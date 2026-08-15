Malayalam OTT: వీకెండ్ మలయాళం కంటెంట్..ఓటీటీలో ఈ మూడు సినిమాలను మాత్రం మిస్సవొద్దు..యాక్షన్, హారర్, క్రైమ్.. లుక్కేయండి
Malayalam OTT: తెలుగు ఆడియన్స్ లో మలయాళం సినిమాలంటే ఉండే క్రేజే వేరు. ఇప్పుడు వీకెండ్ లో ఓటీటీలో ఏ మలయాళం కంటెంట్ చూడాలా? అని ఆలోచిస్తుంటారు. అలాంటివాళ్ల కోసమే ఈ మూడు సినిమాలు. ఓటీటీలో మిస్సవకుండా చూడాల్సిన మలయాళం మూవీస్ ఇవి. వెంటనే ఓ లుక్కేయండి. కచ్చితంగా థ్రిల్ అవుతారు.
Malayalam OTT: రియలిస్టిక్ టేకింగ్, వెన్నులో వణుకు పుట్టించే మలయాళ క్రైమ్ అండ్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్స్ను తెలుగు ఆడియన్స్ అమితంగా ఆదరిస్తున్నారు. ఈ వారం ప్రైమ్ వీడియో, మనోరమమాక్స్, సింప్లీ సౌత్, లయన్స్ గేట్ ప్లే వంటి ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలోకి 3 క్రేజీ మలయాళ చిత్రాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. ఈ వీకెండ్ కు ఇవి పర్ఫెక్ట్ వాచ్ అని చెప్పొచ్చు.
కాటాలన్ (Kattalan)
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: మనోరమమాక్స్ (ManoramaMax)
జోనర్: ఇంటెన్స్ రస్టిక్ క్రైమ్ & యాక్షన్ థ్రిల్లర్
మలయాళ ఇండస్ట్రీకి పేరుతెచ్చిన రా అండ్ రస్టిక్ నేచర్ ఈ కాటాలన్ సినిమాలో కనిపిస్తుంది. టాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు సునీల్ ఇందులో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఏనుగు దంతాల అక్రమ రవాణా కథ నేపథ్యంలో ఈ కాటాలన్ మూవీ సాగుతుంది. ఓటీటీలో మలయాళ ఒరిజినల్ మేకింగ్ శైలిని, డార్క్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ను ఇష్టపడే వారికి ఇది మంచి ఆప్షన్.
అరూపి (Aroopi)
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: ప్రైమ్ వీడియో, లయన్స్ గేట్ ప్లే, సింప్లీ సౌత్, ఆహా తమిళ్, ఏపీ ఇంటర్నేషనల్, మనోరమా మ్యాక్స్
జోనర్: పీరియాడిక్ సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్
థియేటర్లలో మంచి సక్సెస్ అందుకున్న ఈ పీరియాడిక్ హారర్ చిత్రం ఏకంగా మల్టీ-ప్లాట్ఫామ్ రిలీజ్గా ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టింది. వందల ఏళ్ల నాటి శాపం వల్ల విడుదలైన యక్షిణి ఆత్మ ఒకవైపైతే, స్కిజోఫ్రేనియాతో బాధపడే కథానాయకుడి మానసిక సంఘర్షణ మరొకవైపు. సైకో-హారర్ ఎలిమెంట్స్తో నడిచే స్క్రీన్ప్లే ఓటీటీ వీక్షకులకు థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అందిస్తుంది.
అచ్యుత అవతారం (Achyuta Avataaram)
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: ప్రైమ్ వీడియో (ఓవర్సీస్ రెంట్ - Rent)
జోనర్: సైబర్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్
5 భాషలలో భారీ ఎత్తున తెరకెక్కిన ఈ సైబర్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ప్రస్తుతం ఓవర్సీస్ (విదేశీ) వీక్షకుల కోసం ప్రైమ్ వీడియో రెంటల్ పద్ధతిలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. సైబర్ మోసాలతో సామాన్య ప్రజల జీవితాలు ఎలా తలకిందులవుతున్నాయన్నది ఇందులో చక్కగా చూపించారు. ఈ సైబర్ క్రైమ్ పై ఓ అమ్మాయి చేసే పోరాటం గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తుంది.
డిమాండ్
సౌత్ ఇండియాలో మలయాళం థ్రిల్లర్లకు ఉన్న ఆర్గానిక్ డిమాండ్ దృష్ట్యా మేకర్స్ మల్టీ-లాంగ్వేజ్ ఆడియో అండ్ సబ్టైటిల్స్తో ఓటీటీల్లో విడుదల చేస్తున్నారు. వీకెండ్లో ఇంటెన్స్ మైండ్ బెండింగ్ హారర్ కావాలంటే ‘అరూపి’, రా ఇన్వెస్టిగేషన్ డ్రామా కోసం ‘కాటాలన్’ సరైన ఛాయిస్!
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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