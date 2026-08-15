Sreeleela: కార్తీక్ ఆర్యన్తో శ్రీలీల బాలీవుడ్ డెబ్యూపై బిగ్ అప్డేట్.. సినిమా నిజంగానే ఆగిపోయిందా?
Sreeleela: టాలీవుడ్ యంగ్ సెన్సేషన్ శ్రీలీల బాలీవుడ్ ఎంట్రీపై వస్తున్న ఊహాగానాలకు తెరపడింది. బాలీవుడ్ హార్ట్థ్రాబ్ కార్తీక్ ఆర్యన్ తో జోడీగా శ్రీలీల చేస్తున్న సినిమా ఆగిపోయిందనే రూమర్లు వచ్చాయి. అయితే ఈ రొమాంటిక్ డ్రామా గురించి ఓ లేటెస్ట్ అప్ డేట్ తెగ వైరల్ గా మారింది. అదేంటో చూసేయండి.
Sreeleela: దక్షిణాదిలో వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న శ్రీలీల చాలా కాలం క్రితమే కార్తీక్ ఆర్యన్ కాంబినేషన్లో ఒక బాలీవుడ్ ప్రాజెక్ట్కు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, గత కొన్ని నెలలుగా ఈ సినిమా షూటింగ్ కు సంబంధించి ఎలాంటి అప్ డేట్ రాలేదు. దీంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ అసలు సెట్స్పైకి వెళ్తుందా లేక పక్కన పెట్టేశారా? అనే సందేహాలు వ్యక్తమయ్యాయి.
శ్రీలీల షూటింగ్
అయితే, ఆ అనుమానాలన్నింటినీ పటాపంచలు చేస్తూ శ్రీలీల ప్రస్తుతం ముంబైలో జరుగుతున్న కొత్త షెడ్యూల్లో జాయిన్ అయిందని టాక్. అనురాగ్ బసు ప్లాన్ చేసిన ఈ లాంగ్ షెడ్యూల్లో కార్తీక్ ఆర్యన్, శ్రీలీలల మధ్య కీలకమైన రొమాంటిక్ అండ్ ఎమోషనల్ సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నారని తెలిసింది.
‘ఆషికి 3’ కాదు
కార్తీక్, శ్రీలీల జోడీగా నటిస్తున్న ఈ సినిమాను ‘ఆషికి 3’ (Aashiqui 3) గా ప్రచారం చేశారు. అయితే, ఇది ఏ ఫ్రాంచైజీకి సంబంధం లేని ఒక పక్కా ఒరిజినల్ లవ్ స్టోరీ అని మేకర్స్ స్పష్టం చేశారు.
‘బర్ఫీ’, ‘యే జవానీ హై దివానీ’ వంటి క్లాసిక్స్ అందించిన అనురాగ్ బసు, ఈ చిత్రాన్ని ఒక ఇంటెన్స్ ఎమోషనల్ అండ్ మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ డ్రామాగా మలుస్తున్నారు.
ఈ కాంబినేషన్
అనురాగ్ బసు - మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ప్రీతమ్ (Pritam) కాంబినేషన్కు బాలీవుడ్లో తిరుగులేని ట్రాక్ రికార్డ్ ఉంది. ఈ చిత్రానికి కూడా ప్రీతమ్ అందించే చార్ట్బస్టర్ ఆల్బమ్ అతిపెద్ద పిల్లర్గా నిలవనుంది.
చిత్ర బృందం ఈ ప్రాజెక్ట్కి ‘తు మేరీ జిందగీ హై’ అనే టైటిల్ను లాక్ చేయడానికి మొగ్గు చూపుతున్నట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాల టాక్.
శ్రీలీల కెరీర్కు ఎందుకంత కీలకం?
సాధారణంగా సౌత్ కథానాయికలు బాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టేటప్పుడు రొటీన్ కమర్షియల్ యాక్షన్ సినిమాలను ఎంచుకుంటారు. కానీ శ్రీలీల మాత్రం అనురాగ్ బసు లాంటి కంటెంట్ అండ్ ఎమోషన్ ఓరియెంటెడ్ డైరెక్టర్ను ఎంచుకోవడం వెనుక స్పష్టమైన వ్యూహం కనిపిస్తోంది.
కేవలం డాన్సులకే పరిమితం కాకుండా, ఒక నటిగా తనలోని ఎమోషనల్ యాక్టింగ్ స్కిల్స్ను ఉత్తరాది ప్రేక్షకులకు నిరూపించుకోవడానికి అనురాగ్ బసు సినిమా పర్ఫెక్ట్ లాంచ్ ప్లాట్ఫామ్ గా శ్రీలీల భావిస్తోంది.
ఇప్పటికే క్రేజీ బజ్
కార్తీక్ ఆర్యన్, శ్రీలీల సినిమాపై ఇప్పటికే క్రేజీ బజ్ ఉంది. ఇక వీళ్లిద్దరూ డేటింగ్ లో ఉన్నారనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. ఈ స్టార్లు ఒకరి ఇళ్లకు ఒకరు వెళ్లడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
సౌత్లో అప్పటికే స్టార్ ఇమేజ్ ఉన్న శ్రీలీల.. కార్తీక్ ఆర్యన్ వంటి మాస్ అండ్ క్లాస్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న యంగ్ స్టార్తో జతకట్టడం వల్ల నార్త్ ఇండియాలోనూ అర్బన్ అండ్ డిజిటల్ ఫ్యాన్ బేస్ను వేగంగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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