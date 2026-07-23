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    ఎస్‌బీఐ సమ్మర్ ఇంటర్న్‌షిప్ 2026.. అర్హతలు, దరఖాస్తు విధానం ఇవే

    స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్‌బీఐ) విద్యార్థుల కోసం సమ్మర్ ఇంటర్న్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్ 2026 ప్రకటనను విడుదల చేసింది. బ్యాంకింగ్, ఆర్థిక సేవల రంగాలపై ప్రాక్టికల్ అవగాహన పెంచుకోవడానికి ఇదొక మంచి అవకాశం. దీనికి సంబంధించిన అర్హతలు, ఎంపిక ప్రక్రియ, స్టైపెండ్ వివరాలు తెలుసుకోండి.

    Published on: Jul 23, 2026, 14:50:12 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్ అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) విద్యార్థుల కోసం 'సమ్మర్ ఇంటర్న్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్ 2026'ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. బ్యాంకింగ్, ఆర్థిక సేవల రంగంలో ప్రత్యక్ష అనుభవం గడపాలనుకునే విద్యార్థులకు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.

    ఎస్‌బీఐ సమ్మర్ ఇంటర్న్‌షిప్ 2026 (ప్రతీకాత్మక చిత్రం)
    ఎస్‌బీఐ సమ్మర్ ఇంటర్న్‌షిప్ 2026 (ప్రతీకాత్మక చిత్రం)

    ఈ ఇంటర్న్‌షిప్ కోసం ఎస్‌బీఐ దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి ఏటా ఒకే కేంద్రీకృత పోర్టల్ ద్వారా దరఖాస్తులను స్వీకరించదు. ప్రాంతీయ కార్యాలయాలు, లెర్నింగ్ సెంటర్లు, బిజినెస్ విభాగాల తోపాటు కాలేజీలతో ఉన్న భాగస్వామ్యాల ఆధారంగా ఆయా ప్రాంతాలను బట్టి నియామక ప్రక్రియను చేపడుతుంది.

    అర్హత ప్రమాణాలు

    యుజిసి (UGC) లేదా ఏఐసిటిఇ (AICTE) గుర్తింపు పొందిన విద్యాసంస్థల్లో ఫుల్ టైమ్ కోర్సులు చదువుతున్న విద్యార్థులు దీనికి అర్హులు. వారి అకాడమిక్ కోర్సు నిబంధనల ప్రకారం ఏదైనా వెలుపలి సంస్థలో ఇంటర్న్‌షిప్ చేయడం తప్పనిసరి అయి ఉండాలి.

    ఈ నియామకాల కోసం బ్యాంక్ నేరుగా కాలేజీ క్యాంపస్‌ల నుంచైనా విద్యార్థులను ఎంపిక చేయవచ్చు, లేదా విద్యార్థులే స్వయంగా బ్యాంకును సంప్రదించి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఎలాంటి కారణం చెప్పకుండానే దరఖాస్తును తిరస్కరించే హక్కు బ్యాంకుకు ఉంటుంది.

    సమర్పించాల్సిన పత్రాలు

    అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకునే సమయంలో ఈ క్రింది పత్రాలను సిద్ధం చేసుకోవాలి:

    • ఇంటర్న్‌షిప్ దరఖాస్తు ఫారమ్
    • అభ్యర్థి అప్‌డేటెడ్ రెజ్యూమ్ (Resume)
    • కోర్సులో భాగంగా ఇంటర్న్‌షిప్ తప్పనిసరి అని విద్యాసంస్థ ఇచ్చిన ధ్రువీకరణ లేఖ (Letter from Institute)
    • కేవైసీ పత్రాలు (KYC Documents)

    ఎంపిక ప్రక్రియ, దరఖాస్తు విధానం

    ఇంటర్న్‌షిప్ ఎంపిక ప్రక్రియలో వ్యక్తిగత ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. అవసరమైతే గ్రూప్ డిస్కషన్ (GD) కూడా నిర్వహిస్తారు. సర్కిల్ స్థాయిలో ఎల్ అండ్ డీ (L&D) విభాగం, కార్పొరేట్ సెంటర్లలో హెచ్‌ఆర్/అడ్మిన్ విభాగాలు ఈ ఎంపిక ప్రక్రియను పర్యవేక్షిస్తాయి.

    ఇంటర్న్‌షిప్ చేయాలనుకునే విద్యార్థులు తమ పరిధిలోని లోకల్ హెడ్ ఆఫీస్ (LHO) లో ఉన్న ఎల్ అండ్ డీ (L&D) విభాగాన్ని సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ బ్యాంకుకు చెందిన ఇతర శాఖల్లో దరఖాస్తు సమర్పించినా, వాటిని పరిశీలన కోసం LHO లోని L&D విభాగానికే పంపుతారు.

    స్టైపెండ్, ఉద్యోగ అవకాశాలు

    ఎంపికైన అభ్యర్థులు తమ ప్రాజెక్ట్‌ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసి, ప్రాజెక్ట్ నివేదిక సమర్పించిన తర్వాత మాత్రమే బ్యాంక్ స్టైపెండ్ చెల్లిస్తుంది. ఇంటర్న్‌షిప్ సమయంలో అయ్యే ప్రయాణ, వసతి ఖర్చులను అభ్యర్థులే స్వయంగా భరించాల్సి ఉంటుంది.

    ఈ ఇంటర్న్‌షిప్ పూర్తి చేసినంత మాత్రాన ఎస్‌బీఐలో ఎలాంటి ఉద్యోగ హామీ (Placement) లభించదు. బ్యాంక్ నిర్వహించే క్రమబద్ధమైన ఉద్యోగ నియామకాల్లో కూడా ఈ ఇంటర్న్‌షిప్‌ చేసిన వారికి ఎలాంటి ప్రత్యేక వెయిటేజీ లేదా ప్రాధాన్యత ఉండదు. మరిన్ని వివరాల కోసం అభ్యర్థులు ఎస్‌బీఐ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను చూడవచ్చు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/ఎస్‌బీఐ సమ్మర్ ఇంటర్న్‌షిప్ 2026.. అర్హతలు, దరఖాస్తు విధానం ఇవే
    Home/News/ఎస్‌బీఐ సమ్మర్ ఇంటర్న్‌షిప్ 2026.. అర్హతలు, దరఖాస్తు విధానం ఇవే
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