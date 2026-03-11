Edit Profile
    అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం: గల్ఫ్ దేశాలకు ఇండిగో విమానాలు.. పూర్తి జాబితా, కొత్త టైమింగ్స్ ఇవే

    అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య యుద్ధం ముదురుతున్న తరుణంలో ఇండిగో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మార్చి 11న 8 మధ్యప్రాచ్య దేశాలకు విమానాలు నడపనున్నట్లు ప్రకటించింది. పెరిగిన ఇంధన ధరలు, విమానాల వివరాలు, ప్రయాణికులకు సూచనలు ఈ కథనంలో..

    Published on: Mar 11, 2026 7:18 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్న వేళ, గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్లాలనుకునే ప్రయాణికులకు ఇండిగో ఎయిర్‌లైన్స్ కీలక సమాచారం అందించింది. యుద్ధం కారణంగా అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులపై తీవ్ర ప్రభావం పడినప్పటికీ, ప్రయాణికుల అవసరాల దృష్ట్యా మధ్యప్రాచ్యం (మిడిల్ ఈస్ట్) లోని 8 దేశాలకు పరిమిత సంఖ్యలో విమానాలు నడపాలని నిర్ణయించింది.

    అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం: గల్ఫ్ దేశాలకు ఇండిగో విమానాలు.. పూర్తి జాబితా, వేళలు (PTI)
    అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం: గల్ఫ్ దేశాలకు ఇండిగో విమానాలు.. పూర్తి జాబితా, వేళలు (PTI)

    యుద్ధం మొదలై 11 రోజులు గడుస్తున్నా పరిస్థితి ఏమాత్రం సద్దుమణగడం లేదు. ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య దాడులు ప్రతిదాడులు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ఉద్రిక్తతల మధ్య తమ నెట్‌వర్క్‌ను క్రమంగా పునరుద్ధరిస్తున్నట్లు ఇండిగో యాజమాన్యం వెల్లడించింది.

    మార్చి 11న నడిచే విమానాల పూర్తి జాబితా

    ప్రస్తుత భద్రతా పరిస్థితులు, ప్రభుత్వ అనుమతులకు లోబడి మార్చి 11, 2026న ఈ క్రింది రూట్లలో విమానాలు నడుస్తాయని ఇండిగో తెలిపింది.

    • లండన్ - నెదర్లాండ్స్: ముంబై ↔ లండన్, ముంబై ↔ ఆమ్‌స్టర్‌డామ్, మాంచెస్టర్ ↔ ఢిల్లీ.
    • సౌదీ అరేబియా: హైదరాబాద్ ↔ జెద్దా, హైదరాబాద్ ↔ మదీనా, ముంబై ↔ జెద్దా, బెంగళూరు ↔ జెద్దా, కోజికోడ్ ↔ జెద్దా.
    • యూఏఈ (UAE): ముంబై ↔ దుబాయ్, ఢిల్లీ ↔ దుబాయ్, ముంబై ↔ అబుదాబి, హైదరాబాద్ ↔ అబుదాబి, హైదరాబాద్ ↔ షార్జా, హైదరాబాద్ ↔ రాస్ అల్ ఖైమా, ముంబై ↔ ఫుజైరా.
    • ఒమన్: ముంబై ↔ మస్కట్, హైదరాబాద్ ↔ మస్కట్.

    ప్రయాణికులు ఇవి తప్పక గమనించాలి

    యుద్ధం కారణంగా పరిస్థితులు ఎప్పుడు ఎలా మారతాయో చెప్పలేమని, అందుకే ప్రయాణికులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఇండిగో కోరింది:

    • షెడ్యూల్ మార్పులు: భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా విమాన సమయాలు చివరి నిమిషంలో మారే అవకాశం ఉంది. ఎయిర్‌పోర్ట్‌కు బయలుదేరే ముందు ఇండిగో అధికారిక వెబ్‌సైట్ లేదా యాప్‌లో విమాన స్థితిని (Flight Status) తనిఖీ చేసుకోవాలి.
    • సహాయం కోసం: రద్దయిన లేదా రీషెడ్యూల్ అయిన విమాన ప్రయాణికులకు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసేందుకు ఇండిగో బృందాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఏవైనా సందేహాలుంటే కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 124 6173838 కు ఫోన్ చేయవచ్చు.

    ఆకాశాన్ని తాకుతున్న ధరలు.. ఇంధన బాదుడు

    యుద్ధం ప్రభావం విమాన టికెట్ల ధరలపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడిచమురు ధరలు బ్యారెల్‌కు 120 డాలర్ల మార్కును తాకడంతో జెట్ ఫ్యూయల్ (ATF) ధరలు గత రెండు వారాల్లోనే 150% మేర పెరిగాయి.

    దీని ప్రభావంతో ఎయిర్ ఇండియా వంటి సంస్థలు లాంగ్-హాల్ రూట్లలో టికెట్ ధరలను 15% మేర పెంచాయి. అటు ఇంధన ధరలు, ఇటు పాకిస్థాన్ గగనతలాన్ని ఉపయోగించుకోలేకపోవడం (గత ఏడాది సరిహద్దు వివాదాల వల్ల విధించిన ఆంక్షల కారణంగా) భారత విమానయాన సంస్థలకు పెను సవాలుగా మారింది.

    ప్రస్తుతం గల్ఫ్ మార్గాలపై ఎక్కువగా ఆధారపడే ఇండిగో, ఎయిర్ ఇండియా, స్పైస్‌జెట్ వంటి కంపెనీలు ఈ యుద్ధం వల్ల భారీగా నష్టపోయే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. యుద్ధం వల్ల విమానాలు రద్దయ్యే అవకాశం ఉందా?

    అవును, భద్రతా పరిస్థితుల ఆధారంగా సర్వీసులు ఎప్పుడైనా రద్దు కావచ్చు లేదా మార్పులు జరగవచ్చు. ప్రయాణికులు ఎయిర్‌లైన్స్ నుండి వచ్చే సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తుండాలి.

    2. టికెట్ ధరలు ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందా?

    యుద్ధం కొనసాగి, ముడిచమురు ధరలు తగ్గకపోతే టికెట్ ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

    3. ఇండిగో కస్టమర్ కేర్‌ను ఎలా సంప్రదించాలి?

    స్పష్టత కోసం ఇండిగో హెల్ప్‌లైన్ నంబర్ +91 124 6173838 ను సంప్రదించవచ్చు.

