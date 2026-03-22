Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    AP ICET 2026 : ఏపీ ఐసెట్ అప్డేట్ - దరఖాస్తుల గడువు మరోసారి పొడిగింపు, ఇవిగో కొత్త తేదీలు

    AP ICET Registrations 2026 :ఏపీ ఐసెట్ - 2026 ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. అయితే ఫైన్ లేకుండా మార్చి 23 తేదీ వరకు గడువు పొడిగించారు.  మే 2వ తేదీన ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది.

    Published on: Mar 22, 2026 8:36 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రాష్ట్రంలోని ఎంబీఏ, ఎంసీఏ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే ఐసెట్ - 2026 దరఖాస్తుల గడువును పొడిగించారు. ఎలాంటి లేట్ ఫీజు లేకుండా మార్చి 23వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించారు. ఈ మేరకు అధికారులు ప్రకటన విడుదల చేశారు.

    ఏపీ ఐసెట్ దరఖాస్తులు 2026
    ఏపీ ఐసెట్ దరఖాస్తులు 2026

    డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు ఏపీ ఐసెట్ ఎగ్జామ్ రాసేందుకు అర్హులవుతారు. ఈ ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ ద్వారా… క్వాలిఫై అయిన అభ్యర్థులకు 2026- 27 విద్యా సంవత్సరానికిగానూ ఎంబీఏ, ఎంసీఏ కోర్సుల్లో అడ్మిషన్లు కల్పిస్తారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్ లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

    ఇక రూ. 1000 ఫైన్ తో మార్చి 24వ తేదీ నుంచి మార్చి 26వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. రూ. 2 వేల ఫైన్ తో అయితే మార్చి 29 వరకు, రూ. 4 వేల ఫైన్ తో ఏప్రిల్ 1 వరకు ఛాన్స్ ఉంది. రూ. 10 వేల ఆలస్య రుసుంతో ఏప్రిల్ 5వ తేదీ వరకు అవకాశం కల్పించారు. ఏప్రిల్ 6వ తేదీన అప్లికేషన్ ఎడిట్ ఆప్షన్ అందుబాటులోకి వస్తుంది.

    ఏపీ ఐసెట్ 2026 - ముఖ్యమైన తేదీలు:

    • ఏప్రిల్ 15వ తేదీ నుంచి ఏపీ ఐసెట్ హాల్ టికెట్లు అందుబాటులోకి వస్తాయి.
    • మే 2వ తేదీన ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ నిర్వహిస్తారు.
    • ఈసారి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 25 సెంటర్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
    • ఉదయం 9 గంటల నుంచి 11.30 గంటల వరకు ఒక సెషన్, మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 04.30 గంటల వరకు రెండో సెషన్ ఉంటుంది.
    • మే 5వ తేదీన సాయంత్రం 5 గంటలకు ఏపీ ఐసెట్ ఎగ్జామ్ ప్రాథమిక కీలు విడుదలవుతాయి.
    • మే 7వ తేదీ వరకు ప్రాథమిక కీలపై అభ్యంతరాలను స్వీకరిస్తారు.
    • మే 16వ తేదీన ఏపీ ఐసెట్ ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు.

    ఇక ఏపీ ఐసెట్ - 2026 పరీక్షను మొత్తం 200 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. రెండున్నర గంటల సమయం ఉంటుంది. ఎంట్రెన్స్ పరీక్షల నిర్వహణ తర్వాత ప్రాథమిక కీలను ప్రకటిస్తారు. వీటిపై అభ్యంతరాలను స్వీకరిస్తారు. ఆ తర్వాత ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు.

    ఏపీ ఐసెట్ దరఖాస్తు విధానం :

    1. ముందుగా https://cets.apsche.ap.gov.in వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
    2. నిర్ణయించిన అప్లికేషన్ ఫీజును చెల్లించాలి.
    3. హోంపేజీలో కనిపించే స్టెప్ 3(ఫిల్ అప్లికేషన్) పై క్లిక్ చేయాలి.
    4. ఇక్కడ పేమెంట్ ఐడీ, క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ హాల్ టికెట్ నెంబర్, మొబైల్, పుట్టిన తేదీ వివరాలను నమోదు చేయాలి.
    5. సబ్మిట్ చేస్తే ఆన్ లైన్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది. మీ విద్యా అర్హతలతో పాటు సంబంధిత పత్రాలను అప్ లోడ్ చేయాలి. ఫొటో, సంతకం కూడా అవసరం.
    6. చివరగా సబ్మిట్ చేస్తే మీ అప్లికేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తవుతుంది.
    7. ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ కాపీని పొందవచ్చు.
    recommendedIcon
    News/Andhra Pradesh/AP ICET 2026 : ఏపీ ఐసెట్ అప్డేట్ - దరఖాస్తుల గడువు మరోసారి పొడిగింపు, ఇవిగో కొత్త తేదీలు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes