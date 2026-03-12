ముంబై పోర్టుకు చేరిన 'షెన్లాంగ్': యుద్ధం మొదలయ్యాక హార్ముజ్ జలసంధిని దాటిన తొలి చమురు నౌక
అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం మొదలైన తర్వాత అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారిన 'హార్ముజ్ జలసంధి' గుండా ప్రయాణించి, తొలి చమురు నౌక ‘షెన్లాంగ్’ సురక్షితంగా ముంబై తీరానికి చేరుకుంది. భారత కెప్టెన్ సాహసంతో ఈ నౌక మన దేశానికి ముడి చమురును తీసుకువచ్చింది.
ఇది మన దేశ పెట్రోల్, డీజిల్ కష్టాలను కొంతవరకు తగ్గించే వార్త.
1. మృత్యు ముఖం నుంచి ముంబై తీరానికి..
పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం కారణంగా సముద్ర మార్గాలన్నీ మూతపడ్డాయి. ముఖ్యంగా ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో ఐదో వంతు వాటా ఉన్న హార్ముజ్ జలసంధి (Strait of Hormuz) గుండా నౌకలు ప్రయాణించాలంటే ప్రాణాలతో చెలగాటమే. ఇలాంటి స్థితిలో, లిబేరియా జెండాతో ఉన్న 'షెన్లాంగ్' అనే నౌక మార్చి 1న సౌదీ అరేబియాలోని 'రాస్ తనురా' పోర్టులో చమురు నింపుకుని బయలుదేరింది.
బుధవారం మధ్యాహ్నం 1 గంటకు ఈ నౌక ముంబై పోర్టుకు చేరుకుంది. యుద్ధం మొదలైన తర్వాత ఈ ప్రమాదకరమైన దారి గుండా భారత్కు వచ్చిన మొదటి నౌక ఇదే కావడం విశేషం.
2. భారత కెప్టెన్ 'మాస్టర్ ప్లాన్': రాడార్లకు చిక్కకుండా..
ఈ నౌకకు భారతీయ కెప్టెన్ సుక్షింత్ సింగ్ సంధు నాయకత్వం వహించారు. హార్ముజ్ జలసంధి గుండా వెళ్లేటప్పుడు ఇరాన్ దాడుల నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఆయన ఒక సాహసోపేతమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
- సిగ్నల్స్ బంద్: నౌక ఎక్కడుందో తెలిపే AIS (Automatic Identification System) అనే సిగ్నల్ వ్యవస్థను ఆయన ఆపివేశారు. దీనివల్ల రాడార్లకు నౌక ఎక్కడుందో తెలిసే అవకాశం ఉండదు.
- చీకట్లో ప్రయాణం: మార్చి 8న ఈ 'నౌక ఆచూకీ' ప్రపంచానికి కనిపించకుండా పోయింది (దీనినే 'గోయింగ్ డార్క్' అంటారు). మళ్ళీ మార్చి 9న ఆ ప్రమాదకరమైన దారి దాటిన తర్వాతే సిగ్నల్స్ ఆన్ చేశారు.
- సిబ్బంది: ఈ నౌకలో భారతీయులతో పాటు పాకిస్థానీయులు, ఫిలిప్పీన్స్ పౌరులు కలిపి మొత్తం 29 మంది సిబ్బంది ఉన్నారు.
3. ముంబైలో చమురు అన్లోడింగ్ ప్రక్రియ
ముంబై పోర్ట్ అథారిటీ అధికారి ప్రవీణ్ సింగ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం..
- చమురు పరిమాణం: ఈ నౌకలో 1,35,335 మెట్రిక్ టన్నుల ముడి చమురు ఉంది.
- ప్రస్తుత స్థితి: ముంబైలోని 'జవహర్ ద్వీప్' వద్ద నౌకను నిలిపి, చమురును ఖాళీ చేసే ప్రక్రియను మొదలుపెట్టారు.
- గమ్యం: ఇక్కడి నుండి పైప్లైన్ల ద్వారా ఈ చమురు ముంబై తూర్పు ప్రాంతంలోని 'మాహుల్' రిఫైనరీలకు వెళ్తుంది. ఈ పని పూర్తి కావడానికి సుమారు 36 గంటల సమయం పడుతుంది.
4. మిగిలిన నౌకల పరిస్థితి ఏంటి?
షెన్లాంగ్ సురక్షితంగా చేరినప్పటికీ, ఇంకా చాలా నౌకలు యుద్ధ ప్రాంతంలోనే చిక్కుకుపోయాయి. నౌకాయాన డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం:
- షెన్లాంగ్ (Shenlong) ముంబై పోర్టుకు చేరుకుంది. దేశ్ మహిమ, దేశ్ అభిమాన్, స్వర్ణ కమల్, విశ్వ ప్రేరణ, జగ్ విరాట్, జగ్ లోకేష్, LNGC అసీమ్ హార్ముజ్ జలసంధి దాటి అరేబియా సముద్రంలోకి (సురక్షిత ప్రాంతానికి) వచ్చాయి.
- జగ్ లక్ష్య (Jag Lakshya) ఆఫ్రికాలోని అంగోలా దేశానికి వెళ్లిపోయింది.
- ఇతర 28 భారతీయ నౌకలు ఇప్పటికీ యుద్ధం జరుగుతున్న ప్రాంతం సమీపంలోనే ఉన్నాయి.
ప్రస్తుతం మన ప్రభుత్వం నౌకల ప్రయాణంపై ఎలాంటి అధికారిక నిషేధం విధించలేదు. అయితే, కెప్టెన్లు అక్కడి పరిస్థితులను గమనిస్తూ, తమ సొంత రిస్క్తోనే ప్రయాణం చేయాలని సూచించింది. చాలా నౌకలు తమ గుర్తింపును మార్చుకుని అక్కడి నుండి బయటపడే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఈ నౌక రాక మనకు ఎందుకు ముఖ్యం?
మన దేశానికి అవసరమైన ముడి చమురు, గ్యాస్లో సగానికి పైగా హార్ముజ్ జలసంధి గుండానే రావాలి. యుద్ధం వల్ల ఈ దారి మూతపడితే పెట్రోల్ ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతాయి. ఈ నౌక రాకతో సరఫరా మళ్ళీ మొదలవుతుందనే ఆశ కలిగింది.
2. నౌక సిగ్నల్స్ ఆపేయడం వల్ల ప్రమాదం లేదా?
సిగ్నల్స్ ఆపేస్తే ఇతర నౌకలు గుద్దుకునే ప్రమాదం ఉంటుంది. కానీ యుద్ధ సమయంలో శత్రువుల క్షిపణి దాడుల నుంచి తప్పించుకోవడానికి కెప్టెన్లు ఇలాంటి సాహసాలు చేస్తుంటారు.
3. హార్ముజ్ జలసంధి ఎందుకు అంత కీలకం?
ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాపారం జరిగే ముడి చమురులో దాదాపు 20% ఈ చిన్న సముద్ర మార్గం గుండానే వెళ్తుంది. ఇరాన్ ప్రస్తుతం చైనాకు వెళ్లే నౌకలను తప్ప మిగిలిన వాటిని అడ్డుకుంటామని హెచ్చరిస్తోంది.