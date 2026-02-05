Edit Profile
    AP EAPCET 2026 : విద్యార్థులకు అలర్ట్ - ఏపీ ఈఏపీసెట్ రిజిస్ట్రేషన్‌ ప్రారంభం, ప్రాసెస్ ఇలా పూర్తి చేసుకోండి

    ఏపీ ఈఏపీసెట్ 2026 నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది. ఇందులో భాగంగా ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది.మార్చి 7వ తేదీతో గడువు ముగుస్తుంది. మే నెలలో పరీక్షలను నిర్వహిస్తారు.

    Published on: Feb 05, 2026 2:22 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Amaravati
    రాష్ట్రంలోని ఇంజినీరింగ్, అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ కాలేజీల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే ఏపీఈఏపీసెట్ - 2026 నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది. ఇందులో భాగంగా ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. అర్హులైన విద్యార్థులు మార్చి 7వ తేదీ వరకు అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు.

    ఏపీ ఈఏపీసెట్ 2026
    ఏపీ ఈఏపీసెట్ 2026

    ఏపీ ఈఏపీసెట్ - 2026 దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు ఇంటర్ పూర్తి అయిన వారితో పాటు ప్రస్తుతం ఇంటర్మీడియట్ సెకండియర్ పరీక్షలు రాసే విద్యార్థులు కూడా అర్హులవుతారు.ఈ పరీక్షను ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి తరఫున జేఎన్‌టీయూ కాకినాడ, నిర్వహిస్తోంది.

    ఏపీ ఈఏపీసెట్ 2025 - దరఖాస్తు విధానం

    1. అభ్యర్థులు https://cets.apsche.ap.gov.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
    2. హోం పేజీలోని ఫీజు పేమెంట్ ఆప్షన్ పై నొక్కి నిర్ణయించిన ఫీజును చెల్లించాలి.
    3. ఫీజు చెల్లింపు వివరాల ఆధారంగా అప్లికేషన్ ఫారమ్ ను పూర్తి చేయవచ్చు.
    4. ఇక్కడ పేమెంట్ రిఫరెన్స్ ఐడీ, క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ హాల్ టికెట్ నెంబర్, మొబైల్ నెంబహర్, పుట్టిన తేదీ వివరాలను నమోదు చేయాలి. సబ్మిట్ చేస్తే అప్లికేషన్ ఫారమ్ ఓపెన్ అవుతుంది.
    5. ఇక్కడ మీ పూర్తి వివరాలతో పాటు ఫొటో, సంతకం అప్ లోడ్ చేయాలి.
    6. చివరగా సబ్మిట్ చేస్తే మీ రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తవుతుంది. ఈ నెంబర్ ఆధారంగా హాల్ టికెట్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
    7. ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ పై నొక్కి మీ రిజిస్ట్రేషన్ కాపీని పొందవచ్చు.

    AP EAPCET 2026 - ముఖ్యమైన తేదీలు

    • ఎంట్రెన్స్ పరీక్షలు - ఏపీ ఈఏపీసెట్ - 2026.
    • దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ - 07-03-2026.
    • రూ. 1000 ఫైన్ తో దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ - 12-03-2026.
    • రూ. 2000 ఫైన్ తో దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ -17-03-2026
    • రూ. 4000 ఫైన్ తో దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ - 21-03-2026.
    • రూ. 10,000 ఫైన్ తో దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ - 26-03-2026 .
    • అప్లికేషన్ ఎడిట్ ఆప్షన్ - 26-03-2026 నుంచి 28-03-2026.
    • హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ - 28-04-2026 .
    • ఇంజినీరింగ్ స్ట్రీమ్ పరీక్ష - 12-05-2026 నుంచి 15-05-2026 వరకు, మరియు18-05-2026 తేదీల్లో పూర్తవుతాయి.
    • అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ స్ట్రీమ్ పరీక్షలు - 19-05-2026 నుంచి 20-05-2026 .
    • అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ, ఇంజినీరింగ్ స్ట్రీమ్ ప్రాథమిక కీ విడుదల - 23-05-2026 .
    • అభ్యంతరాల స్వీకరణ - 25-05-2025.
    • ప్రాథమికంగా ఫలితాలు ప్రకటించే తేదీ - 01-06-2026 .
