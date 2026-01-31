Edit Profile
    APTWREIS : ఏపీ ఏకలవ్య మోడల్ గురుకులాల్లో అడ్మిషన్లు - నోటిఫికేషన్ ముఖ్య వివరాలు

    ఏపీ గిరిజన సంక్షేమ గురుకుల విద్యాలయాల సంస్థ పరిధిలోని  ఏకలవ్య ఆదర్శ గురుకుల విద్యాలయాల్లో ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. 2026-27 విద్యాసంవత్సరానికి గాను 6వ తరగతిలో అడ్మిషన్లు కల్పిస్తారు. ఫిబ్రవరి 5 నుంచి ఆన్ లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభమవుతాయి. 

    Published on: Jan 31, 2026 1:54 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Amaravati
    ఏపీ ప్రభుత్వ గిరిజన సంక్షేమ గురుకుల విద్యాలయాల సంస్థ పరిధిలోని 28 ఏకలవ్య ఆదర్శ గురుకుల విద్యాలయాల్లో ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. ఈ నోటిఫికేషన్ లో భాగంగా 2026-27 విద్యాసంవత్సరానికి గాను 6వ తరగతిలో అడ్మిషన్లు కల్పిస్తారు. ఎంట్రెన్స్ టెస్ట్ ఆధారంగా సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది.

    ఏపీ ఏకలవ్య మోడల్ గురుకుల విద్యాలయాల్లో ప్రవేశాలు
    అర్హులైన విద్యార్థులు ఫిబ్రవరి 5వ తేదీ నుంచి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇందుకు ఫిబ్రవరి 28వ తేదీని తుది గడువుగా నిర్ణయించారు. ఏప్రిల్‌ 4వ తేదీన ఎగ్జామ్ నిర్వహిస్తారు. ఏప్రిల్ 29వ తేదీన ఎంపికైన విద్యార్థుల జాబితాను ప్రకటిస్తారు.

    ముఖ్య వివరాలు:

    • అడ్మిషన్ నోటిఫికేషన్ ప్రకటన - గిరిజన సంక్షేమ గురుకుల విద్యాలయాల సంస్థ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం
    • అడ్మిషన్ తరగతి - ఆరో తరగతిలో ప్రవేశాలకు
    • 28 ఏకలవ్య మోడల్ గురుకుల విద్యాలయంలోని ఆరో తరతగతిలో 60 సీట్లను భర్తీ చేస్తారు. మొత్తం 1,680 (840 బాలురు, 840 బాలికలు) సీట్లు ఉన్నాయి.
    • అర్హతలు - ఐదో తరగతిలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. విద్యార్థి తల్లిదండ్రుల వార్షికాదాయం రూ.లక్ష మించకూడదు.
    • విద్యార్థి వయసు 10 నుంచి 13 ఏళ్ల లోపు ఉండాలి.
    • దరఖాస్తు విధానం - ఆన్ లైన్
    • దరఖాస్తులు ప్రారంభం - 5 ఫిబ్రవరి 2026
    • దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ -28 ఫిబ్రవరి 2026
    • హాల్ టికెట్లు విడుదల - 10 మార్చి 2026
    • ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ - 4 మార్చి 2026
    • ఎంపిక విధానం - రాత పరీక్ష, రూల్‌ ఆఫ్‌ రిజర్వేషన్‌ ఆధారంగా సీట్లు కేటాయిస్తారు.
    • ఫస్ట్ మెరిట్ లిస్ట్ - 24 మార్చి 2026
    • తుది ఫలితాలు (ఎంపికైన విద్యార్థుల జాబితా) 29 మార్చి 2026
    • ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే విద్యా బోధన ఉంటుంది.
    • ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ 100 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. తెలుగు, ఇంగ్లీష్ మీడియాలో ప్రశ్నాపత్రం ఉంటుంది.
    • అధికారిక వెబ్ సైట్ - https://aptwgurukulam.ap.gov.in/
