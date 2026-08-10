Q1 ఫలితాల్లో రికార్డు లాభాలు: హిటాచీ ఎనర్జీ షేర్లు 11% జంప్
తొలి త్రైమాసికంలో (Q1 FY27) అద్భుతమైన ఆర్థిక ఫలితాలు సాధించడంతో హిటాచీ ఎనర్జీ ఇండియా షేర్లు సోమవారం 11 శాతానికి పైగా దూసుకెళ్లాయి. కంపెనీ నికర లాభం రెండింతలకు పైగా పెరిగి రూ.294 కోట్లకు చేరడంతో ఇన్వెస్టర్లు కొనుగోళ్లకు మొగ్గు చూపారు.
హిటాచీ ఎనర్జీ ఇండియా ఆగస్టు 10న విడుదల చేసిన తొలి త్రైమాసిక ఆర్థిక ఫలితాలు దలాల్ స్ట్రీట్లో కాసులు కురిపించాయి. జూన్ త్రైమాసికంలో కంపెనీ నికర లాభం ఏకంగా రెండింతలకు పైగా పెరగడంతో, బిఎస్ఈలో ఒకే రోజు షేరు ధర 11 శాతానికి పైగా ఎగబాకింది.
ఆదాయంలోనూ, లాభాల్లోనూ రికార్డు వృద్ధి
గత ఆర్థిక సంవత్సరం ఇదే త్రైమాసికంలో రూ.131.6 కోట్లుగా ఉన్న కంపెనీ ఏకీకృత నికర లాభం, ఈ ఏడాది జూన్ నాటికి ఏకంగా రూ.294 కోట్లకు చేరింది. నిర్వహణ ఆదాయం కూడా రూ.1,478.9 కోట్ల నుంచి రూ.2,493.7 కోట్లకు పెరిగి అద్భుతమైన వృద్ధిని కనబరిచింది.
కంపెనీ నిర్వహణ ఎబిటా (EBITDA) రూ.399.9 కోట్లుగా నమోదు కాగా, మార్జిన్ 16 శాతానికి చేరడం గమనార్హం. జూన్ త్రైమాసికంలో క్రొత్తగా రూ. 5,096.5 కోట్ల ఆర్డర్లు రావడంతో, కంపెనీ వద్ద మొత్తం ఆర్డర్ల నిల్వ (Order Backlog) రికార్డు స్థాయిలో రూ.32,222.1 కోట్లకు చేరింది.
సీఈఓ ఏమన్నారంటే..
"దేశీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో స్వచ్ఛ ఇంధన పరివర్తన (Energy Transition), ఇంధన భద్రతకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ వల్ల త్రైమాసికంలో బలమైన ప్రదర్శన కనబరిచాం," అని హిటాచీ ఎనర్జీ ఇండియా ఎండీ, సీఈఓ ఎన్. వేణు తెలిపారు.
భవిష్యత్తులో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) డేటా సెంటర్లు, స్మార్ట్ గ్రిడ్లు, బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్ (BESS), ఈవీ మౌలిక వసతుల రంగాల నుంచి భారీగా అవకాశాలు వస్తాయని మేనేజ్మెంట్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది. భారతదేశం 2036 నాటికి 900 గిగావాట్ల పునరుత్పాదక ఇంధన సామర్థ్యాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న నేపథ్యంలో స్వదేశీ తయారీ రంగానికి మంచి డిమాండ్ ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.
టెక్నికల్ చార్టుల్లో బుల్లిష్ ట్రెండ్
సోమవారం మార్కెట్లో హిటాచీ ఎనర్జీ షేరు రూ.34,554.95 వద్ద ప్రారంభమై, ఇంట్రాడేలో రూ.36,366.60 గరిష్ఠ స్థాయిని, రూ.34,258.70 కనిష్ఠ స్థాయిని తాకింది. స్టాక్ టెక్నికల్ అంశాలపై విశ్లేషకులు సానుకూలంగా ఉన్నారు.
ఎస్బీఐ సెక్యూరిటీస్ విశ్లేషణ: ఎస్బీఐ సెక్యూరిటీస్ టెక్నికల్ హెడ్ సుదీప్ షా ప్రకారం.. షేరు ధరలో గతంలో ఉన్న డౌన్ ట్రెండ్ ముగిసిందని, ఆర్ఎస్ఐ (RSI) 60 దాటి బుల్లిష్ మొమెంటం చూపిస్తోందని తెలిపారు. షేరు ధర రూ.34,200 - 34,150 మద్దతు స్థాయిల పైన కొనసాగినంత కాలం ర్యాలీ ముందడుగు వేస్తుందని అంచనా వేశారు.
ఏంజెల్ వన్ విశ్లేషణ: ఏంజెల్ వన్ విశ్లేషకుడు హితేష్ రాథీ మాట్లాడుతూ, ఈ షేరు ప్రస్తుతం ప్రైమరీ అప్ట్రెండ్లోనే ఉందని, కింద స్థాయిలో రూ.31,200 - 31,000 వద్ద బలమైన సపోర్ట్ ఉందన్నారు. అయితే పైన రూ.36,900 - 37,000 వద్ద నిరోధం (Resistance) ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More