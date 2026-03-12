ప్రయాణికులకు ఊరట: పలు అరబ్ దేశాలకు ఇండిగో విమానాలు షురూ.. పూర్తి జాబితా ఇదే!
అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులు నెమ్మదిగా పుంజుకుంటున్నాయి. యుద్ధం కారణంగా వేల సంఖ్యలో ప్రయాణికులు చిక్కుకుపోయిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ గురువారం (మార్చి 12) నుంచి 9 పశ్చిమాసియా దేశాలతో పాటు ఐరోపాకు కొన్ని ప్రత్యేక విమానాలను నడుపుతున్నట్లు ప్రకటించింది.
పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ పరిస్థితుల వల్ల గత కొన్ని రోజులుగా విమాన ప్రయాణాలు అస్తవ్యస్తమయ్యాయి. అయితే, భద్రతా పరిస్థితులను సమీక్షిస్తూ.. అధికారుల అనుమతితో విమాన సర్వీసులను పునరుద్ధరిస్తున్నట్లు ఇండిగో తెలిపింది. గల్ఫ్ దేశాల్లో చిక్కుకుపోయిన వారు తమ స్వస్థలాలకు చేరుకునేందుకు, అలాగే అత్యవసర ప్రయాణాలు చేసే వారికి ఇది పెద్ద ఊరటనిచ్చే అంశం.
హైదరాబాద్ నుంచి కూడా సర్వీసులు
తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే.. హైదరాబాద్ నుంచి జెడ్డా, మదీనా, మస్కట్, షార్జా, అబుదాబి మరియు రస్ అల్ ఖైమా వంటి నగరాలకు ఇండిగో విమానాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
ఇండిగో విమాన సర్వీసుల జాబితా 12 మార్చి 2026:
6E 01: London - Mumbai (లండన్ - ముంబై)
6E 02: Mumbai - London (ముంబై - లండన్)
6E 21: Amsterdam - Mumbai (అమ్స్టర్డామ్ - ముంబై)
6E 22: Mumbai - Amsterdam (ముంబై - అమ్స్టర్డామ్)
6E 25: Mumbai - Amsterdam (ముంబై - అమ్స్టర్డామ్)
6E 58: Hyderabad - Madinah (హైదరాబాద్ - మదీనా)
6E 59: Madinah - Mumbai (మదీనా - ముంబై)
6E 61: Jeddah - Mumbai (జెడ్డా - ముంబై)
6E 62: Mumbai - Jeddah (ముంబై - జెడ్డా)
6E 63: Jeddah - Delhi (జెడ్డా - ఢిల్లీ)
6E 64: Delhi - Jeddah (ఢిల్లీ - జెడ్డా)
6E 65: Jeddah - Kozhikode (జెడ్డా - కోజికోడ్)
6E 66: Kozhikode - Jeddah (కోజికోడ్ - జెడ్డా)
6E 67: Jeddah - Hyderabad (జెడ్డా - హైదరాబాద్)
6E 68: Hyderabad - Jeddah (హైదరాబాద్ - జెడ్డా)
6E 73: Riyadh - Mumbai (రియాద్ - ముంబై)
6E 74: Mumbai - Riyadh (ముంబై - రియాద్)
6E 77: Jeddah - Bengaluru (జెడ్డా - బెంగళూరు)
6E 78,: Bengaluru - Jeddah (బెంగళూరు - జెడ్డా)
6E 91: Jeddah - Mumbai (జెడ్డా - ముంబై)
6E 92: Mumbai - Jeddah (ముంబై - జెడ్డా)
6E 1267: Muscat - Mumbai (మస్కట్ - ముంబై)
6E 1268: Mumbai - Muscat (మస్కట్ - ముంబై)
