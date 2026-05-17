Sreeleela: యంగ్ క్రికెటర్ తో శ్రీలీల రిలేషన్.. వైరల్ గా రూమర్.. ఆ ఆటగాడు ఎవరంటే?
Sreeleela: టాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ బ్యూటీ శ్రీలీల గురించి ఏ వార్త వచ్చిన సంచలనమే. తాజాగా ఈ బ్యూటీ రిలేషన్ గురించి వచ్చిన పుకార్లు తెగ వైరల్ గా మారాయి. ఓ యంగ్ క్రికెటర్ తో ఈ భామ డేటింగ్ లో ఉందనే ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి.
శ్రీలీల డేటింగ్
టాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ బ్యూటీ శ్రీలీల ఏం చేసినా హాట్ టాపిక్ గా మారుతుంది. ఆమె డ్యాన్స్, యాక్టింగ్ తో అదరగొడుతోంది. తాజాగా శ్రీలీలకు సంబంధించిన ఓ వార్త తెగ చక్కర్లు కొడుతుంది. ఈ భామ ఓ క్రికెటర్ తో రిలేషన్ లో ఉందనేది హాట్ టాపిక్ గా మారింది. దీంతో ఈ ఆ క్రికెటర్ ఎవరనేది తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఆ క్రికెటర్ ఎవరు?
శ్రీలీల డేటింగ్ చేస్తున్న క్రికెటర్ ఎవరనేది ఇప్పుడు ఉత్కంఠ కలిగిస్తోంది. అయితే తెలుగు యంగ్ క్రికెటర్ తిలక్ వర్మనే ఆ ఆటగాడు అన్న ఊహాగానాలు తెగ ప్రచారం అవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఐపీఎల్ 2026లో ముంబయి ఇండియన్స్ కు ఆడుతున్న తిలక్ వర్మ తన బ్యాటింగ్ తో అదరగొడుతున్నాడు.
నిజమేనా?
శ్రీలీల, తిలక్ వర్మ డేటింగ్ వార్తలు గుప్పుమంటున్నాయి. కానీ దీనిపై అటు శ్రీలీల కానీ ఇటు తిలక్ వర్మ కానీ స్పందించలేదు. వాళ్ల సన్నిహితుల నుంచి కూడా ఎలాంటి సమాచారం రాలేదు. దీన్ని బట్టి ఈ పుకార్లపై ఇప్పుడే ఓ అంచనాకు రాలేమని కామెంట్లు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. మరికొంతమందేమో శ్రీలీల, తిలక్ డేటింగ్ లో ఉన్నారని తమ వర్షన్ వినిపిస్తున్నారు.
బిజీబిజీగా
శ్రీలీల వరుస సినిమాలతో బిజీబిజీగా ఉంది. పెళ్లి సందD మూవీతో తెలుగులోకి అడుగుపెట్టిన శ్రీలీల బడా హీరోలతోనూ మూవీస్ చేసింది. మహేష్ బాబుతో గుంటూరు కారం, పవన్ కల్యాణ్ తో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్, బాలయ్య బాబుతో భగవంత్ కేసరి తదితర సినిమాలు చేసింది శ్రీలీల.
తమిళంలోనూ
మరోవైపు తమిళంలోనూ శ్రీలల తనదైన ముద్ర వేసేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. శివ కార్తీకేయన్ హీరోగా నటించిన పరాశక్తి మూవీతో శ్రీలీల కోలీవుడ్ లో అడుగుపెట్టింది. ఇప్పుడు సూపర్ స్టార్ ధనుష్ హీరోగా నటిస్తున్న మూవీలో ఈ బ్యూటీ హీరోయిన్ గా చేస్తోంది.
తెలుగు సినిమాల్లో, తమిళంలోనూ శ్రీలీల జోరు కొనసాగిస్తోంది. మరోవైపు బాలీవుడ్ హీరో ఆర్యన్ కార్తీక్ తో హిందీలోనూ ఈ భామ ఓ మూవీ చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్యన్, శ్రీలీల డేటింగ్ లో ఉన్నారనే పుకార్లూ వినిపిస్తున్నాయి.
