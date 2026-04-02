PDS Rice : తెలంగాణలో రేషన్ బియ్యం తీసుకునేవారికి ఈ విషయం తెలుసా?
PDS Rice : రాష్ట్రంలో రేషన్ బియ్యం తీసుకునేవారికి కీలక అప్డేట్. మూడు నెలలకు సంబంధించిన బియ్యం ఒకేసారి అందిస్తున్నారు. దీంతో రేషన్ షాపుల వద్ద భారీగా లబ్ధిదారులు వస్తున్నారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏప్రిల్లో మూడు నెలల రేషన్ బియ్యాన్ని ఒకే విడతలో పంపిణీ చేస్తోంది. దీంతో తెలంగాణలో ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ(పీడీఎస్) కింద వరుసగా రెండో ఏడాది కూడా ముందస్తు సరఫరా జరగుతోంది. సేకరణ సీజన్లో రవాణా, నిల్వ పరిమితులను చెబుతూ.. జాతీయ ఆహార భద్రతా చట్టం(NFSA) కింద 2026 జూన్ వరకు కేటాయించిన ఆహార ధాన్యాలను ముందుగానే తీసుకుని పంపిణీ చేయాలని కేంద్ర వినియోగదారుల వ్యవహారాలు, ఆహారం మరియు ప్రజా పంపిణీ మంత్రిత్వ శాఖ రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలను ఆదేశించింది.
'రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు జాతీయ ఆహార భద్రతా చట్టం(NFSA) కింద జూన్ 2026 వరకు కేటాయించిన ఆహార ధాన్యాలను ముందుగానే తీసుకుని, వాటిని లబ్ధిదారులకు వెంటనే పంపిణీ చేయాలి. నిల్వలను తీసుకున్న వెంటనే ఏప్రిల్-జూన్ నెలల పంపిణీని పూర్తి చేయాలి.' అని కేంద్రం ఆదేశించింది.
సన్న బియ్యం పథకాన్ని ప్రారంభించిన అనంతరం 2025లో తెలంగాణ ఇదే తరహా విధానాన్ని అమలు చేసిందని, దీని కింద లబ్ధిదారులకు ఏప్రిల్-జూన్ కేటాయింపులను ముందుగానే అందించారని అధికారులు తెలిపారు.
అధికారుల ప్రకారం.. సుమారు 1.05 కోట్ల రేషన్ కార్డులు, దాదాపు 3.2 కోట్ల మంది లబ్ధిదారులకు 2.15 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం పంపిణీ ఏప్రిల్ 1 నుంచి ప్రారంభమైంది. ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ కింద, ఆహార భద్రతా కార్డులు ఉన్న కుటుంబాలు తలసరి 6 కిలోల సన్న బియ్యం పొందుతాయి.
అంత్యోదయ అన్న యోజన (AAY) కార్డుదారులు 35 కిలోల బియ్యంతో పాటు 1 కిలో చక్కెరను పొందుతారు. కాగా అన్నపూర్ణ యోజన (AY) లబ్ధిదారులు 10 కిలోల సన్న బియ్యం, 5 కిలోల గోధుమలను పొందుతారు. పంపిణీ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరిచేందుకు సాధ్యాసాధ్యాలను అంచనా వేసిన అనంతరం ఏప్రిల్ నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొత్త రేషన్ దుకాణాలను ప్రారంభిస్తామని ఇప్పటికే పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు.
మూడు నెలల బియ్యం ఒకేసారి అందిస్తుండటంతో రేషన్ షాపుల దగ్గరకు భారీగా జనాలు వస్తున్నారు. క్యూలైన్లలో చాలాసేపు నిల్చుంటున్నారు. కొన్ని కేంద్రాల్లో ఉదయం 6 గంటల నుంచి కూలైన్లు మెుదలవుతున్నాయి.
