Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఏపీ స్పెషల్ పోలీస్ ఫోర్స్ లో ఖాళీల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్ - త్వరలో నోటిఫికేషన్లు...!

    ఏపీ స్పెషల్ పోలీస్ ఫోర్స్ లో పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఇందులో ఎస్సై పోస్టులు 19 ఉండగా… కానిస్టేబుల్ ఖాళీలు 245 ఉన్నాయి. వీటిని భర్తీ చేసేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది.

    Published on: Nov 07, 2025 11:24 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రత్యేక పోలీసు దళం(Andhra Pradesh Special Police)లో ఎస్సై, కానిస్టేబుల్ పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. రెండు విడతల్లో ఈ పోస్టులను భర్తీ చేయాలని నిర్ణయించింది. వీటిల్లో 19 ఎస్సై పోస్టులుండగా…. 245 కానిస్టేబుల్‌ ఖాళీలున్నాయి.

    ఏపీఎస్పీలో ఖాళీలు - భర్తీకి సర్కార్ గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌
    ఏపీఎస్పీలో ఖాళీలు - భర్తీకి సర్కార్ గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌

    విడతల వారీగా…

    ఆర్థికశాఖ విడుదల చేసిన ప్రకటన వివరాల ప్రకారం… 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 10 ఎస్సై పోస్టులు, 125 కానిస్టేబుల్‌ పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు. ఇక రెండో విడత కింద అంటే 2027-28లో 9 ఎస్సై ఖాళీలు, 120 కానిస్టేబుల్‌ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తారు. ఈ ఖాళీల భర్తీ ప్రక్రియను పోలీస్ రిక్రూట్ మెంట్ బోర్డు పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.

    ఈ పోస్టుల భర్తీకి ఆర్థికశాఖ అనుమతి ఇచ్చిన నేపథ్యంలో… పోలీస్ రిక్రూట్ మెంట్ బోర్డు త్వరలో నోటిఫికేషన్లను విడుదల చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఆన్ లైన్ దరఖాస్తులను స్వీకరించి… రాత పరీక్షలతో పాటు ఫిజికల్ టెస్టులను నిర్వహిస్తోంది. మెరిట్ ఉన్న వారిని ఎంపిక చేసి శిక్షణ ఇస్తారు. ఈ పోస్టుల భర్తీపై పోలీస్ రిక్రూట్ మెంట్ బోర్డు అధికారికంగా ప్రకటన విడుదల చేయాల్సి ఉంటుంది. తాజా అప్డేట్స్ తో పాటు రిక్రూట్ మెంట్ నోటిఫికేషన్ల వివరాల కోసం https://slprb.ap.gov.in/ వెబ్ సైట్ ను చూడొచ్చు.

    News/Andhra Pradesh/ఏపీ స్పెషల్ పోలీస్ ఫోర్స్ లో ఖాళీల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్ - త్వరలో నోటిఫికేషన్లు...!
    News/Andhra Pradesh/ఏపీ స్పెషల్ పోలీస్ ఫోర్స్ లో ఖాళీల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్ - త్వరలో నోటిఫికేషన్లు...!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes