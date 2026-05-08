    ఎస్‌బీఐ లాభాల జోరు: క్యూ4లో రూ.19,684 కోట్లు.. ఏడాదంతా రికార్డుల పరంపర

    దేశీయ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం ముగింపులో అదరగొట్టే ఫలితాలను ప్రకటించింది. నాలుగో త్రైమాసికంలో 6 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేస్తూ రూ. 19,684 కోట్ల నికర లాభాన్ని ఆర్జించింది. పూర్తి ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఏకంగా 13 శాతం వృద్ధిని సాధించి ఇన్వెస్టర్లలో జోష్ నింపింది.

    Published on: May 08, 2026 2:28 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారతదేశపు అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI), తన లాభాల ప్రస్థానాన్ని దిగ్విజయంగా కొనసాగిస్తోంది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికానికి (Q4FY26) సంబంధించిన ఫలితాలను శుక్రవారం (మే 8న) విడుదల చేసింది. ఈ మూడు నెలల కాలంలో బ్యాంక్ నికర లాభం వార్షిక ప్రాతిపదికన 5.6 శాతం పెరిగి రూ. 19,683.75 కోట్లకు చేరుకుంది. గతేడాది ఇదే సమయంలో బ్యాంక్ లాభం రూ. 18,642.59 కోట్లుగా ఉంది.

    ఎస్‌బీఐ నాలుగో త్రైమాసిక ఫలితాలు విడుదల
    వార్షిక ప్రాతిపదికన రికార్డు లాభాలు

    కేవలం ఒక త్రైమాసికంలోనే కాకుండా, 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం మొత్తానికి ఎస్‌బీఐ అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచింది. ఏడాది కాలంలో బ్యాంక్ నికర లాభం సుమారు 13 శాతం పెరిగి రూ. 80,032.01 కోట్లుగా నమోదైంది. 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ లాభం రూ. 70,900.63 కోట్లు మాత్రమే. అంటే ఏడాది తిరిగేసరికి బ్యాంక్ తన లాభాల సామర్థ్యాన్ని భారీగా పెంచుకుంది. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో పెరుగుతున్న పరపతి (Credit) డిమాండ్ బ్యాంక్‌కు కలిసి వచ్చిందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    త్రైమాసిక వ్యత్యాసాలు, వడ్డీ ఆదాయం

    వార్షికంగా లాభాలు పెరిగినప్పటికీ, గత త్రైమాసికంతో (Q3FY26) పోలిస్తే లాభంలో 6.4 శాతం తగ్గుదల కనిపించింది. మూడో త్రైమాసికంలో ఎస్‌బీఐ రూ. 21,028.15 కోట్ల లాభాన్ని సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. బ్యాంక్ ప్రధాన ఆదాయ వనరు అయిన నికర వడ్డీ ఆదాయం (Net Interest Income - NII) వార్షికంగా 4.13 శాతం వృద్ధి చెంది రూ. 44,380 కోట్లకు చేరుకుంది. అయితే, అంతకుముందు త్రైమాసికంతో పోలిస్తే ఇది 1.35 శాతం తగ్గడం గమనార్హం.

    మార్జిన్లపై ఒత్తిడి

    బ్యాంకింగ్ రంగంలో అత్యంత కీలకమైన నికర వడ్డీ మార్జిన్ (Net Interest Margin - NIM) ఈసారి స్వల్పంగా తగ్గింది. దేశీయ మార్కెట్‌లో ఎస్‌బీఐ నికర వడ్డీ మార్జిన్ 2.93 శాతంగా నమోదైంది. ఇది గతేడాది కంటే 21 బేసిస్ పాయింట్లు, గత త్రైమాసికం కంటే 18 బేసిస్ పాయింట్లు తక్కువ. డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేట్లు పెరగడం, రుణాల విస్తరణలో పోటీ పెరగడం వల్ల మార్జిన్లపై ఈ ప్రభావం పడిందని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

    ఎస్‌బీఐ వంటి దిగ్గజ బ్యాంక్ ఇంతటి భారీ స్థాయిలో లాభాలను నమోదు చేయడం భారత బ్యాంకింగ్ రంగం యొక్క పటిష్టతను చాటిచెబుతోంది. మొండి బకాయిలు (NPAs) అదుపులో ఉండటం, డిజిటల్ లావాదేవీలు పెరగడం బ్యాంక్ పురోగతికి ఊతమిచ్చాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. 2026 నాలుగో త్రైమాసికంలో ఎస్‌బీఐ నికర లాభం ఎంత?

    స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నాలుగో త్రైమాసికంలో (Q4FY26) రూ. 19,683.75 కోట్ల నికర లాభాన్ని ఆర్జించింది. ఇది గతేడాది కంటే 5.6 శాతం ఎక్కువ.

    2. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఎస్‌బీఐ మొత్తం లాభం ఎంత?

    పూర్తి ఆర్థిక సంవత్సరానికి (FY26) ఎస్‌బీఐ రూ. 80,032.01 కోట్ల రికార్డు లాభాన్ని నమోదు చేసింది. 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఇది 13 శాతం వృద్ధి.

    3. నికర వడ్డీ ఆదాయం (NII) అంటే ఏమిటి? ఎస్‌బీఐ ఎంత నమోదు చేసింది?

    బ్యాంక్ రుణాలపై వసూలు చేసే వడ్డీకి, డిపాజిట్లపై చెల్లించే వడ్డీకి మధ్య ఉన్న తేడానే ఎస్‌బీఐ నికర వడ్డీ ఆదాయం అంటారు. నాలుగో త్రైమాసికంలో ఇది రూ. 44,380 కోట్లుగా ఉంది.

    4. ఎస్‌బీఐ నికర వడ్డీ మార్జిన్ (NIM) ఎందుకు తగ్గింది?

    డిపాజిట్ రేట్లు పెరగడం, మార్కెట్‌లో నెలకొన్న తీవ్రమైన పోటీ కారణంగా నికర వడ్డీ మార్జిన్ స్వల్పంగా తగ్గి 2.93 శాతానికి చేరుకుంది.

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

