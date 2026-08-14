OTT Thriller: వాట్ ఏ సడెన్ సర్ప్రైజ్.. సైలెంట్గా ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన జగపతిబాబు సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్.. సైకో అమ్మాయి!
OTT Thriller: తెలుగు ఓటీటీ లవర్స్ కోసం ఓ అదిరిపోయే సడెన్ సర్ ప్రైజ్ వచ్చింది. వర్సటైల్ యాక్టర్ జగపతిబాబు, లయ జంటగా నటించిన సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ‘వదలా’ ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. సైలెంట్ గా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ మూవీని ఎందుకు చూడాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
OTT Thriller: ఒకప్పుడు ఫ్యామిలీ హీరోగా ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేశారు జగపతిబాబు. ఆ తర్వాత సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో విలన్ గా భయపెడుతున్నారు. మధ్యలో కీలక పాత్రలు కూడా పోషిస్తున్నారు. తాజాగా ఆయన హీరోగా, లయ హీరోయిన్ గా నటించిన మూవీ ‘వదలా’. ఈ చిత్రం ఇవాళ (ఆగస్టు 14) ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది.
వదలా ఓటీటీ
చాలా కాలం తర్వాత జగపతిబాబు, లయ జంటగా కలిసి నటించిన మూవీ ‘వదలా’. ఇదో సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కింది. థియేటర్లలో పెద్దగా రెస్పాన్స్ దక్కించుకోలేని ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ఎలాంటి ముందస్తు అనౌన్స్ మెంట్ లేకుండా శుక్రవారం నుంచి డైరెక్ట్ గా అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ గా
వదలా మూవీ సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కింది. ఆకెళ్ల వి కృష్ణ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో జగపతిబాబు, లయతో పాటు హృతిక శ్రీనివాస్ కీలక పాత్ర పోషించింది. జూలై 17న థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ మూవీని ఆడియన్స్ పెద్దగా పట్టించుకోలేదు.
వదలా స్టోరీ ఏంటంటే?
యోగి సిద్ధార్థ్ (జగపతిబాబు), ప్రియ (లయ) భార్యాభర్తలు. వీళ్లకు ఇద్దరు పిల్లలు. ఈ ఫ్యామిలీ ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది. సిద్ధార్థ్ ఓ డాక్టర్. ఓ యాక్సిడెంట్లో తీవ్రంగా గాయపడ్డ అముద (హృతిక శ్రీనివాస్)ను సిద్ధార్థ్ కాపాడతాడు. దీంతో సిద్ధార్థ్ పై అముద ఇష్టం పెంచుకుంటుంది. సిద్ధార్థ్, ప్రియను విడగొట్టాలని సైకోలా బిహేవ్ చేస్తుంది.
సిద్దార్థ్, ప్రియ కాపురంలో అముద చిచ్చు పెడుతుంది. దీంతో సిద్ధార్థ్, ప్రియ విడిపోతారు. వీళ్ల పిల్లలను చంపాలని అముద చూస్తుంది. అసలు అముధ ఎవరు? ఆమె కథ ఏంటీ? సిద్ధార్థ్, ప్రియ కాపురం నిలబడిందా? అన్నది వదలా సినిమాలో చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.
ఎందుకు చూడాలంటే?
సడెన్ గా ప్రైమ్ వీడియోలోకి వచ్చిన వదలా మూవీ మంచి ఎంటర్ టైనర్. ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్, సైకో లవ్, సస్పెన్స్, థ్రిల్ ఇలా ఆడియన్స్ ను స్క్రీన్ ముందు కూర్చోబెట్టే అంశాలు ఈ సినిమాలో ఉన్నాయి. ఇక జగపతిబాబు యాక్టింగ్ గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మరోసారి స్క్రీన్ పై ఆయన యాక్టింగ్ ను ఆస్వాదించేందుకు వదలా బెస్ట్ ఆప్షన్.
జగపతిబాబు, లయ కెమిస్ట్రీ, ఫ్యామిలీ బాండింగ్ ఆకట్టుకుంటుంది. ఇక సైకోగా హృతిక శ్రీనివాస్ యాక్టింగ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. వదలా సినిమాలో ఆమె క్యారెక్టరైజేషన్, యాక్టింగ్ కచ్చితంగా సర్ ప్రైజ్ చేస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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