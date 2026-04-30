    వడ్డీ రేట్లపై అమెరికా ఫెడ్ కీలక నిర్ణయం: అదే బాటలో మన మార్కెట్లు.. మదుపరులు జాగ్రత్త పడాల్సిందేనా?

    అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను 3.5%–3.75% వద్ద యథాతథంగా ఉంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. చమురు ధరల సెగ, ద్రవ్యోల్బణం భయాల మధ్య భారత మార్కెట్లు, రూపాయి విలువపై ఈ ప్రభావం ఎలా ఉండబోతుందో విశ్లేషణాత్మక కథనం.

    Published on: Apr 30, 2026 7:08 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ చైర్మన్ జెరోమ్ పావెల్ తన పదవీకాలం ముగియడానికి ముందు నిర్వహించిన చివరి సమావేశంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మార్కెట్ నిపుణుల అంచనాలకు తగ్గట్టే ఫెడరల్ ఓపెన్ మార్కెట్ కమిటీ (FOMC) కీలక వడ్డీ రేట్లను 3.5% నుంచి 3.75% శ్రేణిలో యథాతథంగా కొనసాగిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో నెలకొన్న అనిశ్చితి కారణంగా వరుసగా మూడోసారి ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లలో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు.

    వడ్డీ రేట్లపై ఫెడ్ కీలక నిర్ణయం
    వడ్డీ రేట్లపై ఫెడ్ కీలక నిర్ణయం

    పావెల్ వీడ్కోలు.. కొత్త సారథి రాక

    మే 15తో జెరోమ్ పావెల్ పదవీకాలం ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, "గవర్నర్‌గా నా సేవలు కొనసాగుతాయి కానీ, చైర్మన్‌గా ఇదే నా చివరి సమావేశం" అని స్పష్టం చేశారు. తదుపరి సమావేశం జూన్‌లో జరగనుండగా, అప్పటికి డొనాల్డ్ ట్రంప్ నామినేట్ చేసిన కెవిన్ వార్ష్ బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. నాయకత్వ మార్పు నేపథ్యంలో అమెరికా ఆర్థిక విధానాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయనేది ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆసక్తికరంగా మారింది.

    చమురు సెగ.. రూపాయిపై ఒత్తిడి

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరలు మండిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా హార్ముజ్ జలసంధి (Strait of Hormuz) వద్ద రాకపోకల నిలిపివేత, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల వల్ల బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర ఏకంగా 8 శాతం పెరిగి 120 డాలర్లకు చేరుకుంది. భారత్ వంటి దిగుమతులపై ఆధారపడే దేశాలకు ఇది పెద్ద హెచ్చరిక. ముడిచమురు ధరలు పెరిగితే దేశీయంగా రవాణా ఖర్చులు పెరిగి ద్రవ్యోల్బణం ఎగబాకుతుంది. దీనివల్ల డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ మరింత బలహీనపడే ప్రమాదం ఉంది.

    భారత మార్కెట్లపై ప్రభావం ఏంటి?

    అమెరికాలో వడ్డీ రేట్లు తగ్గకపోవడం భారత స్టాక్ మార్కెట్లకు కొంత ప్రతికూల అంశమే. సాధారణంగా అమెరికాలో వడ్డీ రేట్లు తగ్గితేనే విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (FPIs) భారత్ వంటి దేశాల్లో పెట్టుబడులు పెడతారు.

    "అమెరికా వడ్డీ రేట్లలో మార్పు లేకపోవడం వల్ల భారీగా షేర్ల అమ్మకాలు జరగకపోవచ్చు. కానీ, అక్కడ రేట్లు తగ్గనంత వరకు విదేశీ పెట్టుబడిదారులు భారత మార్కెట్లకు నిధులను మళ్లించడానికి వెనకాడుతారు" అని క్యాపిటల్ ఎక్స్‌బీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అజితాబ్ భారతి విశ్లేషించారు.

    వెంచురా సెక్యూరిటీస్ ప్రతినిధి వినీత్ బోలింజ్కర్ అభిప్రాయం ప్రకారం, అమెరికాలో రేట్లు ఇంకా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్లు తమ నిధులను అక్కడి బాండ్ల వైపు మళ్లిస్తున్నారు. ఇది మన మార్కెట్ల నుంచి ఎఫ్‌పీఐల తరలింపునకు (Exodus) దారితీస్తోంది.

    ఆర్‌బీఐ చేతులు కట్టేసిన ఫెడ్ నిర్ణయం

    భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) ఇప్పటికే వడ్డీ రేట్లను (Repo Rate) 5.25 శాతానికి తగ్గించింది. అయితే ఫెడ్ మాత్రం రేట్లను తగ్గించకుండా అలాగే ఉంచడం వల్ల రెండు దేశాల మధ్య వడ్డీ రేట్ల వ్యత్యాసం పెరిగింది. ఫలితంగా రూపాయి విలువపై తీవ్ర ఒత్తిడి పడుతోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఆర్‌బీఐ మరిన్ని వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపులకు మొగ్గు చూపే అవకాశం తక్కువ. దీనివల్ల బ్యాంకింగ్, రియల్ ఎస్టేట్, ఆటోమొబైల్ వంటి వడ్డీ రేట్ల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండే రంగాలకు ఊరట లభించడం ఆలస్యం కావచ్చు.

    ప్రస్తుతానికి భారత మార్కెట్లు క్యూ4 (Q4) ఫలితాలపై దృష్టి సారించినప్పటికీ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు మదుపరులను అప్రమత్తంగా ఉండేలా చేస్తున్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. అమెరికా వడ్డీ రేట్లను పెంచకపోవడం వల్ల భారత మార్కెట్లకు లాభమా?

    రేట్లు పెంచకపోవడం వల్ల భారీ పతనం ఉండకపోవచ్చు, కానీ రేట్లు తగ్గించకపోవడం వల్ల కొత్తగా విదేశీ పెట్టుబడులు రావడం తగ్గుతుంది. ఇది మార్కెట్ వృద్ధిని నెమ్మదింపజేస్తుంది.

    2. ముడిచమురు ధరలు పెరిగితే సామాన్యుడిపై ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?

    ముడిచమురు ధరలు పెరిగితే పెట్రోల్, డీజిల్ రేట్లు పెరిగి, నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ఎగబాకుతాయి. ఇది మధ్యతరగతి ప్రజల పొదుపుపై దెబ్బకొడుతుంది.

    3. విదేశీ పెట్టుబడిదారులు (FPIs) ఎందుకు షేర్లను అమ్ముతున్నారు?

    అమెరికాలో వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, రిస్క్ తక్కువగా ఉండే అమెరికా ప్రభుత్వ బాండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం వారికి లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అందుకే భారత్ వంటి మార్కెట్ల నుంచి నిధులను ఉపసంహరించుకుంటున్నారు.

      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    News/News/వడ్డీ రేట్లపై అమెరికా ఫెడ్ కీలక నిర్ణయం: అదే బాటలో మన మార్కెట్లు.. మదుపరులు జాగ్రత్త పడాల్సిందేనా?