6E 1273: Muscat - Hyderabad (మస్కట్ - హైదరాబాద్)
6E 1274: Hyderabad - Muscat (హైదరాబాద్ - మస్కట్)
6E 1413: Abu Dhabi - Mumbai (అబుదాబి - ముంబై)
6E 1414: Mumbai - Abu Dhabi (ముంబై - అబుదాబి)
6E 1421: Sharjah - Hyderabad (షార్జా - హైదరాబాద్)
6E 1422: Hyderabad - Sharjah (హైదరాబాద్ - షార్జా)
6E 1448: Abu Dhabi - Hyderabad (అబుదాబి - హైదరాబాద్)
6E 1449: Hyderabad - Abu Dhabi (హైదరాబాద్ - అబుదాబి)
6E 1453: Dubai - Mumbai ((దుబై - ముంబై)
6E 1454: Mumbai - Dubai (ముంబై - దుబై)
6E 1461: Dubai - Delhi (దుబై - ఢిల్లీ)
6E 1462: Delhi - Dubai (ఢిల్లీ - దుబై)
6E 1463: Dubai - Delhi (దుబై - ఢిల్లీ)
6E 1464: Delhi - Dubai (ఢిల్లీ - దుబై)
6E 1495: Ras Al Khaimah - Hyderabad (రస్ అల్ ఖైమా - హైదరాబాద్)
6E 1496: Hyderabad - Ras Al Khaimah (హైదరాబాద్ - రస్ అల్ ఖైమా)
6E 1501: Fujairah - Mumbai (ఫుజైరా - ముంబై)
6E 1502: Mumbai - Fujairah (ముంబై - ఫుజిరా)
ప్రయాణికులు గమనించాల్సిన ముఖ్య విషయాలు
- పరిస్థితులపై నిఘా: ప్రస్తుత పరిస్థితులు వేగంగా మారుతున్నందున విమానాల సమయాల్లో స్వల్ప నోటీసుతో మార్పులు ఉండవచ్చు.
- స్టేటస్ చెక్ చేయండి: విమానాశ్రయానికి బయలుదేరే ముందు ఇండిగో అధికారిక వెబ్సైట్ లేదా ఈ లింక్ ద్వారా మీ విమానం స్థితిని (Flight Status) తప్పకుండా తనిఖీ చేసుకోండి.
- సహాయం కోసం: ఏవైనా సందేహాలుంటే ఇండిగో హెల్ప్లైన్ నంబర్ +91 124 6173838 కు కాల్ చేయవచ్చు. యుద్ధం వల్ల విమానాలు రద్దయిన వారికి ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసేందుకు ఇండిగో బృందాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. యుద్ధం వల్ల విమాన సర్వీసులు ఎందుకు ఆగిపోయాయి?
ఇరాన్ పరిసర ప్రాంతాల్లో యుద్ధం జరుగుతుండటంతో దుబాయ్, అబుదాబి వంటి దేశాల విమానాశ్రయాలను భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా మూసివేశారు. దీనివల్ల విమానాలు దారి మళ్లించడం లేదా రద్దు చేయడం సంభవించింది.
2. నా విమానం రద్దయితే ఏం చేయాలి?
ఇండిగో సంస్థే స్వయంగా ప్రయాణికులను సంప్రదించి ప్రత్యామ్నాయ విమానం లేదా రీఫండ్ గురించి తెలియజేస్తుంది. మీరు కూడా పైన పేర్కొన్న హెల్ప్లైన్ నంబర్కు కాల్ చేయవచ్చు.
3. ప్రస్తుతం ఏఏ దేశాలకు విమానాలు నడుస్తున్నాయి?
సౌదీ అరేబియా (జెడ్డా, మదీనా, రియాద్), యూఏఈ (దుబాయ్, అబుదాబి, షార్జా, ఫుజైరా, రస్ అల్ ఖైమా), ఒమన్ (మస్కట్) తో పాటు లండన్, ఆమ్స్టర్డామ్ వంటి ఐరోపా నగరాలకు పరిమిత సంఖ్యలో విమానాలు నడుస్తున్నాయి.