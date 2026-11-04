AP MPTC ZPTC Elections Live : ఏపీలో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్
AP MPTC ZPTC Elections : నవంబర్ 5న ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్కు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం సిద్ధమైంది. వర్షాలు ఉన్నా.. ఎస్ఈసీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. పరిమిత సంఖ్యలో కొన్ని ప్రాంతాలు మినహా మిగిలిన చోట్ల పోలింగ్ నిర్వహణకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవని కలెక్టర్లు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిషత్ ఎన్నికలకు సిద్ధమైంది. ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్కు ఎన్నికల సంఘం ఏర్పాట్లు చేసింది.
ఏపీలో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు అంతా సిద్ధమైంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 9,821 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఉండగా, వాటిలో 2,051 స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మిగిలిన 7,770 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ స్థానాల్లో మొత్తం 18,843 మంది అభ్యర్థులు ఎన్నికల బరిలో నిలిచారు. 582 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు పోలింగ్ జరుగుతుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2,61,52,377 మంది ఓటర్లు ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంటారు. ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకూ పోలింగ్ నిర్వహిస్తారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 31,460 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. 38 వేల మంది పోలీసులతో భద్రత ఉంది....Read More
2,051 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఏకగ్రీవం
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 9,821 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఉన్నాయి. వాటిలో 2,051 స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మిగిలిన 7,770 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ స్థానాల్లో మొత్తం 18,843 మంది అభ్యర్థులు ఎన్నికల బరిలో నిలిచారు.
ఓటర్లు సుమారు 2.61 కోట్లు
గత ఎన్నికలతో పోలిస్తే ఈసారి ఓటర్ల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగి సుమారు 2.61 కోట్లకు చేరుకుంది.అధికారులు, ఎన్నికల సిబ్బంది ముందస్తు ప్రణాళికతో, క్షేత్రస్థాయిలో సమన్వయంతో వ్యవహరించాలని ఎస్ఈసీ కోరారు. మైక్రో లెవెల్ ప్లానింగ్తో ఎన్నికల ప్రక్రియను విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.
ఎన్నికల విధుల్లో దాదాపు 2.52 లక్షల మంది
ఎన్నికల విధుల్లో దాదాపు 2.52 లక్షల మంది సిబ్బంది ఉన్నారు. కౌంటింగ్ కోసం సుమారు 52 వేల మంది సిబ్బంది ఉన్నారు. పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద పటిష్ట భద్రత ఏర్పాటు చేసారు. సీసీటీవీ, వీడియోగ్రఫీతో నిరంతర పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు.
సమస్యాత్మక కేంద్రాలు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 31,460 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. 9,966 సమస్యాత్మక పోలింగ్ కేంద్రాలు , 9,186 అత్యంత సమస్యాత్మక కేంద్రాలు గుర్తించారు. 35,333 మంది ప్రిసైడింగ్ అధికారులు, 1,41,332 మంది పోలింగ్ అధికారులు ఉన్నారు.
ఉదయం 7 గంటల నుంచి పోలింగ్
ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకూ పోలింగ్ నిర్వహిస్తారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 31,460 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. 38 వేల మంది పోలీసులతో భద్రత ఉంది.