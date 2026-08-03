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    Malayalam Thriller: ఓటీటీలోకి మలయాళ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూవీ.. బావి కింద లంకె బిందెల చుట్టూ తిరిగే సస్పెన్స్

    Malayalam Thriller: ఓటీటీలోకి మరో మలయాళ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ సినిమా వస్తోంది. ఈ మూవీ ఆగస్ట్ 7 నుంచి సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. బావి కింద లంకె బిందెల కోసం సాగే వేట చుట్టూ మూవీ తిరగనుంది.

    Published on: Aug 3, 2026, 17:32:13 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Malayalam Thriller: మలయాళ సినీ పరిశ్రమ నుంచి వచ్చే సస్పెన్స్, మిస్టరీ థ్రిల్లర్ సినిమాలకు తెలుగు ఓటీటీ ఆడియన్స్‌లో ఉండే క్రేజే వేరు. ఇప్పుడు అలాంటి ఒక వినూత్నమైన ట్రెజర్ హంట్ మిస్టరీ కాన్సెప్ట్‌తో తెరకెక్కిన మలయాళ చిత్రం 'సత్యత్తిల్ సంభవిచ్చతు' (Sathyathil Sambhavichathu) డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్‌కు రెడీ అయిపోయింది. ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ సన్ నెక్ట్స్ వేదికగా ఈ సినిమా ఆగస్టు 7 నుంచి గ్రాండ్‌గా స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది. ఈ మేరకు ఆ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ తమ అఫీషియల్ సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ ద్వారా కన్ఫర్మ్ చేస్తూ ప్రమోషనల్ పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేసింది.

    Malayalam Thriller: ఓటీటీలోకి మలయాళ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూవీ.. బావి కింద లంకె బిందెల చుట్టూ తిరిగే సస్పెన్స్
    Malayalam Thriller: ఓటీటీలోకి మలయాళ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూవీ.. బావి కింద లంకె బిందెల చుట్టూ తిరిగే సస్పెన్స్

    లంకె బిందెల వెనుక రహస్యం.. అసలు గ్రామంలో ఏం జరిగింది?

    గ్రామంలో తరతరాలుగా ప్రచారంలో ఉన్న ఒక గుప్త నిధి రహస్యం చుట్టూ ఈ సినిమా కథ తిరుగుతుంది. ఊరిలోని పాత బావులు, చెరువుల కింద దాగి ఉన్న భారీ సంపదను వెలికితీసేందుకు కొందరు గ్రామీణులు చేసే ప్రయత్నాలు, ఆ క్రమంలో వెలుగులోకి వచ్చే దిగ్భ్రాంతికర నిజాలు వీక్షకులను తీవ్ర ఉత్కంఠకు గురిచేస్తాయి.

    "వారు నిధిని కనుగొంటారా? లేక దాగి ఉన్న చేదు నిజాలను తెలుసుకుంటారా?" అనే ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్‌తో సన్ నెక్స్ట్ ఇచ్చిన ప్రమోషనల్ క్యాప్షన్ సినిమాపై హైప్‌ను పెంచేసింది.

    దిలీష్ పోతన్, జోనీ ఆంటోనీల విలక్షణ నటన

    మలయాళంలో వర్సటైల్ యాక్టర్, నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ డైరెక్టర్ దిలీష్ పోతన్ (Dileesh Pothan) ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రలో నటించి తన యాక్టింగ్‌తో కథకు పెద్ద అసెట్‌గా నిలిచారు. 'కుంబళంగి నైట్స్', 'జోజి' వంటి బ్లాక్‌బస్టర్ చిత్రాలతో ఇండియన్ సినిమా స్థాయిలో పేరు తెచ్చుకున్న దిలీష్ పోతన్ పెర్ఫార్మన్స్ ఈ మిస్టరీ డ్రామాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణ.

    అలాగే వర్సటైల్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ జోనీ ఆంటోనీ, శ్రీకాంత్ మురళి, కోట్టయం రమేష్, ఆకాశ్ మీనన్, దిల్షానా తమ పాత్రల్లో ఒదిగిపోయి ఫన్ విత్ థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్‌ని పండించారు.

    ప్రశాంత్ మోహన్ టేకింగ్.. గ్రిప్పింగ్ స్క్రీన్‌ప్లే

    డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ మోహన్ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించిన విధానం, నేచురల్ లొకేషన్లు, పల్లెటూరి వాతావరణంలో సీన్లను పిక్చరైజ్ చేసిన తీరు ఆకట్టుకుంటుంది. కథలో వచ్చే కామెడీ ట్విస్టులు, గ్రామీణ నేపథ్యం, అలాగే సెకండాఫ్‌లో వచ్చే సస్పెన్స్ రివీలింగ్ ఎపిసోడ్స్ థ్రిల్లర్ లవర్స్‌కు మంచి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఇస్తాయి.

    మధు పాల్ అందించిన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ (BGM) ప్రతి సీన్‌లో నెక్స్ట్ లెవెల్ సస్పెన్స్‌ని క్రియేట్ చేయడంలో సక్సెస్ అయింది.

    ఓటీటీలో మలయాళ థ్రిల్లర్లకు ఆదరణ

    ఈమధ్య కాలంలో తెలుగు ఆడియన్స్ ఎక్కువగా మలయాళ కంటెంట్ పట్ల ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా రూరల్ డ్రామాలు, ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ సినిమాలకు ఓటీటీల్లో బంపర్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది.

    ఆగస్టు 7న సన్ నెక్స్ట్‌లో ల్యాండ్ కాబోతున్న 'సత్యత్తిల్ సంభవిచ్చతు' కూడా సస్పెన్స్, కామెడీ, మిస్టరీ ఎలిమెంట్స్ కావాలనుకునే వీక్షకులకు ఒక పర్ఫెక్ట్ వికెండ్ వాచ్‌గా మారడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Malayalam Thriller: ఓటీటీలోకి మలయాళ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూవీ.. బావి కింద లంకె బిందెల చుట్టూ తిరిగే సస్పెన్స్
    Home/Entertainment/Malayalam Thriller: ఓటీటీలోకి మలయాళ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూవీ.. బావి కింద లంకె బిందెల చుట్టూ తిరిగే సస్పెన్స్
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