    Tomato Pulao : బిర్యానీ ఫ్లేవర్‌లో టేస్టీ.. టేస్టీ టొమాటో పులావ్.. చాలా సింపుల్ రెసిపీ

    Tomato Pulao Recipe : రోజూ ఒకేలా తింటే బోర్ కొడుతుంది కదా. అందుకే వేడి వేడిగా.. టేస్టీ టేస్టీగా బిర్యానీ ఫ్లేవర్‌లో టొమాటో పులావ్ చేయండి. ఈ రెసిపీ ఎలా తయారు చేయాలో ఇక్కడ చూడండి. సింపుల్‌గా అర్థమవుతుంది.

    Published on: Apr 08, 2026 8:33 PM IST
    By Anand Sai
    ఓవైపు గ్యాస్ ఆందోళన జనాల్లో ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఏం వండాలి అనేది చాలా మంది మహిళలు ఆలోచించి.. ఆలోచించి.. అదో పెద్ద టాస్క్ అయిపోతుంది. సాంబార్, రసంలాంటివి తయారు చేసి రోజూ ఏం తింటారు. భోజనాన్ని త్వరగా ముగించాలనుకునే వారు ఈ టొమాటో పులావ్‌ను ప్రయత్నించవచ్చు. ఈ టొమాటో పులావ్ తయారు చేయడం చాలా సులభం, చాలా రుచికరంగా కూడా ఉంటుంది.

    టొమాటో పులావ్ రెసిపీ
    ఈ టమాటా పులావ్ తయారు చేయడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టదు. దీని రుచి అచ్చం బిర్యానీలాగే ఉంటుంది. మీ ఇంట్లో పిల్లల నుండి పెద్దల వరకు అందరూ దీన్ని ఇష్టపడతారు. బిర్యానీకి ప్రత్యామ్నాయం కోసం చూస్తున్నట్లయితే ఈ పులావ్‌ను తప్పకుండా ప్రయత్నించాలి. బిర్యానీ ఫ్లేవర్‌లో టొమాటో పులావ్ ఎలా తయారు చేయాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    కావలసిన పదార్థాలు : బియ్యం - 1 కప్పు, టమాటాలు - 3 (తరిగినవి), నీళ్ళు - 1.5 కప్పు, చిన్న ఉల్లిపాయలు - 10 (తరిగినవి), వెల్లుల్లి - 5 రెబ్బలు, జీడిపప్పు - 5 (సన్నగా తరిగినవి), కారం - 1 చెంచా, పచ్చిమిర్చి - 2 (తరిగినవి), ఉప్పు - రుచికి తగినంత, నిమ్మరసం - 1 చెంచా, నూనె - 2 చెంచాలు, దాల్చినచెక్క - 1 అంగుళం, లవంగాలు - 5, బిర్యానీ ఆకులు - 2, స్టార్ పువ్వు - 2, యాలకులు - 5, అల్లం - 1 అంగుళం పరిమాణం, తరిగిన కొత్తిమీర - 2 చెంచాలు.

    టొమాటో పులావ్ ఎలా చేయాలి?

    • కొత్తిమీర ఆకులు, అల్లంను నీళ్లతో కలిపి 2 టేబుల్ స్పూన్ల పేస్ట్‌లా రుబ్బుకోండి. దానిని పక్కన పెట్టుకోండి. అదేవిధంగా, జీడిపప్పును కొద్దిగా నీళ్లతో కలిపి పేస్ట్‌లా రుబ్బి పక్కన పెట్టుకోండి.
    • బియ్యాన్ని కడిగి అరగంట పాటు విడిగా నానబెట్టండి.
    • గ్యాస్ మీద ఒక బాణలిలో నూనె వేడి చేసి, బిర్యానీ ఆకులు, లవంగాలు, యాలకులు, స్టార్ పువ్వులు వేయండి. మసాలాలన్నీ వేసిన తర్వాత, తరిగిన ఉల్లిపాయ, తరిగిన వెల్లుల్లి వేయండి. ఉల్లిపాయ రంగు మారే వరకు వేయించండి.
    • తరువాత తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు, అల్లం-కొత్తిమీర ఆకు పేస్ట్ కలపండి. ఒక నిమిషం పాటు వేయించి, ఆ తర్వాత రుబ్బిన జీడిపప్పు గుజ్జును వేసి బాగా కలపండి.
    • అనంతరం దానికి కారం పొడి, తురిమిన టమాటా పేస్ట్ కలపండి. అన్నింటినీ బాగా కలిపి, అవసరమైనంత ఉప్పు వేసి ఒక నిమిషం పాటు వేయించండి. అది పూర్తిగా పొడిబారే వరకు వేయించండి.
    • ఇప్పుడు నానబెట్టిన బియ్యం, అవసరమైనంత నీరు వేసి బాగా కలపండి. ఈ మిశ్రమం మొత్తాన్ని ప్రెషర్ కుక్కర్‌లోకి మార్చి, ఒక విజిల్ వచ్చే వరకు ఉడికించండి.
    • పొయ్యి మీద నుండి దించిన తర్వాత, కొన్ని చుక్కల నిమ్మరసం వేసి, కొత్తిమీర ఆకులు పైన చల్లితే.. రుచికరమైన టొమాటో పులావ్ రెడీ.
      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Lifestyle/Tomato Pulao : బిర్యానీ ఫ్లేవర్‌లో టేస్టీ.. టేస్టీ టొమాటో పులావ్.. చాలా సింపుల్ రెసిపీ
