AP Panchayat Elections 2nd Phase Polling : రెండో దశ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్
ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండో దశ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ కొనసాగుతోంది. ఉదయం 7 గంటలకు పోలింగ్ మెుదలైంది. మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు జరగనుంది. ఆ తర్వాత ఫలితాలు వెలుడుతాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీ ఎన్నికల రెండో దశ పోలింగ్ కొనసాగుతోంది. సీసీ కెమెరా, వెబ్కాస్టింగ్, వీడియోగ్రఫీ ద్వారా ఎన్నికలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమై సర్పంచ్ ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడుతాయి.
ఏపీలో రెండో దశ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ నడుస్తోంది. మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు పోలింగ్ జరుగుతుంది. 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు చేపడతారు. రెండో దశలో 3880 గ్రామపంచాయతీల్లో 3803 సర్పంచ్, 29603 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు ఎన్నికలు నిర్వహిస్తు్న్నారు. మెుత్తం 8352338 మంది ఓటుహక్కు వినియోగించుకుంటున్నారు. మెుత్తం 37వేలకు పైగా పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు....Read More
అనంతపురంలో దాడి
అనంతపురం జిల్లా యల్లనూరు పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. వైసీపీ, టీడీపీ వర్గీయుల మధ్య గొడవ జరిగింది. దీంతో పలువురికి గాయాలు అవ్వగా వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు.
మారిన గుర్తులు
బాపట్ల జిల్లా కొల్లూరు మండలం తాటిగిరిపాడులో ఎన్నికల గుర్తుల విషయంలో గందరగోళం నెలకొంది. నాల్గోవార్డుకు సంబంధించి బ్యాలెట్ పత్రంలో మంచం గుర్తుకు బదులుగా.. ప్రెషర్ కుక్కర్ గుర్తు ముద్రించారు. సర్పంచ్ అభ్యర్థికి కేటాయించాల్సిన మంచం గుర్తును వార్డు సభ్యుడికి కేటాయించారు. దీంతో అభ్యంతరాలు వ్యక్తమయ్యాయి. సరైన గుర్తులతో ఎన్నికలు నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేశారు.
ప్రకాశం జిల్లాలో ఉద్రిక్తత
ప్రకాశం జిల్లా తల్లూరు మండలం నాగంబట్లపాలెంలోని ఓ పోలింగ్ కేంద్రం ఉద్రిక్తత నెలకొన్నది. కొంతమంది వ్యక్తులు ప్రవేశించి బ్యాలెట్ బాక్సుల్లో నీరు, సీరా పోశారు. దీంతో పోలింగ్ నిలిచిపోయింది.
కొనసాగుతున్న పోలింగ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ కొనసాగుతోంది. ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమైన పోలింగ్ నడుస్తోంది. జనాలు ఓట్లు వేసేందుకు పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలివస్తున్నారు.