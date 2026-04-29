Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    Live

    AP SSC Results 2026 Live : ఉదయం 11 గంటలకు ఏపీ పదో తరగతి ఫలితాలు విడుదల

    By Anand Sai
    Updated on: Apr 29, 2026 10:19:07 PM IST

    AP SSC Results 2026 Live Updates : ఏపీలో పదో తరగతి ఫలితాలను విడుదల చేసేందుకు ముహూర్తం ఫిక్స్ అయింది. ఏప్రిల్ 30వ తేదీన ఉదయం 11 గంటలకు రిజల్ట్ విడుదల కానున్నాయి. అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఫలితాలు చూసుకోవచ్చు.

    Summary

    Andhra Pradesh SSC Results 2026 Live Updates : ఆంధ్రప్రదేశ్ పదో తరగతి ఫలితాలు 2026 విడుదలకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఏప్రిల్ 30వ తేదీన ఉదయం 11 గంటలకు అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఫలితాలను చూసుకోవచ్చు. వాట్సాప్‌లో AP 10th Class Results చూసుకోవచ్చు.

    ఏపీ పదోతరగతి ఫలితాలు 2026
    ఏపీ పదోతరగతి ఫలితాలు 2026

    AP 10th Class Results Live Updates : మార్చి 2026లో జరిగిన సెకండరీ స్కూల్ సర్టిఫికేట్ (SSC) పబ్లిక్ పరీక్షల ఫలితాలు గురువారం (ఏప్రిల్ 30, 2026) ఉదయం 11 గంటలకు విడుదల కానున్నాయి.

    ...Read More

    Follow all the updates here:
    Apr 29, 2026 10:19:07 PM IST

    ఏపీ పదో తరగతి ఫలితాలు ఇలా చూడొచ్చు

    ‌SSC ఫలితాల పోర్టల్: https://results.bse.ap.gov.in/

    మన మిత్ర WhatsApp: 9552300009 నంబర్‌కు "Hi" అని పంపండి

    LEAP మొబైల్ యాప్ (విద్యార్థుల కోసం కూడా)

    Apr 29, 2026 10:18:07 PM IST

    కిందటి ఏడాది ఉత్తీర్ణత శాతం ఇలా

    2025లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మొత్తం మీద 81.14 శాతం ఉత్తీర్ణత శాతాన్ని నమోదు చేసింది. బాలికలు బాలుర కంటే 5.78 శాతం పాయింట్ల అధిక ఉత్తీర్ణతను సాధించి మెరుగైన ఫలితాలను చూపించారు. బాలికల ఉత్తీర్ణత శాతం 84.09 శాతం కాగా, బాలుర ఉత్తీర్ణత శాతం 78.31 శాతంగా నమోదైంది. ఆ సంవత్సరంలో మే నెలలో సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు నిర్వహించారు. ప్రధాన పరీక్షలో అన్ని పేపర్లను ఉత్తీర్ణం కాలేకపోయిన విద్యార్థుల కోసం, ఈ సంవత్సరం కూడా త్వరగానే సప్లీ పరీక్షలు పెడతారు.

    Apr 29, 2026 10:17:18 PM IST

    మొత్తం 6,29,109 మంది విద్యార్థులు

    SSC పరీక్షలు మార్చి 16న ప్రారంభమై ఏప్రిల్ 1న ముగిశాయి. పరీక్షలకు నమోదు చేసుకున్న మొత్తం 6,29,109 మంది అభ్యర్థులలో మొదటి రోజున 6,22,217 మంది హాజరయ్యారు. అంటే 98.90 శాతం హాజరు శాతాన్ని సూచిస్తుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3,415 కేంద్రాలలో ఈ పరీక్షలు నిర్వహించారు.

    Apr 29, 2026 10:16:43 PM IST

    పాఠశాల లాగిన్‌లో డౌన్లోడ్

    ఫలితాలు విడుదలైన వెంటనే, ప్రధానోపాధ్యాయులు తమ సంబంధిత పాఠశాల లాగిన్‌ల ద్వారా ఫలితాలను నేరుగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. తమ లక్ష్యాలను సాధించిన విద్యార్థులకు లోకేశ్ అభినందనలు తెలిపారు. పరీక్షా ఫలితాలు అనేవి విద్యా ప్రయాణంలో ఒక మైలురాయి మాత్రమే అని పేర్కొంటూ, విద్యార్థులు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోవద్దని సూచించారు.

    Apr 29, 2026 10:15:54 PM IST

    నారా లోకేశ్ ట్వీట్

    'విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను అధికారిక SSC ఫలితాల పోర్టల్ results.bse.ap.gov.in ద్వారా, 9552300009 నంబర్‌కు 'Hi' అని సందేశం పంపడం ద్వారా 'మన మిత్ర' WhatsApp సేవ ద్వారా, LEAP మొబైల్ అప్లికేషన్ (విద్యార్థుల కోసం కూడా అందుబాటులో ఉంది) ద్వారా, DigiLocker ప్లాట్‌ఫారమ్ ద్వారా పొందవచ్చు.' అని నారా లోకేశ్ చెప్పారు.

    Apr 29, 2026 10:14:51 PM IST

    ఉదయం 11 గంటలకు ఫలితాలు

    మార్చి 2026లో జరిగిన సెకండరీ స్కూల్ సర్టిఫికేట్ (SSC) పబ్లిక్ పరీక్షల ఫలితాలు గురువారం (ఏప్రిల్ 30, 2026) ఉదయం 11 గంటలకు విడుదల కానున్నాయి.

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes