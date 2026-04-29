AP SSC Results 2026 Live : ఉదయం 11 గంటలకు ఏపీ పదో తరగతి ఫలితాలు విడుదల
AP 10th Class Results Live Updates : మార్చి 2026లో జరిగిన సెకండరీ స్కూల్ సర్టిఫికేట్ (SSC) పబ్లిక్ పరీక్షల ఫలితాలు గురువారం (ఏప్రిల్ 30, 2026) ఉదయం 11 గంటలకు విడుదల కానున్నాయి....Read More
ఏపీ పదో తరగతి ఫలితాలు ఇలా చూడొచ్చు
SSC ఫలితాల పోర్టల్: https://results.bse.ap.gov.in/
మన మిత్ర WhatsApp: 9552300009 నంబర్కు "Hi" అని పంపండి
LEAP మొబైల్ యాప్ (విద్యార్థుల కోసం కూడా)
కిందటి ఏడాది ఉత్తీర్ణత శాతం ఇలా
2025లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మొత్తం మీద 81.14 శాతం ఉత్తీర్ణత శాతాన్ని నమోదు చేసింది. బాలికలు బాలుర కంటే 5.78 శాతం పాయింట్ల అధిక ఉత్తీర్ణతను సాధించి మెరుగైన ఫలితాలను చూపించారు. బాలికల ఉత్తీర్ణత శాతం 84.09 శాతం కాగా, బాలుర ఉత్తీర్ణత శాతం 78.31 శాతంగా నమోదైంది. ఆ సంవత్సరంలో మే నెలలో సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు నిర్వహించారు. ప్రధాన పరీక్షలో అన్ని పేపర్లను ఉత్తీర్ణం కాలేకపోయిన విద్యార్థుల కోసం, ఈ సంవత్సరం కూడా త్వరగానే సప్లీ పరీక్షలు పెడతారు.
మొత్తం 6,29,109 మంది విద్యార్థులు
SSC పరీక్షలు మార్చి 16న ప్రారంభమై ఏప్రిల్ 1న ముగిశాయి. పరీక్షలకు నమోదు చేసుకున్న మొత్తం 6,29,109 మంది అభ్యర్థులలో మొదటి రోజున 6,22,217 మంది హాజరయ్యారు. అంటే 98.90 శాతం హాజరు శాతాన్ని సూచిస్తుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3,415 కేంద్రాలలో ఈ పరీక్షలు నిర్వహించారు.
పాఠశాల లాగిన్లో డౌన్లోడ్
ఫలితాలు విడుదలైన వెంటనే, ప్రధానోపాధ్యాయులు తమ సంబంధిత పాఠశాల లాగిన్ల ద్వారా ఫలితాలను నేరుగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. తమ లక్ష్యాలను సాధించిన విద్యార్థులకు లోకేశ్ అభినందనలు తెలిపారు. పరీక్షా ఫలితాలు అనేవి విద్యా ప్రయాణంలో ఒక మైలురాయి మాత్రమే అని పేర్కొంటూ, విద్యార్థులు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోవద్దని సూచించారు.
నారా లోకేశ్ ట్వీట్
'విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను అధికారిక SSC ఫలితాల పోర్టల్ results.bse.ap.gov.in ద్వారా, 9552300009 నంబర్కు 'Hi' అని సందేశం పంపడం ద్వారా 'మన మిత్ర' WhatsApp సేవ ద్వారా, LEAP మొబైల్ అప్లికేషన్ (విద్యార్థుల కోసం కూడా అందుబాటులో ఉంది) ద్వారా, DigiLocker ప్లాట్ఫారమ్ ద్వారా పొందవచ్చు.' అని నారా లోకేశ్ చెప్పారు.
