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    Malayalam OTT: వీకెండ్ మలయాళం కంటెంట్..ఓటీటీలో ఈ మూడు సినిమాలను మాత్రం మిస్సవొద్దు..యాక్షన్, హారర్, క్రైమ్.. లుక్కేయండి

    Malayalam OTT: తెలుగు ఆడియన్స్ లో మలయాళం సినిమాలంటే ఉండే క్రేజే వేరు. ఇప్పుడు వీకెండ్ లో ఓటీటీలో ఏ మలయాళం కంటెంట్ చూడాలా? అని ఆలోచిస్తుంటారు. అలాంటివాళ్ల కోసమే ఈ మూడు సినిమాలు. ఓటీటీలో మిస్సవకుండా చూడాల్సిన మలయాళం మూవీస్ ఇవి. వెంటనే ఓ లుక్కేయండి. కచ్చితంగా థ్రిల్ అవుతారు. 

    Published on: Aug 15, 2026, 19:31:34 IST
    By Chandu Shanigarapu, Hyderabad
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    Malayalam OTT: రియలిస్టిక్ టేకింగ్, వెన్నులో వణుకు పుట్టించే మలయాళ క్రైమ్ అండ్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్స్‌ను తెలుగు ఆడియన్స్ అమితంగా ఆదరిస్తున్నారు. ఈ వారం ప్రైమ్ వీడియో, మనోరమమాక్స్, సింప్లీ సౌత్, లయన్స్ గేట్ ప్లే వంటి ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలోకి 3 క్రేజీ మలయాళ చిత్రాలు స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చాయి. ఈ వీకెండ్ కు ఇవి పర్ఫెక్ట్ వాచ్ అని చెప్పొచ్చు.

    వీకెండ్ మలయాళం కంటెంట్..ఓటీటీలో ఈ మూడు సినిమాలను మాత్రం మిస్సవొద్దు..యాక్షన్, హారర్, క్రైమ్.. లుక్కేయండి
    వీకెండ్ మలయాళం కంటెంట్..ఓటీటీలో ఈ మూడు సినిమాలను మాత్రం మిస్సవొద్దు..యాక్షన్, హారర్, క్రైమ్.. లుక్కేయండి

    కాటాలన్ (Kattalan)

    ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్: మనోరమమాక్స్ (ManoramaMax)

    జోనర్: ఇంటెన్స్ రస్టిక్ క్రైమ్ & యాక్షన్ థ్రిల్లర్

    మలయాళ ఇండస్ట్రీకి పేరుతెచ్చిన రా అండ్ రస్టిక్ నేచర్ ఈ కాటాలన్ సినిమాలో కనిపిస్తుంది. టాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు సునీల్ ఇందులో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఏనుగు దంతాల అక్రమ రవాణా కథ నేపథ్యంలో ఈ కాటాలన్ మూవీ సాగుతుంది. ఓటీటీలో మలయాళ ఒరిజినల్ మేకింగ్ శైలిని, డార్క్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్‌ను ఇష్టపడే వారికి ఇది మంచి ఆప్షన్.

    అరూపి (Aroopi)

    ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్: ప్రైమ్ వీడియో, లయన్స్ గేట్ ప్లే, సింప్లీ సౌత్, ఆహా తమిళ్, ఏపీ ఇంటర్నేషనల్, మనోరమా మ్యాక్స్

    జోనర్: పీరియాడిక్ సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్

    థియేటర్లలో మంచి సక్సెస్ అందుకున్న ఈ పీరియాడిక్ హారర్ చిత్రం ఏకంగా మల్టీ-ప్లాట్‌ఫామ్ రిలీజ్‌గా ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టింది. వందల ఏళ్ల నాటి శాపం వల్ల విడుదలైన యక్షిణి ఆత్మ ఒకవైపైతే, స్కిజోఫ్రేనియాతో బాధపడే కథానాయకుడి మానసిక సంఘర్షణ మరొకవైపు. సైకో-హారర్ ఎలిమెంట్స్‌తో నడిచే స్క్రీన్‌ప్లే ఓటీటీ వీక్షకులకు థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అందిస్తుంది.

    అచ్యుత అవతారం (Achyuta Avataaram)

    ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్: ప్రైమ్ వీడియో (ఓవర్సీస్ రెంట్ - Rent)

    జోనర్: సైబర్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్

    5 భాషలలో భారీ ఎత్తున తెరకెక్కిన ఈ సైబర్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ప్రస్తుతం ఓవర్సీస్ (విదేశీ) వీక్షకుల కోసం ప్రైమ్ వీడియో రెంటల్ పద్ధతిలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. సైబర్ మోసాలతో సామాన్య ప్రజల జీవితాలు ఎలా తలకిందులవుతున్నాయన్నది ఇందులో చక్కగా చూపించారు. ఈ సైబర్ క్రైమ్ పై ఓ అమ్మాయి చేసే పోరాటం గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తుంది.

    డిమాండ్

    సౌత్ ఇండియాలో మలయాళం థ్రిల్లర్లకు ఉన్న ఆర్గానిక్ డిమాండ్ దృష్ట్యా మేకర్స్ మల్టీ-లాంగ్వేజ్ ఆడియో అండ్ సబ్‌టైటిల్స్‌తో ఓటీటీల్లో విడుదల చేస్తున్నారు. వీకెండ్‌లో ఇంటెన్స్ మైండ్ బెండింగ్ హారర్ కావాలంటే ‘అరూపి’, రా ఇన్వెస్టిగేషన్ డ్రామా కోసం ‘కాటాలన్’ సరైన ఛాయిస్!

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/Malayalam OTT: వీకెండ్ మలయాళం కంటెంట్..ఓటీటీలో ఈ మూడు సినిమాలను మాత్రం మిస్సవొద్దు..యాక్షన్, హారర్, క్రైమ్.. లుక్కేయండి
    Home/Entertainment/Malayalam OTT: వీకెండ్ మలయాళం కంటెంట్..ఓటీటీలో ఈ మూడు సినిమాలను మాత్రం మిస్సవొద్దు..యాక్షన్, హారర్, క్రైమ్.. లుక్కేయండి
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