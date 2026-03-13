Edit Profile
    పశ్చిమాసియా యుద్ధం: అరటి, బియ్యం ఎగుమతులకు దెబ్బ, ఏపీ, మహారాష్ట్ర రైతుల కలవరం

    పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల వల్ల సోలాపూర్ నుంచి 24,000 మెట్రిక్ టన్నుల అరటి ఎగుమతులు నిలిచిపోయాయి. దీని ప్రభావం ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి జరిగే అరటి, బియ్యం ఎగుమతులపై కూడా తీవ్రంగా పడింది. ధరలు 60% వరకు పడిపోవడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

    Published on: Mar 13, 2026 7:05 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    మధ్యప్రాచ్యంలో ముదురుతున్న యుద్ధ మేఘాలు భారతీయ రైతుల వెన్ను విరుస్తున్నాయి. యుద్ధం కారణంగా అంతర్జాతీయ రవాణా వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తం కావడంతో ఎగుమతులు నిలిచిపోయి, అటు మహారాష్ట్రలోని సోలాపూర్, ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అరటి, బియ్యం రైతులు తీవ్ర సంక్షోభంలో కూరుకుపోయారు.

    పశ్చిమాసియా యుద్ధం: అరటి, బియ్యం ఎగుమతులకు దెబ్బ, ఏపీ, మహారాష్ట్ర రైతుల కలవరం (HT_PRINT)
    పశ్చిమాసియా యుద్ధం: అరటి, బియ్యం ఎగుమతులకు దెబ్బ, ఏపీ, మహారాష్ట్ర రైతుల కలవరం (HT_PRINT)

    కోల్డ్ స్టోరేజీల్లోనే మూలుగుతున్న నిల్వలు

    మహారాష్ట్రలోని సోలాపూర్ జిల్లా, ముఖ్యంగా ఉజని ఆనకట్ట పరివాహక ప్రాంతంలోని కర్మలా, మల్షిరాస్ తదితర ప్రాంతాలు నాణ్యమైన అరటి ఎగుమతులకు పెట్టింది పేరు. ఇక్కడి నుంచి ప్రతి ఏటా ఇరాన్, ఇరాక్, యూఏఈ, ఒమన్, సౌదీ అరేబియా వంటి దేశాలకు భారీగా ఎగుమతులు జరుగుతుంటాయి. అయితే ప్రస్తుతం ముంబైలోని జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ పోర్ట్ (JNPT) వద్ద వేల టన్నుల అరటి నిల్వలు నిలిచిపోయాయి. సుమారు 24,000 మెట్రిక్ టన్నుల అరటి ప్రస్తుతం కోల్డ్ స్టోరేజీల్లోనే ఉండిపోవడంతో రైతులు దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్నారు.

    ఆంధ్రప్రదేశ్‌పై యుద్ధం ప్రభావం

    ఈ సంక్షోభం కేవలం మహారాష్ట్రకే పరిమితం కాలేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అనంతపురం, కడప, గోదావరి జిల్లాల నుంచి జరిగే అరటి ఎగుమతులపై కూడా యుద్ధం నీలినీడలు కమ్ముకున్నాయి. ఏపీ నుంచి అరబ్ దేశాలకు వెళ్లే ప్రీమియం రకం అరటి గెలలు ఇప్పుడు స్థానిక మార్కెట్లకు తరలుతున్నాయి.

    కేవలం అరటి మాత్రమే కాదు, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి గల్ఫ్ దేశాలకు భారీగా ఎగుమతి అయ్యే బియ్యంపై కూడా ఈ ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. కాకినాడ, కృష్ణపట్నం ఓడరేవుల నుంచి వెళ్లాల్సిన బియ్యం నౌకలు నిలిచిపోవడంతో ఎగుమతిదారులు ఆర్డర్లను రద్దు చేసుకుంటున్నారు. దీనివల్ల ధాన్యం ధరలు తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉందని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

    భారీగా పెరిగిన రవాణా భారం

    యుద్ధం కారణంగా సముద్ర మార్గాల్లో రిస్క్ పెరగడంతో షిప్పింగ్ కంపెనీలు ‘వార్-రిస్క్ ఛార్జీల’ పేరుతో అదనంగా ఒక్కో కంటైనర్‌పై సుమారు 4,000 డాలర్ల (దాదాపు 3.30 లక్షలు) భారాన్ని మోపుతున్నాయి. దీనికి తోడు ఇరాన్‌లోని బందర్ అబ్బాస్ వంటి రేవులకు వెళ్లాల్సిన నౌకలను దుబాయ్‌కు మళ్లిస్తుండటంతో అదనపు ఖర్చులు పెరిగిపోతున్నాయి.

    కుప్పకూలిన ధరలు.. కన్నీరు పెడుతున్న రైతు

    "గతంలో ఎగుమతి రకం అరటి కిలోకు 19 నుంచి 24 వరకు పలికేది. ఇప్పుడు విదేశాలకు పంపే దారి లేక స్థానిక మార్కెట్లో కిలో 8 నుంచి 9 కే అమ్ముకోవాల్సి వస్తోంది. ఇది మాకు కోలుకోలేని దెబ్బ" అని ఎగుమతిదారులు వాపోతున్నారు. పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే రానున్న వారాల్లో కేవలం సోలాపూర్ ప్రాంతంలోనే 200 కోట్లకు పైగా నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది.

    ఈ సంక్షోభంపై కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ, అపెడా (APEDA) తక్షణమే స్పందించి, ఎగుమతిదారులకు రాయితీలు కల్పించాలని రైతులు కోరుతున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. అరటి ఎగుమతులు ఎందుకు నిలిచిపోయాయి?

    పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్-అమెరికా మధ్య యుద్ధం వల్ల సముద్ర మార్గాల్లో రవాణా ప్రమాదకరంగా మారింది. దీనివల్ల షిప్పింగ్ కంపెనీలు సర్వీసులను నిలిపివేయడం లేదా ఛార్జీలను భారీగా పెంచడం చేశాయి.

    2. ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతులపై దీని ప్రభావం ఎలా ఉంది?

    ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి అరబ్ దేశాలకు వెళ్లే నాణ్యమైన అరటి మరియు బియ్యం ఎగుమతులు ఆగిపోయాయి. దీనివల్ల స్థానిక మార్కెట్లో సరఫరా పెరిగి ధరలు భారీగా పడిపోయాయి.

    3. షిప్పింగ్ ఛార్జీలు ఎంత పెరిగాయి?

    యుద్ధం కారణంగా ఒక్కో కంటైనర్‌పై సుమారు 4,000 డాలర్ల వరకు 'వార్-రిస్క్' ఛార్జీలను అదనంగా వసూలు చేస్తున్నారు. ఇది ఎగుమతిదారులకు పెను భారంగా మారింది.

    © 2026 HindustanTimes