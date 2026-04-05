    విద్యార్థులకు బంపర్ ఆఫర్- కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల్లో ఇంటర్న్‌షిప్.. నెలకు రూ. 20,000 స్టైపెండ్!

    భారత ప్రభుత్వానికి చెందిన ఎన్​హెచ్​ఏఐ, ఎంఈఐటీవై-ఎన్​ఐసీఎస్​ఐ సంస్థలు విద్యార్థుల కోసం పెయిడ్ ఇంటర్న్‌షిప్ అవకాశాలను ప్రకటించాయి. అర్హత గల అభ్యర్థులు ఏప్రిల్ 10, 15 తేదీల్లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: Apr 05, 2026 5:26 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    చదువుకుంటూనే కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టుల్లో పని చేయాలనుకునే విద్యార్థులకు ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశం! భారత ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం రెండు కీలక విభాగాల్లో ఇంటర్న్‌షిప్ అవకాశాలను కల్పిస్తోంది. నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్​హెచ్​ఏఐ), మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ పరిధిలోని నేషనల్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ సెంటర్ సర్వీసెస్ ఇంకార్పొరేటెడ్ (ఎంఈఐటీవై-ఎన్​ఐసీఎస్​ఐ) ఈ నోటిఫికేషన్లను విడుదల చేశాయి.

    విద్యార్థులకు బంపర్ ఆఫర్..
    ఎన్​హెచ్​ఏఐ ఇంటర్న్‌షిప్ 2026: జాతీయ రహదారుల నిర్మాణంలో భాగస్వాములు అవ్వండి..

    భారతదేశ జాతీయ రహదారుల అభివృద్ధిలో ప్రత్యక్ష అనుభవం సంపాదించాలనుకునే వారి కోసం ఎన్​హెచ్​ఏఐ ఈ ప్రోగ్రామ్‌ను రూపొందించింది.

    అర్హతలు: ఇంజనీరింగ్, ఐటీ, ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ), మేనేజ్మెంట్, లా, కామర్స్ వంటి విభిన్న విభాగాల విద్యార్థులు దీనికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

    గడువు: ఏప్రిల్ 15, 2026 లోపు అధికారిక పోర్టల్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

    స్టైపెండ్ అండ్ కాలపరిమితి: ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ. 20,000 స్టైపెండ్ లభిస్తుంది. మే నుంచి జులై 2026 వరకు అంటే రెండు నెలల పాటు ఈ శిక్షణ ఉంటుంది. విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన వారికి సర్టిఫికేట్ కూడా అందజేస్తారు.

    దరఖాస్తు విధానం: అభ్యర్థులు తమ ఈమెయిల్ ఐడి, మొబైల్ నంబర్ ఉపయోగించి పోర్టల్‌లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత లాగిన్ అయ్యి దరఖాస్తు ప్రక్రియను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.

    ఎంఈఐటీవై- ఎన్​ఐసీఎస్​ఐ ఇంటర్న్‌షిప్: టెక్నాలజీ రంగంలో మెలకువలు..

    సాంకేతిక రంగంపై ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థుల కోసం ఎన్​ఐసీఎస్​ఐ పెయిడ్ ఇంటర్న్‌షిప్ స్కీమ్‌ను ప్రకటించింది. ఆరు నెలల పాటు కొనసాగే ఈ శిక్షణ ద్వారా విద్యార్థులు వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవచ్చు.

    గడువు: ఏప్రిల్ 10, 2026 లోపు nicsi.nic.in వెబ్‌సైట్ ద్వారా దరఖాస్తు చేయాలి.

    రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ: అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లోని 'ఇంటర్న్‌షిప్' విభాగంలో పేరు, ఈమెయిల్, ఫోన్ నంబర్, కాలేజీ వివరాలు, సెమిస్టర్, సీజీపీఏ వంటి వివరాలతో నమోదు చేసుకోవాలి. ఒకసారి సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత వివరాలను మార్చడం కుదరదు కాబట్టి జాగ్రత్తగా తనిఖీ చేసుకోవాలి. ఓటీపీ వెరిఫికేషన్ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తవుతుంది.

    పత్రాల సమర్పణ: దరఖాస్తు సమయంలో ఫోటోతో పాటు కాలేజీ నుంచి నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ (ఎన్​ఓసీ), ఫార్వార్డింగ్ లెటర్, మార్కుల జాబితాలను అప్‌లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.

    బ్యాచ్‌లు: సమ్మర్ బ్యాచ్ జూలై నుంచి డిసెంబర్ వరకు, వింటర్ బ్యాచ్ జనవరి నుంచి జూన్ వరకు జరుగుతాయి. సాధారణంగా వింటర్ బ్యాచ్ కోసం అక్టోబర్ - డిసెంబర్ మధ్య రిజిస్ట్రేషన్లు మొదలవుతాయి.

    ఎంపికైన అభ్యర్థుల వివరాలను వారి రిజిస్టర్డ్ ఈమెయిల్ ఐడికి సమాచారం పంపిస్తామని అధికారులు తెలిపారు. ఇది పెయిడ్ ఇంటర్న్‌షిప్ కాబట్టి, విద్యార్థులు తమ ఖర్చుల కోసం స్టైపెండ్ పొందవచ్చు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు-

    1. ఈ ఇంటర్న్‌షిప్‌లకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ ఎప్పుడు?

    NICSI ఇంటర్న్‌షిప్‌నకు ఏప్రిల్ 10, 2026 మరియు NHAI ఇంటర్న్‌షిప్‌నకు ఏప్రిల్ 15, 2026 చివరి తేదీలు.

    2. NHAI ఇంటర్న్‌షిప్‌లో ఎంత స్టైపెండ్ ఇస్తారు?

    ఎంపికైన అభ్యర్థులకు రెండు నెలల పాటు నెలకు రూ. 20,000 చొప్పున స్టైపెండ్ లభిస్తుంది.

    3. ఏయే విభాగాల విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు?

    ఇంజనీరింగ్, ఐటీ, మేనేజ్‌మెంట్, లా, కామర్స్ వంటి విభిన్న విభాగాల విద్యార్థులు ఈ అవకాశాలకు అర్హులు.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    Home/News/విద్యార్థులకు బంపర్ ఆఫర్- కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల్లో ఇంటర్న్‌షిప్.. నెలకు రూ. 20,000 స్టైపెండ్!
