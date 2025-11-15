Edit Profile
    ఈనెల 17 నుంచి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి బ్ర‌హ్మోత్స‌వాలు - రేపు అంకురార్ప‌ణ, వాహన సేవలు ఇలా….

     శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి బ్ర‌హ్మోత్స‌వాల‌కు ఏర్పాట్లు సిద్ధమయ్యాయి. ఈనెల 16వ తేదీన అంకురార్ప‌ణ‌ చేస్తారు. 17వ తేదీ నుంచి ఈనెల 25వ తేదీ వరకు బ్రహ్మోత్సాలు వైభవంగా జరుగుతాయి.

    Published on: Nov 15, 2025 12:24 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆల‌యంలో న‌వంబ‌రు 17 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈనెల 25వ తేదీ వరకు జ‌రుగ‌నున్న వార్షిక కార్తీక బ్ర‌హ్మోత్స‌వాలకు న‌వంబ‌రు 16వ తేదీ అంకురార్ప‌ణ జ‌రుగ‌నుంది.

    ఈనెల 16న శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి బ్ర‌హ్మోత్స‌వాల‌కు అంకురార్ప‌ణ‌
    ఈ సంద‌ర్భంగా ఉద‌యం 8 నుండి మ‌ధ్యాహ్నం 12 గంట‌ల వ‌ర‌కు ల‌క్ష‌ కుంకుమార్చ‌న నిర్వ‌హిస్తారు. సాయంత్రం 6 నుండి రాత్రి 8.30 గంట‌ల వ‌ర‌కు పుణ్యా‌హ‌వ‌చ‌నం, ర‌క్షాబంధ‌నం, సేనాధిప‌తి ఉత్స‌వం, యాగ‌శాల‌లో అంకురార్ప‌ణ కార్య‌క్ర‌మాలు చేప‌డ‌తారు.

    న‌వంబ‌రు 17న ధ్వ‌జారోహ‌ణం

    శ్రీ పద్మావతి ఆలయంలో న‌వంబ‌రు 17న ఉదయం 8 నుంచి 9 గంటల వరకు ధ్వజస్తంభ తిరుమంజనం, అలంకారం, ఉదయం 9.15 నుండి 9.30 గంటల మ‌ధ్య ధనుర్ ల‌గ్నంలో ధ్వజారోహణంతో అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభ‌మ‌వుతాయి. బ్ర‌హ్మోత్స‌వాల్లో ప్ర‌తిరోజూ ఉద‌యం 8 నుండి 10 గంట‌ల వ‌ర‌కు, రాత్రి 7 నుంచి 9 గంటల వరకు వాహ‌న‌సేవ‌లు జ‌రుగ‌నున్నాయి.

    వాహనసేవల వివరాలు :

    17-11-2025

    • ఉద‌యం – ధ్వజారోహణం ( ధనుర్ లగ్నం)
    • రాత్రి – చిన్నశేషవాహనం

    18-11-2025

    • ఉద‌యం – పెద్దశేషవాహనం
    • రాత్రి – హంసవాహనం

    19-11-2025

    • ఉద‌యం – ముత్యపుపందిరి వాహనం
    • రాత్రి – సింహవాహనం

    20 -11-2025

    • ఉద‌యం – కల్పవృక్ష వాహనం
    • రాత్రి – హనుమంత వాహనం

    21 -11-2025

    • ఉద‌యం – పల్లకీ ఉత్సవం
    • రాత్రి – గజవాహనం

    22-11-2025

    • ఉద‌యం – సర్వభూపాలవాహనం
    • స‌మ‌యం – స్వర్ణరథం,
    • రాత్రి – గరుడవాహనం

    23-11-2025

    • ఉద‌యం – సూర్యప్రభ వాహనం
    • రాత్రి – చంద్రప్రభ వాహనం

    24-11-2025

    • ఉద‌యం – రథోత్సవం
    • రాత్రి – అశ్వ వాహనం

    25-11-2025

    • ఉద‌యం – పంచమీతీర్థం
    • రాత్రి – ధ్వజావరోహణం.
