    యూఎస్‌లో 23 ఏళ్ల తెలుగు విద్యార్థిని మృతి.. రెండు రోజులుగా తీవ్రమైన జలుబు!

    అమెరికాలోని టెక్సాస్ రాష్ట్రంలో ఆంధ్రాకు చెందిన ఓ విద్యార్థిని మృతి చెందింది. ఆమె చనిపోవడానికి రెండు మూడు రోజుల ముందు నుంచి ఛాతీ నొప్పి, జలుబు ఉందని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.

    Published on: Nov 10, 2025 9:26 PM IST
    By Anand Sai
    ఇటీవలే గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసి ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న 23 ఏళ్ల తెలుగు విద్యార్థి తీవ్రమైన దగ్గు, ఛాతీ నొప్పితో అమెరికాలో మరణించినట్లు తెలుస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన రాజ్యలక్ష్మి యార్లగడ్డ అలియాస్ రాజీ, ఇటీవల టెక్సాస్ A&M యూనివర్సిటీ కార్పస్ క్రిస్టి నుండి పట్టభద్రురాలైంది. బాపట్ల జిల్లాలోని కారంచేడు గ్రామంలో చిన్న రైతు కుటుంబంలో రాజీ జన్మించింది. ఎన్నో ఆశలతో ఆమె అమెరికాకు వెళ్లింది.

    ఆమె కుటుంబ సభ్యుల చెప్పిన వివరాల ప్రకారం, రాజీ చనిపోయే ముందు రెండు రోజులుగా తీవ్రమైన జలుబు, ఛాతీ నొప్పితో బాధపడిందని తెలిసింది. నవంబర్ 7 ఉదయం అలారం మోగినప్పుడు రాజీ మేల్కొనలేదని ఆమె బంధువు చైతన్య వైవీకే తెలిపారు. 'వ్యవసాయంపై ఆధారపడిన తన కుటుంబానికి మెరుగైన భవిష్యత్తును నిర్మించాలనే ఆశతో ఆమె అమెరికాకు వచ్చింది. తన వృత్తిపరమైన జీవితాన్ని ప్రారంభించడానికి ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతోంది.' అని చైతన్య చెప్పారు.

    రాజీ మరణానికి కారణాన్ని తెలుసుకోవడానికి వైద్య పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి. రాజీ విద్యా రుణాలు, అంత్యక్రియలు, ఆమె భౌతికకాయాన్ని స్వగ్రామానికి తీసుకురావడానికి అయ్యే ఖర్చులు, కుటుంబానికి ఆర్థిక సహాయం కోసం చైతన్య GoFundMe ద్వారా ఫండ్ సేకరిస్తున్నారు. ఇప్పటికే 1,25,185 యూఎస్ డాలర్లు సేకరించారు.

    'ఈ క్లిష్ట సమయంలో ఏదైనా సహకారం, పెద్దది లేదా చిన్నది.. వారి జీవితాల్లో అర్థవంతమైన మార్పును కలిగిస్తుంది. కుటుంబానికి ఓదార్పునిస్తుంది.' అని గోఫండ్ పేజీలో రాశారు.

    రాజీ తన కుటుంబంలో చిన్న కూతురు. ఆమె కుటుంబం గ్రామంలో వ్యవసాయ భూమిని కలిగి ఉంది. తల్లిదండ్రులు వ్యవసాయంపై ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నారు. 'రాజీ తల్లిదండ్రులు వ్యవసాయాన్ని కొనసాగించడంలో సహాయం చేయాలని కలలు కన్నది. భవిష్యత్తు కోసం ఆశతో అమెరికా వచ్చింది. తల్లిదండ్రులకు మంచి జీవితాన్ని చూపించాలని అనుకుంది.' అని ఆమె బంధువు చైతన్య అన్నారు.

