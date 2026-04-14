AP Intermediate Result 2026 Live : ఉదయం 10.31 గంటలకు ఏపీ ఇంటర్ ఫలితాలు
AP Inter Result 2026 Live Updates : ఏపీ ఇంటర్ ఫలితాలు రాబోతున్నాయి. ఏప్రిల్ 15వ తేదీన ఉదయం 10.31 గంటలకు రిజల్ట్స్ విడుదలవుతాయి. ఫలితాలు చెక్ చేసుకోవటం, రీకౌంటింగ్, రీవెరిఫికేషన్, సప్లిమెంటరీ తేదీలతో పాటు ఇతర అప్డేట్స్ ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు….
ఏపీ ఇంటర్ పరీక్షలు - గణాంకాలు
ఈ ఏడాది నిర్వహించిన ఏపీ ఇంటర్ పరీక్షలకు మొత్తం సుమారు 10.57 లక్షల మంది విద్యార్థులు పరీక్షలకు హాజరయ్యారు. వీరిలో మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులు 5.31 లక్షలు, రెండో సంవత్సరం విద్యార్థులు 5.26 లక్షల మంది ఉన్నారు.
ఏపీ ఇంటర్ వెబ్ సైట్ లో ఇలా…
ఏపీ ఇంటర్ బోర్డు వెబ్సైట్ ద్వారా ఫలితాలు చూడాలనుకుంటే.. ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు అధికారిక వెబ్సైట్ https://resultsbie.ap.gov.in ను సందర్శించాల్సి ఉంటుంది. వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం లేదా రెండో సంవత్సరం రిజల్ట్స్ ఆప్షన్ ఎంచుకోవాలి. అనంతరం విద్యార్థికి సంబంధించిన హాల్ టికెట్ నెంబర్, వివరాలు నమోదు చేస్తే రిజల్ట్స్ డిస్ ప్లే అవుతాయి.
వాట్సాప్ లో ఏపీ ఇంటర్ ఫలితాలు
మనమిత్ర వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా ఏపీ ఇంటర్ పబ్లిక్ పరీక్షల ఫలితాలు తెలుసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం వాట్సాప్లో 9552300009 నెంబర్కు హాయ్ అని మెసేజ్ పెట్టాలి. ఇక్కడ మెనూ వస్తుంది. అందులో సెలెక్ట్ సర్వీస్లో విద్యా సేవలు అనే ఆప్షన్ ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఏపీ ఇంటర్ ఫలితాలు 2026ను ఎంచుకోవాలి. ఎంచుకున్న అనంతరం హాల్ టికెట్ నెంబర్ నమోదు చేసి ఫలితాలు పొందవచ్చు.
ఏపీ ఇంటర్ ఫలితాలు - ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవాలంటే
సప్లిమెంటరీ పరీక్షలపై ప్రకటన
ఏపీ ఇంటర్ ఫలితాల వెల్లడి అనంతరం రీ-వెరిఫికేషన్, రీ-కౌంటింగ్, సప్లిమెంటరీ పరీక్షలకు సంబంధించిన వివరాలను కూడా ఇంటర్ బోర్డు ప్రకటించనుంది.
10 లక్షలకుపైగా విద్యార్థులు
ఈసారి ముందుగానే ఫలితాలు
ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 23 నుంచి ప్రారంభమైన ఇంటర్ పరీక్షలు మార్చి 23 వరకు కొనసాగాయి. ఫస్ట్ ఇయర్ లో కొత్తగా అమల్లోకి తెచ్చిన కొన్ని విధానాల వల్ల పరీక్షల నిర్వహణకు దాదాపు నెల రోజుల సమయం పట్టినప్పటికీ…. విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని మే నెలకు ముందే ఫలితాలను ప్రకటించేందుకు ఇంటర్ బోర్డు సిద్ధమైంది.
రేపు ఏపీ ఇంటర్ ఫలితాలు
