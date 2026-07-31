OTT Thriller: థియేటర్లలో మిస్ అయ్యారా? ఇవాళ ఓటీటీలోకి తెలుగు సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్..రావు బహదూర్ను చూసేందుకు 5 కారణాలు
Rao Bahadur OTT Thriller: తెలుగు వెండితెరపై డిఫరెంట్ ప్రయోగంగా ప్రశంసలు అందుకున్న చిత్రం ‘రావు బహదూర్’. సత్యదేవ్ నట విశ్వరూపాన్ని చూపించిన ఈ మాస్టర్ పీస్ ను థియేటర్లో మిస్ అయ్యారా? డోంట్ వర్రీ, ఇవాళ ఈ చిత్రం ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ఈ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ ను ఓటీటీలో ఎందుకు చూడాలో చెప్పే 5 కారణాలు ఇవే.
Rao Bahadur OTT Thriller: టాలీవుడ్ నుంచి వచ్చే వైవిధ్యమైన, హై-కాన్సెప్ట్ సినిమాలకు అంతర్జాతీయ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలో మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. సరికొత్త కథాంశాలతో వచ్చే చిత్రాలను డిజిటల్ వీక్షకులు ఆదరిస్తున్న నేపథ్యంలో, మరో క్రేజీ ప్రయోగం ఓటీటీ ప్రేమికులను అలరించేందుకు సిద్ధమైంది. ‘తెలుగు సినిమాను ఇదివరకు చూడని రీతిలో అనుభవించండి’ అనే ఆసక్తికరమైన ప్రచారంతో వచ్చిన 'రావు బహదూర్' (Rao Bahadur) మూవీ ఓటీటీలో అడుగుపెట్టింది.
రావు బహదూర్ ఓటీటీ
లేటెస్ట్ తెలుగు సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ ‘రావు బహదూర్’ ఇవాళ (జూలై 31) ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'నెట్ఫ్లిక్స్' (Netflix)లో ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. పాన్-ఇండియా రేంజ్లో అత్యధిక వీక్షకులను చేరుకునేలా ఈ చిత్రాన్ని ఒకేసారి తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
5 కారణాలు
ఈ సైకలాజికల్ డార్క్ కామెడీ థ్రిల్లర్ రావు బహదూర్ చిత్రం ప్రస్తుతం ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. థియేటర్లలో మిస్ అయిన వారు ఓటీటీలో ఈ చిత్రాన్ని కచ్చితంగా చూడటానికి గల 5 కారణాలు:
- సత్యదేవ్ కెరీర్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్: యంగ్ ఏజ్ నుంచి వృద్ధుడి వరకు విభిన్న వయసుల పాత్రలలో సత్యదేవ్ తన నట విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు. భారీ ప్రోస్తెటిక్ మేకప్తో ఆయన చూపిన హావభావాలు, డైలాగ్ డెలివరీ అద్భుతంగా ఉంటాయి.
- వెంకటేష్ మహా సామాజిక విశ్లేషణ: కులం, రంగు, సామాజిక కండిషనింగ్, సమాజంలో ఉండే మూఢనమ్మకాలపై దర్శకుడు వెంకటేష్ మహా తనదైన శైలిలో చేసిన సామాజిక విమర్శ ఆలోచింపజేస్తుంది.
- ఓటీటీకి తగిన నెమ్మదైన, లోతైన కథనం: ఈ సినిమా థియేట్రికల్ రన్లో కథనం చాలా నెమ్మదిగా సాగుతుందనే టాక్ వచ్చింది. అయితే, ఇలాంటి మ్యాజికల్ రియలిజం, థియేట్రికల్ శైలి కలిగిన చిత్రాలను ఇంటి వద్ద ఓపికగా, లోతుగా ఆస్వాదించడానికి ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్ ఒక పర్ఫెక్ట్ వేదిక.
- మహేష్ బాబు సమర్పణ & అద్భుతమైన నిర్మాణ విలువలు: ఈ ప్రయోగాత్మక చిత్రాన్ని సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు తన GMB Entertainment బ్యానర్పై సమర్పించారు. 1960-90ల నాటి రాజభవనం సెట్స్, సినిమాటోగ్రఫీ, కాస్ట్యూమ్స్ సినిమాకు రిచ్ లుక్ తీసుకొచ్చాయి.
- మల్టీ-లాంగ్వేజ్: ఈ చిత్రం కేవలం తెలుగులోనే కాకుండా హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనివల్ల ఇతర భాషల వారు కూడా తమకు నచ్చిన ఆడియోతో ఈ వైవిధ్యమైన సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ ను ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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