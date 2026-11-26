AP Panchayat Elections Live Updates : ముగిసిన పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్
AP Panchayat Elections Live Updates : ఆంధ్రప్రదేశ్లో మెుదటి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ కొనసాగుతోంది. మధ్యాహ్నం నుంచి కౌంటింగ్ ప్రారంభం అవుతుంది. 23 మున్సిపాలిటీల్లోనూ పోలింగ్ జరుగుతోంది.
ఏపీలో తొలి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ జరుగుతోంది. ఓటర్లు పెద్ద ఎత్తున ఓటేసేందుకు పోలింగ్ కేంద్రాలకు వస్తున్నారు. రాష్ట్రంలోని మొత్తం 3,240 గ్రామ పంచాయతీలు, 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థల పరిధిలో ఈ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఇందుకోసం అధికారులు 34,312 పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయగా, సుమారు 70 వేల మంది సిబ్బంది ఎన్నికల విధుల్లో నిమగ్నమయ్యారు.
ఏపీలో మెుదటి విడుత పంచాయతీ ఎన్నికలు కొనసాగుతున్నాయి. ఓటువేసేందుకు జనాలు పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలివస్తున్నారు....Read More
సత్యసాయి జిల్లాలో లాఠీఛార్జ్
సత్యసాయి జిల్లాలో టీడీపీ వర్గీయులపై పోలీసులు లాఠీ ఛార్జీ చేశారు. ఈ విషయాన్ని కార్యకర్తలు ఎమ్మెల్యే పరిటాల సునిత దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీంతో ఆమె పోలింగ్ కేంద్రం వద్దకు వచ్చారు.
కృష్ణా జిల్లాలో పోలింగ్ శాతం
మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు కృష్ణా జిల్లా పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోలింగ్ 60.49 శాతంగా నమోదైంది. కొన్ని గ్రామాల్లో ఓటువేసేందుకు జనాలు క్యూ లైన్లలో నిలుచుని ఉన్నారు.
ముగిసిన పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్
ఏపీ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ ముగిసింది. ఇప్పటి వరకు క్యూలైన్లో ఉన్నవారికి ఓటువేసే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. మరికాసేపట్లో ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం కానుంది.
ఎన్నికల బహిష్కరణ
ఏలూరు జిల్లా జీలుగుమిల్లి మండలవాసులు ఎన్నికలను బహిష్కరించారు. కొరుటూరు, చీడురు, గాజులగొంది, టేకూరు గామాల్లో ఎన్నికలను బహిష్కరించారు పోలవరం నిర్వాసితులు. తమ గ్రామాలను ప్రత్యేక పంచాయతీలుగా ఏర్పాటు చేయాలని డిమాడం చేశారు.
అన్నమయ్య జిల్లాలో ఉద్రిక్తత
అన్నమయ్య జిల్లా శెట్టిపల్లి సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. కొందరు పోలీసు వాహనంపైకి ఎక్కి ఆందోళన చేశారు. పోలీసుల జోక్యంతో పరిస్థితి అదుపులోకి వచ్చింది.
ఓటేసిన డిప్యూటీ సీఎం
డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ మంగళగిరిలో ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. లక్ష్మీ నరసింహ కాలనీలో మున్సిపల్ స్కూలులో పవన్ ఓటు వేశారు.
టీడీపీ నేతల మధ్య వాగ్వాదం
కర్నూలు జిల్లా మండగిరి పోలింగ్ కేంద్రం దగ్గర టీడీపీ నేతల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. సర్పంచ్ అభ్యర్థి టీడీపీ నుంచి ఉండగా.. ఇంకో వర్గం వేరే అభ్యర్థికి సపోర్ట్ చేస్తున్నారని గొడవ జరిగింది.
ఉండవల్లిలో నా ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నా : చంద్రబాబు
'రాజ్యాంగ దినోత్సవం రోజున కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఉండవల్లిలో నా ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నాను. ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటు మన హక్కు మాత్రమే కాదు.. మన బాధ్యత కూడా. మన ప్రాంతాల అభివృద్ధికి, భవిష్యత్తుకు ఓటు ఎంతో కీలకం. ప్రతి ఒక్కరూ ఎలాంటి ప్రలోభాలకు లోనుకాకుండా స్వేచ్ఛగా, బాధ్యతగా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని కోరుతున్నాను. ఓటు వేద్దాం.. ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేద్దాం.' సీఎం చంద్రబాబు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
ఓటు వేసిన నారా ఫ్యామిలీ
ఓటు వేయాలి : నారా లోకేశ్
ప్రతీ ఒక్కరూ ఓటు వేయాలని మంత్రి నారా లోకేశ్ పిలుపునిచ్చారు. ఓటు ప్రజాస్వామ్య హక్కు అని పేర్కొన్నారు. మంగళగిరి, తాడేపల్లి మున్సిపాలిటీ 53వ డివిజన్లో లోకేష్ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు.
ఓటేసిన చంద్రబాబు ఫ్యామిలీ
సీఎం చంద్రబాబు ఫ్యామిలీ స్థానిక ఎన్నికల్లో భాగంగా ఓటువేశారు. నారా భువనశ్వరి, లోకేశ్, బ్రాహ్మిణితో కలిసి వచ్చి చంద్రబాబు ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు.
గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్
గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల మొదటి విడత పోలింగ్ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతోంది. కొన్ని చోట్లు ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.