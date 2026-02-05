AP EAPCET 2026 : విద్యార్థులకు అలర్ట్ - ఏపీ ఈఏపీసెట్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభం, ప్రాసెస్ ఇలా పూర్తి చేసుకోండి
ఏపీ ఈఏపీసెట్ 2026 నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది. ఇందులో భాగంగా ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది.మార్చి 7వ తేదీతో గడువు ముగుస్తుంది. మే నెలలో పరీక్షలను నిర్వహిస్తారు.
Published on: Feb 05, 2026 2:22 PM IST
By Maheshwaram Mahendra Chary, Amaravati
రాష్ట్రంలోని ఇంజినీరింగ్, అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ కాలేజీల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే ఏపీఈఏపీసెట్ - 2026 నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది. ఇందులో భాగంగా ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. అర్హులైన విద్యార్థులు మార్చి 7వ తేదీ వరకు అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు.
ఏపీ ఈఏపీసెట్ - 2026 దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు ఇంటర్ పూర్తి అయిన వారితో పాటు ప్రస్తుతం ఇంటర్మీడియట్ సెకండియర్ పరీక్షలు రాసే విద్యార్థులు కూడా అర్హులవుతారు.ఈ పరీక్షను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి తరఫున జేఎన్టీయూ కాకినాడ, నిర్వహిస్తోంది.
ఏపీ ఈఏపీసెట్ 2025 - దరఖాస్తు విధానం
- అభ్యర్థులు https://cets.apsche.ap.gov.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
- హోం పేజీలోని ఫీజు పేమెంట్ ఆప్షన్ పై నొక్కి నిర్ణయించిన ఫీజును చెల్లించాలి.
- ఫీజు చెల్లింపు వివరాల ఆధారంగా అప్లికేషన్ ఫారమ్ ను పూర్తి చేయవచ్చు.
- ఇక్కడ పేమెంట్ రిఫరెన్స్ ఐడీ, క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ హాల్ టికెట్ నెంబర్, మొబైల్ నెంబహర్, పుట్టిన తేదీ వివరాలను నమోదు చేయాలి. సబ్మిట్ చేస్తే అప్లికేషన్ ఫారమ్ ఓపెన్ అవుతుంది.
- ఇక్కడ మీ పూర్తి వివరాలతో పాటు ఫొటో, సంతకం అప్ లోడ్ చేయాలి.
- చివరగా సబ్మిట్ చేస్తే మీ రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తవుతుంది. ఈ నెంబర్ ఆధారంగా హాల్ టికెట్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
- ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ పై నొక్కి మీ రిజిస్ట్రేషన్ కాపీని పొందవచ్చు.
AP EAPCET 2026 - ముఖ్యమైన తేదీలు
- ఎంట్రెన్స్ పరీక్షలు - ఏపీ ఈఏపీసెట్ - 2026.
- దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ - 07-03-2026.
- రూ. 1000 ఫైన్ తో దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ - 12-03-2026.
- రూ. 2000 ఫైన్ తో దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ -17-03-2026
- రూ. 4000 ఫైన్ తో దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ - 21-03-2026.
- రూ. 10,000 ఫైన్ తో దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ - 26-03-2026 .
- అప్లికేషన్ ఎడిట్ ఆప్షన్ - 26-03-2026 నుంచి 28-03-2026.
- హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ - 28-04-2026 .
- ఇంజినీరింగ్ స్ట్రీమ్ పరీక్ష - 12-05-2026 నుంచి 15-05-2026 వరకు, మరియు18-05-2026 తేదీల్లో పూర్తవుతాయి.
- అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ స్ట్రీమ్ పరీక్షలు - 19-05-2026 నుంచి 20-05-2026 .
- అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ, ఇంజినీరింగ్ స్ట్రీమ్ ప్రాథమిక కీ విడుదల - 23-05-2026 .
- అభ్యంతరాల స్వీకరణ - 25-05-2025.
- ప్రాథమికంగా ఫలితాలు ప్రకటించే తేదీ - 01-06-2026 .
