    AP LAWCET 2026 : ఏపీ లాసెట్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం - మేలో ఎగ్జామ్, ఇలా అప్లయ్ చేసుకోండి

    ఏపీ లాసెట్ - 2026 నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఇందులో భాగంగా గురువారం నుంచి దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. https://cets.apsche.ap.gov.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లి అప్లయ్ చేసుకోవాలి.

    Published on: Feb 12, 2026 10:01 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    ఏపీలోని న్యాయ విద్య కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే లాసెట్ - 2026 నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఇందులో భాగంగా గురువారం (ఫిబ్రవరి 12) నుంచి ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది.

    ఏపీ లాసెట్ - 2026
    ఏపీ లాసెట్ - 2026

    ఈ ఏడాది లాసెట్ - 2026 పరీక్షను తిరుపతిలోని శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం నిర్వహించనుంది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి మూడేళ్ల లా, ఐదేళ్ల లా, పీజీ లా కోర్సుల్లో అడ్మిషన్లు కల్పిస్తారు.

    అర్హులైన అభ్యర్ధులు ఎలాంటి ఫైన్ లేకుండా మార్చి 12 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఫైన్ తో అయితే మార్చి 28వ తేదీ వరకు అవకాశం ఉంది, లాసెట్ ప్రవేశ పరీక్ష మే 4వ తేదీన నిర్వహిస్తారు.

    ఏపీ లాసెట్ 2026 అప్లికేషన్ ప్రాసెస్

    1. అభ్యర్థులు ముందుగా https://cets.apsche.ap.gov.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
    2. ముందుగా అప్లికేషన్ ఫీజు ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేసి ఫీజు చెల్లించాలి.
    3. అప్లికేషన్ ఫీజు చెల్లింపు వివరాల ఆధారంగా అప్లికేషన్ ఫారమ్ లింక్ పై క్లిక్ చేయాలి.
    4. పేమెంట్ ఐడీ, క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ హాల్ టికెట్ నెంబర్, మొబైల్ నెంబర్, పుట్టిన తేదీ వివరాలను నమోదు చేయాలి.
    5. ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఫారమ్ ఓపెన్ అవుతుంది. మీ వివరాలను నమోదు చేయాలి.
    6. అభ్యర్థి ఫొటో, సంతకం అప్ లోడ్ చేయాలి.
    7. చివరగా సబ్మిట్ చేస్తే ఏపీ లాసెట్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది.

    ఏపీ లాసెట్ నోటిఫికేషన్ - ముఖ్యమైన తేదీలు:

    • ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ - ఆంధ్రప్రదేశ్‌ లా కామన్‌ ఎంట్రెన్స్‌ టెస్ట్‌ (ఏపీ లాసెట్‌) - 2026
    • కోర్సులు: మూడేళ్లు/ 5 ఏళ్ల ఎల్‌ఎల్‌బీ, ఎల్‌ఎల్‌ఎం(LLM).
    • కోర్సును అనుసరించి 45 శాతం మార్కులతో ఇంటర్మీడియట్‌, డిగ్రీ, ఎల్‌ఎల్‌బీ, పీజీ ఉత్తీర్ణత కలిగి ఉండాలి. పీజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు లా డిగ్రీ ఉండాలి.
    • దరఖాస్తు ప్రాసెస్ - ఆన్ లైన్
    • దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ - 12 మార్చి 2026.
    • రూ.2000 ఫైన్ తో దరఖాస్తు చివరి తేది - 20 మార్చి 2026.
    • రూ.4000 ఫైన్ తో దరఖాస్తు చివరి తేది - 24 మార్చి 2026.
    • రూ.10000 ఫైన్ తో దరఖాస్తు చివరి తేది - 28 మార్చి 2026.
    • అప్లికేషన్ ఎడిట్ ఆప్షన్ - 30 మార్చి 2026.
    • హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ - 20 ఏప్రిల్ 2026.
    • లాసెట్ ఎగ్జామ్ తేదీ - 4 మే 2026.
    • ప్రాథమిక కీ విడుదల - 7 మే 2026 .
    • ఏపీ లాసెట్ ఫలితాలు విడుదల - 18 మే 2026.
    • అధికారిక వెబ్ సైట్ - https://cets.apsche.ap.gov.in/
