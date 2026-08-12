Netflix: నెట్ఫ్లిక్స్లోకి తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ.. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్.. ట్రైలర్ రిలీజ్.. రిలీజ్ డేట్ ఇదే
Netflix: నెట్ఫ్లిక్స్ మరో క్రేజీ ఒరిజినల్ మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. ఈ తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా పేరు ప్యార్ ప్రేమ కల్యాణం. ఈ మూవీ ట్రైలర్ ను తాజాగా ఆ ఓటీటీ రిలీజ్ చేసింది. ఆగస్ట్ 21 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
Netflix: నెట్ఫ్లిక్స్ సౌత్ ఆడియన్స్కి క్రేజీ అప్డేట్ ఇచ్చేసింది. గడిచిన కొద్ది రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో బాగా హైప్ తెచ్చుకుంటున్న 'ప్యార్ ప్రేమ కల్యాణం' సినిమా ఆగస్టు 21 నుంచి గ్రాండ్గా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు రాబోతోంది. లవ్, రొమాన్స్, ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా మేళవింపుగా వస్తున్న ఈ మూవీ 5 భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఓటీటీ ప్రియులను పలకరించనుంది.
'అమ్మాయి ఇల్లు.. అబ్బాయి ఇల్లు'.. వైరల్ ట్రైలర్
"ఇది ప్రస్తుతం అమ్మాయి ఇల్లు, త్వరలోనే అబ్బాయి ఇల్లు కూడా కాబోతోంది" అనే క్యాచీ క్యాప్షన్ తో నెట్ఫ్లిక్స్ ఇండియా సౌత్ తమ అధికారిక సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్లో మూవీ ట్రైలర్ షేర్ చేసింది. సుమారు 2 నిమిషాల 19 సెకన్ల నిడివి ఉన్న ఈ వీడియో క్లిప్ నెటిజన్లను, డిజిటల్ ఆడియన్స్ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
పెళ్లయిన తర్వాత అబ్బాయి ఇంటికి అమ్మాయి వెళ్లడం కామన్. కానీ ఈ ప్యార్ ప్రేమ కల్యాణం మూవీలో మాత్రం అమ్మాయి ఇంటికే అబ్బాయి వెళ్తాడు. అల్లుడు వచ్చిన కొత్తలో అమ్మలా చూసుకుంటుంది అత్త. కానీ కొన్నాళ్లు గడిచిన తర్వాత ఆ అల్లుడిని రాచి రంపాన పెడుతుంది. ఈ క్రమంలో పుట్టే ఫన్ చాలా నవ్వు తెప్పించేలా సాగింది.
ఈ సినిమాలో సోషల్ మీడియా ఫేమస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ పవి పాత్రలో సాన్వి మేఘన (Saanvee Meghana) నటిస్తోంది. పెళ్లి అయిన తర్వాత తన సొంత ఇంటిని వదిలి రానని భీష్మించుకూర్చున్న భార్య కోసం, హీరో ఎలాన్ ఆ ఇంట్లోనే అత్తగారింటికి ఇల్లరికంగా షిఫ్ట్ అయిపోతాడు.
అక్కడి నుంచే అసలైన ఫ్యామిలీ డ్రామా, కల్చర్ క్లాషెస్, ఒకరిపై ఒకరికి ఉన్న విచిత్రమైన అంచనాలు మొదలవుతాయి. సాధారణంగా అత్తగారింట్లో ఆడపిల్లలు పడే ఇబ్బందులను, ఒక భర్త అత్తారింట్లో అనుభవించినప్పుడు ఎలాంటి కామెడీ సిట్యుయేషన్స్ క్రియేట్ అవుతాయో దర్శకుడు చాలా హ్యూమరస్గా తెరకెక్కించారు.
ఐదు భాషల్లో పాన్ ఇండియా ఓటీటీ రిలీజ్
సౌత్ ఓటీటీ స్పేస్లో ప్రస్తుతం రొమాంటిక్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్లకు విపరీతమైన డిమాండ్ నడుస్తోంది. ఈ ట్రెండ్ను క్యాచ్ చేసిన నెట్ఫ్లిక్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్ను కేవలం ఒక్క భాషకే పరిమితం చేయలేదు. తమిళం, తెలుగు, హిందీ, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో ఏకకాలంలో డబ్ చేసి భారీ స్థాయిలో స్ట్రీమింగ్ చేయనుంది.
ఆగస్టు 21న విడుదలవుతున్న ఈ సినిమా వీకెండ్ ఓటీటీ వాచ్లిస్ట్లో ఖచ్చితంగా టాప్ పొజిషన్లో నిలిచేలా కనిపిస్తోంది. ఒకేసారి 5 ప్రధాన భాషల్లో అందుబాటులోకి రావడం వల్ల అన్ని ప్రాంతాల వ్యూయర్స్ నుంచి ఈ సినిమాకు సాలిడ్ వ్యూయర్ షిప్ దక్కే ఛాన్స్ పుష్కలంగా ఉంది.
గతంలో 'ప్యార్ ప్రేమ కాదల్', 'స్టార్' లాంటి సూపర్ హిట్ సినిమాలను తెరకెక్కించిన యంగ్ డైరెక్టర్ ఎలాన్, ఈ చిత్రంతో హీరోగా వెండితెరకు పరిచయం అవుతున్నారు. తన మార్క్ క్లీన్ హ్యూమర్, ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ బాండింగ్తో పాటు యూత్కి కనెక్ట్ అయ్యే రొమాంటిక్ ఎలిమెంట్స్ ఇందులో పుష్కలంగా నింపేశారు.
లవ్, ఫ్యామిలీ అండ్ రొమాన్స్ కాంబో
పెళ్లి అనేది రెండు మనసుల కలయిక మాత్రమే కాదు, రెండు కుటుంబాల అనుబంధం అనే పాయింట్ను ఈ తరానికి తగ్గట్టుగా మోడర్న్ షేడ్స్లో తెరకెక్కించారు. లవ్ అండ్ ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ను ఇష్టపడే ఆడియన్స్కి ఈ మూవీ పర్ఫెక్ట్ డిజిటల్ ట్రీట్లా మారనుంది.
నెట్ఫ్లిక్స్ ఇటీవల సౌత్ కంటెంట్పై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టిన సంగతి తెలిసిందే. వరుసగా విభిన్నమైన స్టోరీ లైన్స్, వెబ్ సిరీస్లు, ఎంటర్టైనర్లను మైండ్ బ్లోయింగ్ ప్రాజెక్ట్లుగా ఆడియన్స్ ముందుకు తెస్తోంది. ఆ వరుసలోనే 'ప్యార్ ప్రేమ కల్యాణం' కూడా ఓటీటీ గ్రాండ్ హిట్ కాబోతోందని మూవీ లవర్స్ భావిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More