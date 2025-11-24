Edit Profile
    అమెరికా వీసా రిజెక్ట్ అయిందని హైదరాబాద్‌లో ఆంధ్రాకు చెందిన డాక్టర్ సూసైడ్!

    అమెరికా వీసా తిరస్కరణకు గురైందని హైదరాబాద్‌లో అమెరికాకు చెందిన వైద్యురాలు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఈ విషయంలో ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

    Published on: Nov 24, 2025 10:19 AM IST
    By Anand Sai
    ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన 38 ఏళ్ల వైద్యురాలు హైదరాబాద్‌లోని తన అపార్ట్‌మెంట్‌లో ఆత్మహత్య చేసుకుని మరణించారు. ఆమె అమెరికా వీసా దరఖాస్తు తిరస్కరించిన తర్వాత నిరాశతో ఇలా చేసిందని తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం
    ప్రతీకాత్మక చిత్రం

    గుంటూరుకు చెందిన రోహిణి.. హైదరాబాద్‌లోని పద్మారావు నగర్‌లో ఒంటరిగా నివసిస్తోంది. శనివారం ఉదయం రోహిణి తలుపు తెరవకపోవడంతో ఆమె ఇంటి పనిమనిషి చాలాసేపు కాలింగ్ బెల్ కొట్టింది. అయినా ఎలాంటి స్పందన లేదు. దీంతో అనుమానం వచ్చి ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించింది. వారు పదే పదే ఫోన్ చేసినా స్పందించకపోవడంతో హైదరబాద్ వచ్చి తలుపు పగలగొట్టి లోపలికి వెళ్లారు. దీంతో ఈ సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.

    పోస్ట్‌మార్టం నివేదిక ద్వారా మరణానికి ఖచ్చితమైన కారణం తెలుస్తుందని పోలీసులు తెలిపారు. రోహిణి మృతదేహాన్ని ఆమె కుటుంబానికి అప్పగించారు. ఆమె నిరాశతో బాధపడుతున్నట్లు, అమెరికా వీసా దరఖాస్తు తిరస్కరణ గురించి సూసైడ్‌ నోట్‌లో పేర్కొన్నట్టుగా అధికారులు తెలిపారు.

    రోహిణి తల్లి లక్ష్మి మాట్లాడుతూ, తన కుమార్తె ఉద్యోగం కోసం అమెరికాకు వెళ్లాలని చాలా కాలంగా కలలు కంటుందని, తన వీసా ఆమోదం కోసం ఎదురుచూస్తోందని తెలిపారు. వీసా రిజెక్ట్ అయ్యేసరికి తట్టుకోలేకపోయిందన్నారు. 'రోహిణి తెలివైనది. 2005 నుంచి 2010 మధ్య కిర్గిజ్స్తాన్‌లో తన ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసింది. భవిష్యత్తు కోసం కలలు కన్నది.' అని లక్ష్మి చెప్పారు.

    రోహిణి ఇంటర్నల్ మెడిసిన్‌లో స్పెషలైజ్ చేయాలనుకుంటుందని, సమీపంలో లైబ్రరీలు ఉన్నందున పద్మారావు నగర్‌లో ఉంటుందని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. తన కుమార్తెను భారతదేశంలో వైద్య వృత్తిని కొనసాగించమని కోరానని తల్లి లక్ష్మి చెప్పింది. కానీ అమెరికాలో ఎక్కువ ఆదాయం, రోజుకు తక్కువ మంది రోగులు ఉంటారని రోహిణి చెప్పేదని తెలిపింది. అమెరికా వీసా తిరస్కరణతో రోహిణికి నిరాశ ఎక్కువైందని, మానసికంగా ఇబ్బంది పడిందని తల్లి వెల్లడించింది. కెరీర్‌ కోసం రోహిణి పెళ్లి చేసుకోలేదని తెలిపింది.

