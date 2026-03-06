Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    యూఏఈలో చిక్కుకున్న భారతీయుల కోసం స్పైస్‌జెట్ ప్రత్యేక విమానాలు: నేడు 14 సర్వీసులు, ఇండిగో కీలక ప్రకటన

    పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల వల్ల యూఏఈలో చిక్కుకున్న భారతీయుల కోసం స్పైస్‌జెట్ నేడు 14 ప్రత్యేక విమానాలను నడుపుతోంది. ప్రయాణికుల కోసం ఇండిగో మార్చి 31 వరకు ఉచిత క్యాన్సిలేషన్ సదుపాయాన్ని పొడిగించగా, ఎయిర్ ఇండియా తన విమాన సేవలను పునరుద్ధరించింది.

    Published on: Mar 06, 2026 2:52 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (UAE)లో చిక్కుకుపోయిన భారతీయులను స్వదేశానికి చేర్చేందుకు విమానయాన సంస్థలు రంగంలోకి దిగాయి. ఇందులో భాగంగా స్పైస్‌జెట్ సంస్థ ఈరోజు (మార్చి 6, శుక్రవారం) 14 ప్రత్యేక విమానాలను నడుపుతోంది. గగనతల ఆంక్షలు, పరిమిత విమాన సర్వీసుల వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్న భారతీయులకు ఇది పెద్ద ఊరటనిచ్చే అంశం.

    యూఏఈలో చిక్కుకున్న భారతీయుల కోసం స్పైస్‌జెట్ ప్రత్యేక విమానాలు
    యూఏఈలో చిక్కుకున్న భారతీయుల కోసం స్పైస్‌జెట్ ప్రత్యేక విమానాలు

    నేటి విమానాల షెడ్యూల్ ఇలా..

    స్పైస్‌జెట్ తన అదనపు సామర్థ్యాన్ని వినియోగించి ఫుజైరా నుంచి 13 విమానాలను, దుబాయ్ నుంచి ఒక విమానాన్ని భారత్‌కు నడుపుతోంది.

    • ఫుజైరా నుంచి ముంబై: 9 ప్రత్యేక విమానాలు
    • ఫుజైరా నుంచి ఢిల్లీ: 4 ప్రత్యేక విమానాలు
    • దుబాయ్ నుంచి పూణే: 1 ప్రత్యేక విమానం

    "ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ప్రయాణికులకు అండగా ఉండేందుకు యూఏఈ నుంచి భారత్‌కు నిరంతరం ప్రత్యేక విమానాలను నడుపుతున్నాం. మెరుగైన కనెక్టివిటీ కోసం మరిన్ని అదనపు సర్వీసులను షెడ్యూల్ చేశాం" అని స్పైస్‌జెట్ తన ఎక్స్ (ట్విట్టర్) ఖాతాలో పేర్కొంది. గత మూడు రోజుల్లోనే ఈ సంస్థ సుమారు 25 ప్రత్యేక విమానాలను నడిపి ఢిల్లీ, ముంబై, కొచ్చి ప్రాంతాలకు ప్రయాణికులను చేరవేసింది. అంతేకాకుండా, మార్చి 8న ఫుజైరా నుంచి ఢిల్లీ, ముంబైలకు మరో 8 అదనపు విమానాలను నడపనున్నట్లు సంస్థ ప్రకటించింది.

    ఇండిగో ప్రయాణికులకు ఊరట: మార్చి 31 వరకు ఛార్జీలు రద్దు

    పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న అస్థిరత దృష్ట్యా ఇండిగో సంస్థ తన ప్రయాణికులకు కీలక వెసులుబాటు కల్పించింది. మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాలతో పాటు ఇస్తాంబుల్‌కు వెళ్లే లేదా అక్కడి నుంచి వచ్చే విమాన టికెట్ల రద్దు (Cancellations)పై పూర్తి ఛార్జీల మినహాయింపును మార్చి 31, 2026 వరకు పొడిగించింది.

    "పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు ఆందోళనకరంగా ఉన్నందున, మార్చి 31 వరకు క్యాన్సిలేషన్లపై పూర్తి మినహాయింపు ఇస్తున్నాం" అని ఇండిగో ప్రకటించింది. ప్రయాణికులు తమ విమాన స్థితిగతులను ఎప్పటికప్పుడు వెబ్‌సైట్‌లో తనిఖీ చేసుకోవాలని సూచించింది. ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే +91 124 6173838 నంబర్‌కు సంప్రదించాలని కోరింది.

    విమాన సేవలను పునరుద్ధరించిన ఎయిర్ ఇండియా

    సౌదీ అరేబియా, ఒమన్ దేశాలు తమ గగనతలాన్ని విమాన రాకపోకలకు సురక్షితమని ప్రకటించడంతో ఎయిర్ ఇండియా తిరిగి తన సేవలను ప్రారంభించింది. జెడ్డా, మస్కట్ నగరాలకు విమానాలు యథావిధిగా నడుస్తాయని సంస్థ తెలిపింది.

    ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్ కూడా మస్కట్ నుంచి ఢిల్లీ, కొచ్చి, కోజికోడ్, మంగళూరు, తిరుచిరాపల్లి, ముంబైలకు విమానాలను పునరుద్ధరించింది. ఇక రాస్ అల్ ఖైమా, దుబాయ్ నుంచి ప్రధాన భారతీయ నగరాలకు మార్చి 7 నుంచి విమానాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs):

    1. స్పైస్‌జెట్ ప్రత్యేక విమానాలు ఎక్కడి నుంచి నడుస్తున్నాయి?

    ప్రధానంగా యూఏఈలోని ఫుజైరా, దుబాయ్ విమానాశ్రయాల నుంచి ముంబై, ఢిల్లీ, పూణే నగరాలకు ఈ విమానాలు నడుస్తున్నాయి.

    2. ఇండిగో ఉచిత క్యాన్సిలేషన్ సదుపాయం ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది?

    మిడిల్ ఈస్ట్. ఇస్తాంబుల్ మార్గాల్లో ప్రయాణించే వారికి మార్చి 31, 2026 వరకు ఉచిత క్యాన్సిలేషన్ లేదా మార్పులు చేసుకునే అవకాశం ఉంది.

    3. ఎయిర్ ఇండియా సర్వీసులు ఎప్పుడు మొదలవుతాయి?

    సౌదీ, ఒమన్ గగనతలాలు తెరుచుకోవడంతో జెడ్డా, మస్కట్ సేవలు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. దుబాయ్ సర్వీసులు మార్చి 7 నుంచి పునరుద్ధరణకు నోచుకోనున్నాయి.

    recommendedIcon
    News/News/యూఏఈలో చిక్కుకున్న భారతీయుల కోసం స్పైస్‌జెట్ ప్రత్యేక విమానాలు: నేడు 14 సర్వీసులు, ఇండిగో కీలక ప్రకటన
    News/News/యూఏఈలో చిక్కుకున్న భారతీయుల కోసం స్పైస్‌జెట్ ప్రత్యేక విమానాలు: నేడు 14 సర్వీసులు, ఇండిగో కీలక ప్రకటన
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes