    ఏపీ సీఎస్ విజయానంద్ పదవీ కాలం పొడిగింపు - ఉత్తర్వులు జారీ

    ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి విజయానంద్‌ పదవీకాలాన్ని 3 నెలలు పొడిగించారు. ఈ మేరకు కేంద్రం కూడా ఆమోదం తెలపటంతో… రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. తాజా ఆదేశాలతో 2026 ఫిబ్రవరి 28 వరకు ఆయన సీఎస్‌గా కొన‌సాగ‌నున్నారు.

    Published on: Nov 30, 2025 1:56 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె.విజయానంద్ పదవీ కాలాన్ని మరో మూడు మాసాలు పొడిగించారు. డిసెంబరు 1వ తేదీ నుండి 2026 ఫిబ్రవరి 28 వరకూ పొడిగిస్తూ రాష్ట్ర సాధారణ పరిపాలనశాఖ శనివారం ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల సంఖ్య 2230 ద్వారా ఆదేశాలు జారీ చేసింది.కేంద్ర ప్రభుత్వం సిఎస్ విజయానంద్ పదవీ కాలాన్ని మూడు మాసాల పాటు పొడిగించేంచేందుకు ఆమోదం తెలపడంతో ప్రభుత్వం ఈ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

    సిఎస్ విజయానంద్ పదవీ కాలం పొడిగింపు
    సిఎస్ విజయానంద్ పదవీ కాలం పొడిగింపు

    3 నెలలు పొడిగింపు…

    వాస్తవానికి ఈనెల 30న సిఎస్ విజయానంద్ పదవీ విరమణ చేయాల్సి ఉండగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విజ్ణప్తి మేరకు ఆయన పదవీ కాలాన్ని మరో మూడు మాసాలు అనగా డిశంబరు 1నుండి 2026 ఫిబ్రవరి 28వ తేదీ వరకు పోడిగిస్తూ కేంద్ర డిపార్టుమెంట్ ఆఫ్ పెర్సనల్ అండ్ ట్రైనింగ్ (డిఓపిటి) పొడిగింపు ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఈ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. కావున వచ్చే ఫిబ్రవరి 28వ తేదీ వరకు సిఎస్ విజయానంద్ పదవిలో కొనసాగుతారు.

    అనంతరం వచ్చే 2026 మార్చి 1వ తేదీ నుండి తదుపరి ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా 1991 ఐఏఎస్ బ్యాచ్ కు చెందిన ప్రస్తుత రాష్ట్ర జల వనరుల శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి మరియు సియంఓ ఇఓ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జి.సాయి ప్రసాద్ ను నియమిస్తూ ఇదే ఉత్తర్వుల్లో ప్రభుత్వం పేర్కొంది.విజయానంద్ పదవీ విరమణ అనంతరం 2026 మార్చి 1వ తేది నుండి తదుపరి సిఎస్ గా జి.సాయి ప్రసాద్ బాధ్యతలు చేపడతారు.

