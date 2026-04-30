AP ECET Results 2026 : ఏపీ ఈసెట్ ప్రాథమిక కీ విడుదల - మే 7న ఫలితాలు
AP ECET Results 2026 : ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈసెట్ 2026 ప్రాథమిక కీ అందుబాటులోకి వచ్చింది. మే 7న ఎంట్రెన్స్ ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు.
AP ECET Results 2026 : ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంజినీరింగ్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ (AP ECET 2026) రాసిన అభ్యర్థులకు కీలక అప్డేట్ వచ్చేసింది. ఉన్నత విద్యామండలి ఆదేశాల మేరకు…. జేఎన్టీయూ అనంతపురం ఇప్పటికే ఈ పరీక్షకు సంబంధించిన ప్రాథమిక సమాధానాల కీని (Preliminary Key) అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచింది. ఏప్రిల్ 23న జరిగిన ఈ ప్రవేశ పరీక్షకు హాజరైన విద్యార్థుల రెస్పాన్స్ షీట్లను కూడా వెబ్ సైట్లో ఉంచారు.
ప్రాథమిక కీలపై అభ్యంతరాల స్వీకరణ ప్రక్రియ పూర్తి కాగా… ప్రస్తుతం పరిశీలిస్తున్నారు. ఒకవేళ అభ్యర్థులు లేవనెత్తిన అంశాల్లో వాస్తవం ఉంటే, వాటిని సరిచేసి తుది కీని సిద్ధం చేస్తారు. పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులు నేరుగా ఇంజనీరింగ్ రెండో సంవత్సరంలో ప్రవేశం పొందేందుకు ఈ పరీక్ష రాస్తారు.
మే 7న ఫలితాలు…
ఏపీ ఉన్నత విద్యామండలి షెడ్యూల్ ప్రకారం…. ఏపీ ఈసెట్ 2026 ఫలితాలు మే 7వ తేదీన విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ మేరకు కసరత్తు కొనసాగుతోంది. ఫలితాలతో పాటు అభ్యర్థుల ర్యాంకు కార్డులను కూడా వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచుతారు. ఈ ర్యాంకుల ఆధారంగానే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇంజినీరింగ్ కాలేజీల్లో లాటరల్ ఎంట్రీ ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు.
ఏపీ ఈసెట్ ఫలితాలను ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి..?
- ముందుగా అధికారిక వెబ్సైట్ cets.apsche.ap.gov.in/ECET సందర్శించాలి.
- హోమ్ పేజీలో కనిపించే 'AP ECET 2026 Results' లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
- మీ హాల్ టికెట్ నంబర్, రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ మరియు పుట్టిన తేదీ వివరాలను ఎంటర్ చేయాలి.
- స్క్రీన్పై మీ ఫలితాలు ప్రత్యక్షమవుతాయి. భ
- విష్యత్తు అవసరాల కోసం దానిని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్ తీసుకోవాలి.
