విద్యార్థులకు ‘రాకెట్ తయారీ’ పోటీలు..! ఈ లింక్ తో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు
విద్యార్థుల్లో రాకెట్ల తయారీ నైపుణ్యాలను వెలికి తీసేందుకు దక్షిణ భారత రాకెట్రీ ఛాలెంజ్ పోటీలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తోంది.జనవరి 22వ తేదీ నుంచి 24వ తేదీ వరకు మూడు రోజుల పాటు ఈ పోటీలను నిర్వహిస్తారు. http://www.sciencecity.ap.gov.in వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి.
విద్యార్ధులు, కాలేజీ యువతలో రాకెట్ల తయారీ నైపుణ్యాలను వెలికి తీసేలా సౌత్ ఇండియా రాకెట్రీ ఛాలెంజ్ పోటీలను రాష్ట్రప్రభుత్వం నిర్వహించనుంది. దీనికి సంబంధించి సౌత్ ఇండియా రాకెట్రీ ఛాలెంజ్ 2K26 పోస్టర్ను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మంగళవారం ఆవిష్కరించారు.
3 రోజుల పాటు పోటీలు….
ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో జనవరి 22వ తేదీ నుంచి 24వ తేదీ వరకు మూడు రోజుల పాటు గుంటూరు విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీలో ఫైనల్స్ జరగనున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన పోస్టర్ను సచివాలయంలో సీఎం ఆవిష్కరించారు. సైన్స్ సిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అమరావతి ఆధ్వర్యంలో మొట్టమొదటి సారి ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు మంత్రి బీసీ జనార్థన్ రెడ్డి, రవాణా, పెట్టుబడులు మౌలిక సదుపాయాల కల్పనా శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఎంటీ కృష్ణబాబు… సీఎం చంద్రబాబుకు వివరించారు.
అర్హులు… రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు
కాలేజీ స్థాయిలో కెమికల్ రాకెట్రీ, పాఠశాల స్థాయిలో హైడ్రో రాకెట్రీ పోటీలు నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు. కెమికల్ రాకెట్రీ విభాగంలో 16 ఏళ్లకు పైబడిన వారు, హైడ్రో రాకెట్రీ విభాగంలో 6 నుంచి 12 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న వారు పాల్గొననున్నారని తెలిపారు.
కళాశాల యువత,తో పాటు పాఠశాల విద్యార్ధుల్లో నూతన ఆవిష్కరణల్ని, ఆలోచనల్ని వెలికి తీసేలా ఈ పోటీలు నిర్వహిస్తున్నామని ప్రభుత్వం తెలియచేసింది. రిజిస్ట్రేషన్ల కోసం ఏపీ సైన్స్ సిటీ డాట్ గవ్ డాట్ ఇన్ రాకెట్రీ ఛాలెంజ్( http://www.sciencecity.ap.gov.in/rocketry_challenge.aspx )వెబ్ సైట్ ద్వారా నమోదు చేసుకోవచ్చని స్పష్టం చేసింది.