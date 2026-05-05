Tirumala : నిష్కల్మషమైన భక్తికి నిదర్శనం.... తిరుమల శ్రీవారికి అజ్ఞాత భక్తుడి భారీ విరాళం, ఎంత ఇచ్చారంటే...?
Tirumala Donations : కలియుగ దైవం శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామివారి సేవలో భక్తులు తమ భక్తిని చాటుకుంటున్నారు. తాజాగా హైదరాబాద్కు చెందిన ఒక అజ్ఞాత భక్తుడు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) నిర్వహిస్తున్న శ్రీవేంకటేశ్వర అన్నప్రసాదం ట్రస్ట్కు రూ. 1,00,10,116 భారీ విరాళాన్ని అందజేశారు.
- విరాళం మొత్తం: రూ. 1,00,10,116 (అక్షరాలా కోటి ఒక లక్ష పది వేల నూట పదహారు రూపాయలు).
- దాత వివరాలు: హైదరాబాద్కు చెందిన భక్తుడు, తన పేరును వెల్లడించడానికి ఇష్టపడలేదు (అజ్ఞాత భక్తుడు).
- సోమవారం నాడు తిరుపతిలోని టిటిడి పరిపాలనా భవనంలో ఈవో ఛాంబర్లో ఈ విరాళానికి సంబంధించిన డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ (DD)ను అందజేశారు.
శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే వేలాది మంది భక్తులకు నిత్యం అన్నప్రసాద వితరణ జరుగుతుంటుంది. ఈ మహత్కార్యానికి అజ్ఞాత భక్తుడు అందజేసిన ఈ భారీ మొత్తం ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని టిటిడి ఈవో అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ సందర్భంగా సదరు భక్తుడి సేవాభావాన్ని, దాతృత్వాన్ని ఈవో అభినందించారు.
హైదరాబాద్కు చెందిన ఈ భక్తుడు ఇంతటి భారీ విరాళం ఇచ్చి కూడా పేరు ప్రఖ్యాతులకు దూరంగా ఉండటం చర్చనీయాంశమైంది. నిజమైన భక్తికి, నిస్వార్థ సేవకు ఇది నిదర్శనమని పలువురు కొనియాడుతున్నారు.
