థానంలో ఉంచాం. అదే సమయంలో, నైపుణ్యం కలిగిన వృత్తులను (Skilled Trades) నెమ్మదిగా కింది స్థానాలకు నెట్టేశాం,” అని ఆయన రాశారు.

    అయితే, ఈ నైపుణ్యంతో కూడిన వృత్తులను ఏఐ భర్తీ చేయలేదు. ఎందుకంటే, వాటికి సరైన తీర్పు (Judgement), చేతి నైపుణ్యం (Dexterity), అప్రెంటిస్‌షిప్, వాస్తవ ప్రపంచ అనుభవం అవసరమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

    లక్షల జీతం ఇచ్చినా రాని కార్మికులు

    ఆనంద్ మహీంద్రా చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలకు, అమెరికాలో ప్రస్తుతం ఉన్న కార్మికుల కొరతే బలం చేకూరుస్తోంది. అసెంబ్లీ లైన్‌ను కనిపెట్టిన సంస్థగా పేరుగాంచిన ఫోర్డ్ మోటార్ కో. సీఈఓ జిమ్ ఫార్లే గతంలో ఇదే విధమైన ప్రతిభ కొరత గురించి ప్రస్తావించారు.

    ‘ఆఫీస్ అవర్స్: బిజినెస్ ఎడిషన్’ అనే పాడ్‌కాస్ట్‌లో మాట్లాడుతూ, మెకానిక్ ఉద్యోగాలు 5,000 వరకు ఖాళీగా ఉన్నాయని ఫార్లే తెలిపారు. ఈ ఉద్యోగాలకు సంవత్సరానికి దాదాపు $120,000 (భారతీయ కరెన్సీలో సుమారు కోటి రూపాయలు) వరకు చెల్లిస్తున్నప్పటికీ, వాటిని స్వీకరించేవారు లేకపోవడం ఆశ్చర్యకరం.

    అమెరికా వ్యాప్తంగా ప్లంబింగ్, ఎలక్ట్రికల్ పనులు, ట్రకింగ్, ఫ్యాక్టరీ కార్యకలాపాల వంటి అత్యవసర పాత్రలలో ఒక మిలియన్ (పది లక్షల) కంటే ఎక్కువ ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి.

    మిస్సింగ్ ఉద్యోగాల వ్యయం

    డెలాయిట్, ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం, 2030 నాటికి అమెరికాలో తయారీ రంగంలో 2.1 మిలియన్ల ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉంటాయి. ఈ కొరత కారణంగా, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు దాదాపు $1 ట్రిలియన్ (సుమారు 82 లక్షల కోట్ల రూపాయలు) నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది.

    “ఇది భవిష్యత్తు గురించి కాదు, ఇది ఇప్పుడే జరుగుతోంది” అని మహీంద్రా తన పోస్ట్‌లో నొక్కి చెప్పారు. “అసలు ప్రశ్న ఏమిటంటే: కలల కెరీర్‌గా దేన్ని పరిగణించాలో అనే దానిలో మనం మార్పును (Reset) చూడబోతున్నామా?”

    ఈ ధోరణి కొనసాగితే, ప్రపంచాన్ని నిజంగా నిర్మించగలిగే, రిపేర్ చేయగలిగే, నడిపించగలిగే వ్యక్తులే ఏఐ యుగంలో అతిపెద్ద విజేతలుగా నిలుస్తారని ఆనంద్ మహీంద్రా ముగించారు.

