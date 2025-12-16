Edit Profile
    దేశంలోనే మొట్టమొదటి అటానమస్ షిప్‌యార్డ్‌కు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో గ్రీన్ సిగ్నల్

    ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం దేశంలోనే తొలి అటానమస్ మారిటైమ్ షిప్‌యార్డ్, సిస్టమ్స్ డెవలప్‌మెంట్ కేంద్రాన్ని నెల్లూరు జిల్లా జువ్వలదిన్నె ఫిషింగ్ హార్బర్‌లో ఏర్పాటు చేయనుంది. సాగర్ డిఫెన్స్ ఇంజినీరింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ దీనిని అభివృద్ధి చేయనుంది. 

    Published on: Dec 16, 2025 8:33 AM IST
    By HT Telugu Desk, Hyderabad
    నెల్లూరు: భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి అటానమస్ మారిటైమ్ షిప్‌యార్డ్ (స్వయంప్రతిపత్తి కలిగిన నౌకానిర్మాణ కేంద్రం), సిస్టమ్స్ డెవలప్‌మెంట్ కేంద్రాన్ని నెల్లూరు జిల్లాలోని బోగోలు మండలం, జువ్వలదిన్నె ఫిషింగ్ హార్బర్‌లో ఏర్పాటు చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపిందని సోమవారం ఒక అధికారిక ప్రకటన వెల్లడించింది.

    దేశంలోనే మొట్టమొదటి అటానమస్ షిప్‌యార్డ్‌కు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో గ్రీన్ సిగ్నల్ (ప్రతీకాత్మక చిత్రం)
    దేశంలోనే మొట్టమొదటి అటానమస్ షిప్‌యార్డ్‌కు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో గ్రీన్ సిగ్నల్ (ప్రతీకాత్మక చిత్రం)

    సాగర్ డిఫెన్స్ ఇంజినీరింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈ అత్యాధునిక కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనుంది. ఇది భారతదేశ నౌకాదళం, రక్షణ తయారీ రంగంలో (Maritime and Defence Manufacturing) ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలవనుంది. తద్వారా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నెక్స్ట్-జనరేషన్ నౌకాదళ, స్వయంప్రతిపత్తి గల వ్యవస్థల అభివృద్ధికి కీలక గమ్యస్థానంగా మారుతుందని ఆ ప్రకటన తెలిపింది.

    ప్రత్యేక నౌకానిర్మాణ కేంద్రం

    ఈ కేంద్రాన్ని ప్రత్యేకంగా అటానమస్, మానవ రహిత సముద్ర ప్లాట్‌ఫారమ్‌లపై దృష్టి సారించే షిప్‌యార్డ్‌గా అభివృద్ధి చేస్తారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా సుమారు 750 మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని అంచనా. ఇందులో 300 మందికి ప్రత్యక్షంగా, 450 మందికి పరోక్షంగా ఉద్యోగాలు దొరుకుతాయి. ఇది రాష్ట్ర తీరప్రాంతంలో పారిశ్రామిక, నైపుణ్య వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది.

    అటానమస్ షిప్‌యార్డ్ అంటే ఏమిటి?

    అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం, అటానమస్ మారిటైమ్ షిప్‌యార్డ్ అనేది ఒక అత్యాధునిక పారిశ్రామిక సదుపాయం.

    ఇది మానవ రహిత, స్వయంప్రతిపత్తి కలిగిన ఉపరితల, నీటి అడుగున నౌకల నిర్మాణం, ఏకీకరణ, పరీక్ష, అలాగే వాటి జీవితచక్ర మద్దతు (Lifecycle Support) కోసం రూపొందుతుంది. ఇందులో ఇంటెలిజెంట్ మారిటైమ్ సిస్టమ్స్, సెన్సార్లు, కమాండ్-అండ్-కంట్రోల్ టెక్నాలజీలను అభివృద్ధి చేస్తారు.

    “ఇటువంటి షిప్‌యార్డ్‌లు ఆధునిక నౌకాదళ కార్యకలాపాలకు అత్యంత కీలకం. ఇవి మానవ ప్రమేయం లేకుండానే మెరుగైన తీర నిఘా, సముద్ర డొమైన్ అవగాహన, తీరప్రాంత భద్రత, రక్షణ సంసిద్ధతను సాధ్యం చేస్తాయి” అని ప్రకటన పేర్కొంది. జువ్వలదిన్నెలో ప్రతిపాదించిన ఈ షిప్‌యార్డ్, స్వదేశీ రక్షణ సాంకేతికతలు, నౌకాదళ స్వయం సమృద్ధిపై భారతదేశం దృష్టి సారించడానికి మద్దతుగా నిలుస్తుందని ప్రభుత్వం తెలిపింది.

    భూ కేటాయింపు వివరాలు

    ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జువ్వలదిన్నె ఫిషింగ్ హార్బర్‌లో మొత్తం 29.58 ఎకరాల భూమిని ఆంధ్రప్రదేశ్ మారిటైమ్ బోర్డు ద్వారా లీజు ప్రాతిపదికన కేటాయించింది. ఈ భూమిలో 7.58 ఎకరాలు వాటర్‌ఫ్రంట్ (సముద్రానికి ఆనుకుని) భూమి, అలాగే 22.00 ఎకరాలు హార్బర్ భూమి ఉంది.

    షిప్‌బిల్డింగ్, అటానమస్ మారిటైమ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల విస్తరణకు అవసరమైన సముద్రానికి ప్రత్యక్ష ప్రవేశాన్ని ఈ భూమి అందిస్తుంది.

