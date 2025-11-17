Edit Profile
    ఈ తేదీన అన్నదాత సుఖీభవ నిధులు జమ.. రైతుల ఖాతాల్లోకి రూ.7000

    ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతులకు త్వరలో అన్నదాత సుఖీభవ స్కీమ్ డబ్బులు పడనున్నాయి. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.

    Published on: Nov 17, 2025 2:42 PM IST
    By Anand Sai
    ఏపీలో రైతులకు అన్నదాత సుఖీభవ పథకం డబ్బులు పడనున్నాయి. ఈ మేరకు తేదీ ఖరారైంది. అన్నదాత సుఖీభవ-పీఎం కిసాన్ పథకం రెండో విడత డబ్బులు రైతుల ఖాతాల్లో పడనున్నట్టుగా మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు వెల్లడించారు. ఈ నెల 19వ తేదీన అన్నదాత సుఖీభవం పథకం అమలుకు ప్రభుత్వం కార్యక్రమం నిర్వహించనుంది. అదే రోజు పీఎం కిసాన్ నిధులు కూడా పడనున్నాయి.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం
    ప్రతీకాత్మక చిత్రం

    అన్నదాత సుఖీభవ - పీఎం కిసాన్ పథకం రెండో విడత అమలుపై వ్యవసాయ శాఖ అధికారులతో మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తాజాగా సమీక్ష నిర్వహించారు. అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. 'ఈనెల 19వ తేదీన వైఎస్సాఆర్ కడప జిల్లా కమలాపురం నియోజకవర్గంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు రైతుల ఖాతాల్లో నిధులు జమచేయనున్నారు. అర్హులైన రైతులు చనిపోతే వారి వారసులకు డెత్ మ్యూటేష్ చేసి ఈ పథకం వర్తించేలా చర్యలు తీసుకుంటాం. ఎన్‌పీసీఏలో ఇన్ యాక్టివ్‌గా ఉన్న ఖాతాలను వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు యాక్టివేట్ చేయాలి.' అని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అన్నారు.

    అన్నదాత సుఖీభవ పథకం అర్హత ఉన్నవారు ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేసుకునే విధానాన్ని సులభతరం చేయాలని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. అన్నదాత సుఖీభవ పథకం కింద రెండో విడత 46లక్షల మందికిపైగా రైతులకు ప్రయోజనం కలగనుంది. ఈ పథకంలో భాగంగా రైతుల ఖాతాల్లో రూ.7వేలు జమకానున్నాయి. ఇందులో రాష్ట్రం వాటా రూ.5 వేలు, కేంద్రం వాటా రూ.2 వేలు.

    ఏపీ ప్రభుత్వం కేంద్ర పథకమైన పీఎం కిసాన్ యోజనను కూడా ఇందులో భాగం చేసి అమలు చేస్తోంది. దీంతో రైతుల ఖాతాల్లో రూ.7000 జమ అవుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఆగస్టు నెలలో తొలి విడతగా రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో డబ్బు జమైంది. 45 లక్షలకుపైగా రైతులు లబ్ధి పొందారు. రైతులకు పెట్టుబడి అవసరాలను తీర్చేందుకు ప్రారంభించిన ఈ పథకానికి మంచి స్పందన వస్తోంది.

    News/Andhra Pradesh/ఈ తేదీన అన్నదాత సుఖీభవ నిధులు జమ.. రైతుల ఖాతాల్లోకి రూ.7000
