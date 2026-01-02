కార్ల మార్కెట్ డిసెంబర్ ధమాకా: ఎస్యూవీల జోరు, మారుతీ, టాటా, మహీంద్రా టాప్ గేర్
డిసెంబర్ నెలలో ప్యాసింజర్ వాహనాల అమ్మకాలు భారీగా పెరిగాయి. ఎస్యూవీలకు పెరిగిన డిమాండ్, పెళ్లిళ్ల సీజన్, జీఎస్టీ తగ్గింపు ఊతంతో మారుతీ, టాటా, మహీంద్రా కంపెనీలు రెండంకెల వృద్ధిని సాధించాయి. ఆటోమొబైల్ రంగం 2025 ఏడాదిని ఘనంగా ముగించింది.
గతేడాది డిసెంబర్ నెల భారత ఆటోమొబైల్ రంగానికి కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చింది. దేశంలోని ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థలు అమ్మకాల్లో అదరగొట్టాయి. ముఖ్యంగా ఎస్యూవీలకు (SUV) పెరిగిన విపరీతమైన క్రేజ్, కంపెనీలు ప్రకటించిన భారీ డిస్కౌంట్లు, జీఎస్టీ రేట్ల తగ్గింపు, వీటికి తోడు పెళ్లిళ్ల సీజన్ కలిసి రావడంతో ప్యాసింజర్ వాహనాల (PV) మార్కెట్ టాప్ గేర్లో దూసుకెళ్లింది. దేశంలోని టాప్ 4 కార్ల తయారీ సంస్థల్లో మూడు కంపెనీలు రెండంకెల వృద్ధిని నమోదు చేయడం విశేషం.
మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా: ఎస్యూవీల రారాజు
ఎస్యూవీ విభాగంలో తన హవాను కొనసాగిస్తూ మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధించింది. 2025 డిసెంబర్లో ఈ సంస్థ దేశీయ మార్కెట్లో 50,946 వాహనాలను విక్రయించింది. 2024 డిసెంబర్లో జరిగిన 41,424 విక్రయాలతో పోలిస్తే ఇది 23 శాతం వృద్ధి. ఈ జోరుతో దేశీయ ప్యాసింజర్ వాహనాల మార్కెట్లో మహీంద్రా తన రెండో స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంది.
మారుతీ సుజుకి: చిన్న కార్లకు మళ్లీ పూర్వవైభవం
దేశంలోనే అతిపెద్ద కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతీ సుజుకి అమ్మకాల్లో సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. 2025 డిసెంబర్లో ఏకంగా 2,17,854 వాహనాలను విక్రయించి 22.21 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. గత కొంతకాలంగా మందకొడిగా సాగుతున్న చిన్న కార్ల (1200 సీసీ లోపు పెట్రోల్, 1500 సీసీ లోపు డీజిల్ ఇంజన్) అమ్మకాలు జీఎస్టీ తగ్గింపు నిర్ణయంతో మళ్లీ పుంజుకున్నాయి. మధ్యతరగతి వినియోగదారులకు ఈ కార్లు అందుబాటులోకి రావడంతో గతేడాది డిసెంబర్లో చిన్న కార్ల విక్రయాలు 14,225కి చేరాయి.
అంతేకాకుండా బ్రెజ్జా, ఫ్రాంక్స్, గ్రాండ్ విటారా వంటి మారుతీ యుటిలిటీ వాహనాల అమ్మకాలు 32.64 శాతం పెరిగి 73,818 యూనిట్లుగా నమోదయ్యాయి.
టాటా మోటార్స్: ఈవీ సెగ్మెంట్లో తిరుగులేని జోరు
టాటా మోటార్స్ తన వృద్ధి బాటను కొనసాగిస్తూ డిసెంబర్లో 50,046 వాహనాలను డీలర్లకు పంపింది. 2024తో పోలిస్తే ఇది 13.1 శాతం పెరుగుదల. ఇక ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) విభాగంలో టాటా తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది. ఈ విభాగంలో 6,906 వాహనాలను విక్రయించి 24.2 శాతం వృద్ధిని సాధించింది.
హ్యుందాయ్: కాస్త నెమ్మదించిన వేగం
ప్రముఖ సంస్థ హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా అమ్మకాలు మాత్రం డిసెంబర్లో స్వల్పంగా తగ్గాయి. నవంబర్లో 50,340 యూనిట్లు విక్రయించిన ఈ సంస్థ, డిసెంబర్ వచ్చేసరికి 42,416 యూనిట్లకే పరిమితమైంది. అయితే గతేడాది డిసెంబర్తో పోలిస్తే మాత్రం 6.6 శాతం వృద్ధిని కనబరిచింది.
మున్ముందు డిమాండ్ ఎలా ఉండబోతోంది? నిపుణుల విశ్లేషణ
"జీఎస్టీ సవరణల తర్వాత అన్ని విభాగాల్లోనూ కార్ల కొనుగోళ్లు పెరిగాయి. పండుగ సీజన్ ముగిసినా కూడా ఈ డిమాండ్ తగ్గకపోవడం శుభపరిణామం" అని ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ మోతీలాల్ ఓస్వాల్ తన తాజా నివేదికలో పేర్కొంది.
ముఖ్యంగా ఎంట్రీ లెవల్ వాహనాలు (టూ వీలర్స్, కార్లు) ఊపందుకోవడం మార్కెట్కు సానుకూల అంశమని సంస్థ విశ్లేషించింది. ప్రస్తుతం కంపెనీల వద్ద పాత స్టాక్ (Inventory) చాలా తక్కువగా ఉందని, దీనివల్ల 2026 మొదటి త్రైమాసికంలోనూ అమ్మకాల జోరు కొనసాగుతుందని భావిస్తున్నారు. డిమాండ్ ఇలాగే ఉంటే రాబోయే రోజుల్లో కార్లపై ఇచ్చే డిస్కౌంట్లు క్రమంగా తగ్గే అవకాశం ఉంది.
ఆటోమొబైల్ రంగంలో పెట్టుబడులకు సంబంధించి మారుతీ సుజుకి, మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా సంస్థలు తమ ఫేవరెట్ అని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ వెల్లడించింది. టూ వీలర్ విభాగంలో టీవీఎస్ మోటార్స్ (TVS Motor) పట్ల సానుకూలంగా ఉన్నట్లు తెలిపింది.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)