ఇరాన్ గగనతలం మూసివేత: ఎయిర్ ఇండియా, ఇండిగో కీలక నిర్ణయం.. ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు
ఇరాన్ గగనతలం మూసివేతతో ఎయిర్ ఇండియా, ఇండిగో విమానాలపై ప్రభావం పడింది. ప్రయాణికులు విమానాశ్రయానికి వచ్చే ముందే తమ ఫ్లైట్ స్టేటస్ను తనిఖీ చేసుకోవాలని సంస్థలు కోరాయి. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా కొన్ని విమానాలను రద్దు లేదా దారి మళ్లిస్తున్నారు.
పశ్చిమ ఆసియాలో మారుతున్న రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఇరాన్ తన గగనతలాన్ని (Airspace) మూసివేసింది. ఈ అనూహ్య నిర్ణయం విమానయాన రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. భారతీయ విమానయాన దిగ్గజాలు ఎయిర్ ఇండియా, ఇండిగో తమ ప్రయాణికులకు కీలక హెచ్చరికలు జారీ చేశాయి. గగనతల ఆంక్షల వల్ల విమానాల రాకపోకల్లో జాప్యం జరగవచ్చని, కొన్ని సర్వీసులు రద్దు కావొచ్చని స్పష్టం చేశాయి.
ఎయిర్ ఇండియా అడ్వైజరీ: ప్రయాణికుల భద్రతే ముఖ్యం
ఇరాన్లో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల దృష్ట్యా గగనతలాన్ని మూసివేయడంతో, ఆ ప్రాంతం మీదుగా వెళ్లే విమానాలను ఎయిర్ ఇండియా ఇతర మార్గాల్లోకి మళ్లిస్తోంది.
"ప్రయాణికుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఆ ప్రాంతం మీదుగా వెళ్లే విమానాలను ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో నడుపుతున్నాం. దీనివల్ల ప్రయాణ సమయం పెరిగి, విమానాలు ఆలస్యమయ్యే అవకాశం ఉంది" అని ఎయిర్ ఇండియా ప్రతినిధులు ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా వెల్లడించారు.
దారి మళ్లించడం సాధ్యం కాని పక్షంలో కొన్ని విమానాలను రద్దు చేస్తున్నట్లు సంస్థ ప్రకటించింది. విమానాశ్రయానికి బయలుదేరే ముందే ప్రయాణికులు తమ ఫ్లైట్ స్టేటస్ను ఒకసారి తనిఖీ చేసుకోవాలని సూచించింది. ఈ అనివార్య కారణాల వల్ల ప్రయాణికులకు కలిగే ఇబ్బందికి సంస్థ విచారం వ్యక్తం చేసింది.
ఇండిగో అంతర్జాతీయ సర్వీసులపై ప్రభావం
మరోవైపు, ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ కూడా ఇరాన్ గగనతల మూసివేతపై స్పందించింది. తమ అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసుల్లో కొన్ని మార్పులు చేస్తున్నట్లు తెలిపింది.
"ఇరాన్ గగనతల మూసివేత మా నియంత్రణలో లేని అంశం. దీనివల్ల మా ప్రయాణికుల ప్రణాళికలకు అంతరాయం కలిగినందుకు క్షమించండి" అని ఇండిగో పేర్కొంది.
ప్రభావితమైన ప్రయాణికులు తమ విమానాలను తిరిగి బుక్ (Rebooking) చేసుకునేందుకు వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉన్న ఫ్లెక్సిబుల్ ఆప్షన్లను వాడుకోవాలని సూచించింది.
అసలేం జరుగుతోంది?
ఇరాన్లో అంతర్గత అస్థిరత, ఉద్రిక్తతల వల్ల అంతర్జాతీయ విమానాల మినహా మిగిలిన అన్ని రకాల విమాన సంచారాన్ని అక్కడి ప్రభుత్వం నిషేధించింది. ఈ ఆంక్షలు తాత్కాలికమే అయినప్పటికీ, పరిస్థితులను బట్టి గడువు పెంచే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
మరోవైపు, మధ్యప్రాచ్యంలోని తమ సైనిక స్థావరాల నుంచి అమెరికా కొంతమంది సిబ్బందిని వెనక్కి పిలిపించుకుంటోంది. వాషింగ్టన్ గనుక ఇరాన్పై దాడులు చేస్తే, పొరుగు దేశాల్లోని అమెరికా స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని టెహ్రాన్ హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో ఈ పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి.
ప్రస్తుతానికి విమాన సంస్థలు పరిస్థితులను నిశితంగా గమనిస్తున్నాయి. విదేశాలకు వెళ్లే ప్రయాణికులు ఎప్పటికప్పుడు ఎయిర్లైన్స్ ఇచ్చే తాజా సమాచారాన్ని ఫాలో అవ్వడం ఉత్తమం.